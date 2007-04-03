Вести с полей. Продуктовые рынки в валютном контексте
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Нед 21 лис, 2021 20:30
Hotab написав:
Кто-то скажет что-либо о качестве оливкового масла,которое в железных 5 (иногда 3)л банках продается по цене примерно 75-95 грн/литр?? Что за зверь? Не паленка? Есть сейчас и в Таврии В.
А що пише? Перша вижимка, чи вижимка вижимок?
flyman
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Додано: Вів 23 лис, 2021 05:24
Успіх написав:
Та й нормальний цукор - я з нього самогон не жену
У вас занижені смакові якості. Нормальний цукор був при союзі , та й там була градація. АТБ магазин, це щоб не вмерти і протриматись до нормальних продуктів.
Goodman
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Додано: Чет 25 лис, 2021 13:15
Goodman написав:
Нормальний цукор був при союзі , та й там була градація. АТБ магазин, це щоб не вмерти і протриматись до нормальних продуктів.
А нормальні продукти появляться разом із союзом?
Недаремно цукор по талонам давали.
Логічним зараз видається запасатись тушонками.
Ой+
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Додано: Чет 25 лис, 2021 14:56
Ой+ написав: Goodman написав:
Нормальний цукор був при союзі , та й там була градація. АТБ магазин, це щоб не вмерти і протриматись до нормальних продуктів.
А нормальні продукти появляться разом із союзом?
Недаремно цукор по талонам давали.
Логічним зараз видається запасатись тушонками.
1988 рік це вже не той союз був. Тоді вже був Горбачов з його балачками. Потім ще "краще" було: були талони на мило,сахар,горілку...
velvet
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Додано: П'ят 26 лис, 2021 11:18
Ой+ написав: Goodman написав:
Нормальний цукор був при союзі , та й там була градація. АТБ магазин, це щоб не вмерти і протриматись до нормальних продуктів.
А нормальні продукти появляться разом із союзом?
Недаремно цукор по талонам давали.
Логічним зараз видається запасатись тушонками.
Это был искусственно созданный дефицит. Сахар благополучно уходил из-под прилавков налево, впрочем, как и много чего другого. Антиалкогольная кампания не была основной причиной. Куба могла поставить столько тростникового сахара, хоть засыпься.
В тушёнку идёт самое дрянное мясо, в том числе больного скота. Автоклав всё стерпит.
phantom_systems
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Додано: Пон 29 лис, 2021 23:03
Не о продуктах, но о второй по важности составляющей расходов домохозяйств - услугах ЖКХ. Абсолютные платежи сейчас на максимуме, а относительные - нет. Максимальными они были в 2015-2017 гг, когда тарифы росли опережающими зарплаты темпами. Затем пошел обратный процесс. Наиболее шоковым был 2016-й, а наиболее "халявными" - 2005-2013 гг
zРадио
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