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Вести с полей. Продуктовые рынки в валютном контексте
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Нед 21 лис, 2021 20:30
Hotab написав:
Кто-то скажет что-либо о качестве оливкового масла,которое в железных 5 (иногда 3)л банках продается по цене примерно 75-95 грн/литр?? Что за зверь? Не паленка? Есть сейчас и в Таврии В.
А що пише? Перша вижимка, чи вижимка вижимок?
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flyman
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sesk