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Вести с полей. Продуктовые
рынки в валютном контексте

Вести с полей. Продуктовые рынки в валютном контексте
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
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Повідомлення Додано: Вів 16 лис, 2021 16:25

За крок до перевороту думок©

А от вже декілька днів олія чумак-золота в атб по акції 50,90 (0,9л)
Просто якась гра цін!

Як так? Якщо недавно я фіксував>>>>>
Повідомлення Додано: Сер 27 жов, 2021 10:53
[quote="5322718:Успіх"]
Знову в атб акція на Чумак-золоту(0,9л) па 55,99 (а так щось продавали по 64)
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Повідомлення Додано: Вів 16 лис, 2021 16:31

  Успіх написав:А от вже декілька днів олія чумак-золота в атб по акції 50,90 (0,9л)
Просто якась гра цін!


Да, я тоже заметил, взял бутылочку. Но чтото последний год масло у всех производителей по качеству, как мне кажется, стало хуже. Даже маслом подсолнечным не пахнет. Такое впечатление что химия. Нужно на оливковое переходить.
Цитрин
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Повідомлення Додано: Чет 18 лис, 2021 09:42

Украина впервые импортирует тепличные огурцы из России

По информации EastFruit, на на этой неделе на рынке Украины произошло весьма резонансное событие – впервые в истории Украина начала импортировать свежий огурец из страны, которая ранее была основным рынком сбыта для украинских тепличных огурцов, т.е. из России!

По словам торговых источников, российский огурец оказывается конкурентным по цене с украинским, несмотря на 10% импортную пошлину, которую приходится уплачивать импортёрам, т.к. Украина вышла из соглашения о свободной торговле с РФ.

«На данный момент предложение огурца украинского производства на рынке очень ограничено – лишь несколько комбинатов ведут отгрузки, поэтому цены на украинский огурец сравнительно высоки – 38-45 грн/кг ($1,44-1,70 долларов США за кг). Соответственно, на этом фоне резко вырос импорт огурца из Турции, который доступен в среднем на 5-10 грн/кг (19-38 центов США) дешевле. Есть также в продаже огурец из Беларуси, который стоит немного дороже турецкого. А вот российский огурец поступает на рынок по самым низким ценам среди всех конкурентов, т.к. в России сейчас наблюдается тенденция снижения цен на огурец»,- говорит Евгений Кузин, руководитель международных проектов Fruit-Inform.com.

«На данный момент гладкий огурец в России можно купить даже по 60-80 руб/кг ($0,82-1,09 долларов США за кг), а короткий бугорчатый – по 90-120 руб/кг ($1,23-1,64 долларов США за кг). Поэтому импорт огурца из России на данный момент экономически выгоден плодоовощной торговле»,- поясняет эксперт.

Кстати, не только Украина импортирует огурец из России. Даже Польша, являющаяся одним из крупнейших экспортёров тепличных овощей в регионе, наращивает импорт тепличных огурцов, выращенных в российских теплицах. «Российский тепличный бизнес находится, простите за тавтологию, в тепличных условиях – импорт из многих стран мира запрещён, тепличники много лет подряд получают серьёзные дотации из бюджета и доступ к очень дешёвому финансированию. В результате, в последние годы в тепличный бизнес России пришли многомиллиардные инвестиции и по огурцу страна практически вышла на самообеспечение», поясняет Андрий Ярмак, экономист инвестиционного департамента Продовольственной и сельскохозяйственной организации ООН (ФАО).

Таким образом, уже сейчас каждая пятая теплица 5го поколения (наиболее современный вид теплиц в мире) в данный момент функционирует на территории России. Поэтому в 2021 году, за первые три квартала календарного года, Россия экспортировала уже 12,2 тыс. тонн свежего огурца. Но импорт пока превышал экспорт и составил 34 тыс. тонн. Однако импорт незначительно сократился, а экспорт вырос на 23%!

За первые 8 месяцев 2021 года Украина импортировала рекордный объём свежего огурца для этого периода года – 12,1 тыс. тонн, а главными поставщиками огурца в Украину были Турция и Беларусь. Экспорт огурца за этот же период из Украины составил 4 тыс. тонн и он, кстати, вырос в 2,3 раза по отношению к тому же периоду 2020 года.

Отметим, что основные объёмы свежего огурца Украина традиционно импортирует в ноябре-декабре, когда местные комбинаты прекращают производство. Обычно в этот период в Украину поступает огурец из теплиц Турции и, в значительно меньших объёмах — из Ирана.

https://east-fruit.com/novosti/ukraina-vpervye-importiruet-teplichnye-ogurtsy-iz-rossii/
Вкладчик1234
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Повідомлення Додано: Чет 18 лис, 2021 11:05

Re: Вести с полей. Продуктовые рынки в валютном контексте

  Вкладчик1234 написав:Украина впервые импортирует тепличные огурцы из России

Тож, не тільки по наших стріляють, а ще й огірки підкидають)))
Піклуються :lol: :mrgreen:
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Повідомлення Додано: П'ят 19 лис, 2021 00:58

Об импорте, бьющем по курсу))

Кто-то скажет что-либо о качестве оливкового масла,которое в железных 5 (иногда 3)л банках продается по цене примерно 75-95 грн/литр?? Что за зверь? Не паленка? Есть сейчас и в Таврии В.
Hotab
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Повідомлення Додано: Суб 20 лис, 2021 13:47

Re: Вести с полей. Продуктовые рынки в валютном контексте

Вчора був цукор в атб 25,40(в Сільпо 27,20 і вище)
Цікаво, чи то в них була акція одного дня, чи я ще сьогодні встигну купити 12-15кг? :)
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Повідомлення Додано: Суб 20 лис, 2021 18:38

Re: Вести с полей. Продуктовые рынки в валютном контексте

  Успіх написав:Цікаво, чи то в них була акція одного дня, чи я ще сьогодні встигну купити 12-15кг?

Шукай опт в своєму місті.
Наразі опт мішка 50 кг 1070 грн , це далеко не 27 і не 25.
АТБ цукор никудишній, самої низької категорії , самогон з нього гівно.
Goodman
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Повідомлення Додано: Нед 21 лис, 2021 12:39

  Goodman написав:
  Успіх написав:Цікаво, чи то в них була акція одного дня, чи я ще сьогодні встигну купити 12-15кг?

Шукай опт в своєму місті.
Наразі опт мішка 50 кг 1070 грн , це далеко не 27 і не 25.
АТБ цукор никудишній, самої низької категорії , самогон з нього гівно.

Ні, ну я розумію, хто має автівку, то їдучи на/з роботи - заїхали на гуртівню, кинули мішок в багажник і все.
А так, як я без автівки, то мені треба заплатити за доставку, що з'їсть всю вигоду))
А атб - майже біля дому))
Та й нормальний цукор - я з нього самогон не жену :mrgreen:
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Повідомлення Додано: Нед 21 лис, 2021 16:31

Re: Вести с полей. Продуктовые рынки в валютном контексте

А краще взагалі відмовтеся від цукру
Faceless
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Повідомлення Додано: Нед 21 лис, 2021 19:28

Re: Вести с полей. Продуктовые рынки в валютном контексте

  Hotab написав:Кто-то скажет что-либо о качестве оливкового масла,которое в железных 5 (иногда 3)л банках продается по цене примерно 75-95 грн/литр?? Что за зверь? Не паленка? Есть сейчас и в Таврии В.


Наприклад, олива в одно- і п'ятилітровий жерстяних банках, яка продається по 110-130 і 310-350 гривень, в переважній більшості випадків - підроблена. https://biz.today.ua/russkyj-olyvkovoe- ... yfykatsyy/
Ой+
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