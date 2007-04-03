По информации EastFruit, на на этой неделе на рынке Украины произошло весьма резонансное событие – впервые в истории Украина начала импортировать свежий огурец из страны, которая ранее была основным рынком сбыта для украинских тепличных огурцов, т.е. из России!



По словам торговых источников, российский огурец оказывается конкурентным по цене с украинским, несмотря на 10% импортную пошлину, которую приходится уплачивать импортёрам, т.к. Украина вышла из соглашения о свободной торговле с РФ.



«На данный момент предложение огурца украинского производства на рынке очень ограничено – лишь несколько комбинатов ведут отгрузки, поэтому цены на украинский огурец сравнительно высоки – 38-45 грн/кг ($1,44-1,70 долларов США за кг). Соответственно, на этом фоне резко вырос импорт огурца из Турции, который доступен в среднем на 5-10 грн/кг (19-38 центов США) дешевле. Есть также в продаже огурец из Беларуси, который стоит немного дороже турецкого. А вот российский огурец поступает на рынок по самым низким ценам среди всех конкурентов, т.к. в России сейчас наблюдается тенденция снижения цен на огурец»,- говорит Евгений Кузин, руководитель международных проектов Fruit-Inform.com.



«На данный момент гладкий огурец в России можно купить даже по 60-80 руб/кг ($0,82-1,09 долларов США за кг), а короткий бугорчатый – по 90-120 руб/кг ($1,23-1,64 долларов США за кг). Поэтому импорт огурца из России на данный момент экономически выгоден плодоовощной торговле»,- поясняет эксперт.



Кстати, не только Украина импортирует огурец из России. Даже Польша, являющаяся одним из крупнейших экспортёров тепличных овощей в регионе, наращивает импорт тепличных огурцов, выращенных в российских теплицах. «Российский тепличный бизнес находится, простите за тавтологию, в тепличных условиях – импорт из многих стран мира запрещён, тепличники много лет подряд получают серьёзные дотации из бюджета и доступ к очень дешёвому финансированию. В результате, в последние годы в тепличный бизнес России пришли многомиллиардные инвестиции и по огурцу страна практически вышла на самообеспечение», поясняет Андрий Ярмак, экономист инвестиционного департамента Продовольственной и сельскохозяйственной организации ООН (ФАО).



Таким образом, уже сейчас каждая пятая теплица 5го поколения (наиболее современный вид теплиц в мире) в данный момент функционирует на территории России. Поэтому в 2021 году, за первые три квартала календарного года, Россия экспортировала уже 12,2 тыс. тонн свежего огурца. Но импорт пока превышал экспорт и составил 34 тыс. тонн. Однако импорт незначительно сократился, а экспорт вырос на 23%!



За первые 8 месяцев 2021 года Украина импортировала рекордный объём свежего огурца для этого периода года – 12,1 тыс. тонн, а главными поставщиками огурца в Украину были Турция и Беларусь. Экспорт огурца за этот же период из Украины составил 4 тыс. тонн и он, кстати, вырос в 2,3 раза по отношению к тому же периоду 2020 года.



Отметим, что основные объёмы свежего огурца Украина традиционно импортирует в ноябре-декабре, когда местные комбинаты прекращают производство. Обычно в этот период в Украину поступает огурец из теплиц Турции и, в значительно меньших объёмах — из Ирана.