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Вести с полей. Продуктовые рынки в валютном контексте
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Вів 16 лис, 2021 16:25
А от вже декілька днів олія чумак-золота в атб по акції 50,90 (0,9л)
Просто якась гра цін!
Як так? Якщо недавно я фіксував>>>>>
Повідомлення Додано: Сер 27 жов, 2021 10:53
[quote="5322718:Успіх"]
Знову в атб акція на Чумак-золоту(0,9л) па 55,99 (а так щось продавали по 64)
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Додано: Вів 16 лис, 2021 16:31
Успіх написав:
А от вже декілька днів олія чумак-золота в атб по акції 50,90 (0,9л)
Просто якась гра цін!
Да, я тоже заметил, взял бутылочку. Но чтото последний год масло у всех производителей по качеству, как мне кажется, стало хуже. Даже маслом подсолнечным не пахнет. Такое впечатление что химия. Нужно на оливковое переходить.
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