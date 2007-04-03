RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Валюта
/
Валютний ринок
/
Вести с полей. Продуктовые
рынки в валютном контексте

Вести с полей. Продуктовые рынки в валютном контексте
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 123124125126
Повідомлення Додано: Нед 21 лис, 2021 20:30

  Hotab написав:Кто-то скажет что-либо о качестве оливкового масла,которое в железных 5 (иногда 3)л банках продается по цене примерно 75-95 грн/литр?? Что за зверь? Не паленка? Есть сейчас и в Таврии В.

А що пише? Перша вижимка, чи вижимка вижимок?
flyman
Аватар користувача
 
Повідомлень: 26942
З нами з: 09.03.14
Подякував: 1324 раз.
Подякували: 2218 раз.
 
Профіль
2
Повідомлення Додано: Вів 23 лис, 2021 05:24

Re: Вести с полей. Продуктовые рынки в валютном контексте

  Успіх написав:Та й нормальний цукор - я з нього самогон не жену

У вас занижені смакові якості. Нормальний цукор був при союзі , та й там була градація. АТБ магазин, це щоб не вмерти і протриматись до нормальних продуктів.
Goodman
Аватар користувача
 
Повідомлень: 4748
З нами з: 23.11.14
Подякував: 717 раз.
Подякували: 498 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 25 лис, 2021 13:15

Re: Вести с полей. Продуктовые рынки в валютном контексте

  Goodman написав:Нормальний цукор був при союзі , та й там була градація. АТБ магазин, це щоб не вмерти і протриматись до нормальних продуктів.


А нормальні продукти появляться разом із союзом?
Недаремно цукор по талонам давали.
Як функціонувала радянська черга - на прикладі продажу цукру в Києві у 1988 р.https://www.istpravda.com.ua/articles/2010/12/2/7354/

Логічним зараз видається запасатись тушонками.
На споживчому ринку м'ясо подорожчає щонайменше на 50%
https://wz.lviv.ua/news/447215-nastupno ... y-na-miaso
Ой+
Аватар користувача
 
Повідомлень: 4685
З нами з: 19.04.12
Подякував: 73 раз.
Подякували: 727 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 25 лис, 2021 14:56

  Ой+ написав:
  Goodman написав:Нормальний цукор був при союзі , та й там була градація. АТБ магазин, це щоб не вмерти і протриматись до нормальних продуктів.


А нормальні продукти появляться разом із союзом?
Недаремно цукор по талонам давали.
Як функціонувала радянська черга - на прикладі продажу цукру в Києві у 1988 р.https://www.istpravda.com.ua/articles/2010/12/2/7354/

Логічним зараз видається запасатись тушонками.
На споживчому ринку м'ясо подорожчає щонайменше на 50%
https://wz.lviv.ua/news/447215-nastupno ... y-na-miaso

1988 рік це вже не той союз був. Тоді вже був Горбачов з його балачками. Потім ще "краще" було: були талони на мило,сахар,горілку...
velvet
 
Повідомлень: 4079
З нами з: 06.03.09
Подякував: 34 раз.
Подякували: 624 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 26 лис, 2021 11:18

  Ой+ написав:
  Goodman написав:Нормальний цукор був при союзі , та й там була градація. АТБ магазин, це щоб не вмерти і протриматись до нормальних продуктів.


А нормальні продукти появляться разом із союзом?
Недаремно цукор по талонам давали.
Як функціонувала радянська черга - на прикладі продажу цукру в Києві у 1988 р.https://www.istpravda.com.ua/articles/2010/12/2/7354/

Логічним зараз видається запасатись тушонками.
На споживчому ринку м'ясо подорожчає щонайменше на 50%
https://wz.lviv.ua/news/447215-nastupno ... y-na-miaso

Это был искусственно созданный дефицит. Сахар благополучно уходил из-под прилавков налево, впрочем, как и много чего другого. Антиалкогольная кампания не была основной причиной. Куба могла поставить столько тростникового сахара, хоть засыпься.

В тушёнку идёт самое дрянное мясо, в том числе больного скота. Автоклав всё стерпит.
phantom_systems
Аватар користувача
 
Повідомлень: 1864
З нами з: 14.04.15
Подякував: 20 раз.
Подякували: 376 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 29 лис, 2021 23:03

Не о продуктах, но о второй по важности составляющей расходов домохозяйств - услугах ЖКХ. Абсолютные платежи сейчас на максимуме, а относительные - нет. Максимальными они были в 2015-2017 гг, когда тарифы росли опережающими зарплаты темпами. Затем пошел обратный процесс. Наиболее шоковым был 2016-й, а наиболее "халявными" - 2005-2013 гг

Зображення
zРадио
Аватар користувача
 
Повідомлень: 11780
З нами з: 02.05.18
Подякував: 2812 раз.
Подякували: 6199 раз.
 
Профіль
16
8
3
  #<1 ... 123124125126
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 4 гостей
Модератори: Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Валютный рынок в контексте ДС 1 ... 8615, 8616, 8617
дядя Caша » Вів 03 кві, 2007 10:53
86163 215076602
Переглянути останнє повідомлення
Вів 30 лис, 2021 03:40
Shaman
Как правильно вести бизнес в условиях кризиса 1, 2
Anonymous » Сер 05 лис, 2008 12:05
10 35708
Переглянути останнє повідомлення
Суб 20 лют, 2021 19:41
Долярчик
История украинской экономики в валютном контексте 1, 2, 3, 4
vovan_prm » Чет 20 лют, 2020 12:58
31 7554
Переглянути останнє повідомлення
Чет 20 лют, 2020 19:05
sesk

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.