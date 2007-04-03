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рынки в валютном контексте

Вести с полей. Продуктовые рынки в валютном контексте
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
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Повідомлення Додано: Вів 16 лис, 2021 16:25

За крок до перевороту думок©

А от вже декілька днів олія чумак-золота в атб по акції 50,90 (0,9л)
Просто якась гра цін!

Як так? Якщо недавно я фіксував>>>>>
Повідомлення Додано: Сер 27 жов, 2021 10:53
[quote="5322718:Успіх"]
Знову в атб акція на Чумак-золоту(0,9л) па 55,99 (а так щось продавали по 64)
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Повідомлення Додано: Вів 16 лис, 2021 16:31

  Успіх написав:А от вже декілька днів олія чумак-золота в атб по акції 50,90 (0,9л)
Просто якась гра цін!


Да, я тоже заметил, взял бутылочку. Но чтото последний год масло у всех производителей по качеству, как мне кажется, стало хуже. Даже маслом подсолнечным не пахнет. Такое впечатление что химия. Нужно на оливковое переходить.
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