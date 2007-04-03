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Вести с полей. Продуктовые
рынки в валютном контексте

Вести с полей. Продуктовые рынки в валютном контексте
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 124125126127
Повідомлення Додано: Нед 28 лис, 2021 16:11

  BIGor написав:
  Coder написав:
  BIGor написав:Найдите мне индекс: инфляция долара США в Украине.


Мені здається, що коли edvardd посилається на Кухара, то мається на увазі лише те, що ціни в гривні зросли, а курс долара впав. Відповідно, за умовну $1000 на початку січня Ви могли купити більше ніж за ту саму $1000 на початок листопада. В першому випадку, ви отримали б 28200 грн, в другому 26100 грн + на ~10% вищі ціни в гривні (порівняно із січнем). Це, можливо, не є правильне визначення інфляції за підручником, але, як на мене, сутність передає достатньо точно.

Справа не в бананах - потрібно оцінювати не лише імпортні товари в структурі витрат, а весь споживчий коших/всі витрати домогосподарства.

В мене дохід прив'язаний до $, тому я це так чи інакше відчуваю. Я ще не підбивав цифри за рік, тому не можу сказати чи 20-22% це вірна оцінка, але те, що витрати в перерахунку на долар збільшились - це факт.
- найбільш яскравий приклад з нашого сімейного бюджету - оплата за навчання дитини в школі. В січні це було трішки більше $300 (8500 грн при курсі 28.2), а в листопаді трішки менше $450 (11700 грн і 26.10), тобто здорожчання - майже 50%
- банальна стрижка 180 грн по 26.20 ($6.87) в листопаді, проти 150 грн по 28.20 ($5.32) в січні, тут здорожчання - 29%
Я не розглядаю продуктову корзину, оскільки там впливає багато інших факторів, в тому числі сезонність, урожайність і т. ін. (за цей рік, яблука встигли сходити з 20 в січні на 25 в квітні-травні, і повернутися до 10). Наш чек на купівлю продуктів на тиждень просів з ~3500-4000 грн. в січні, до 2400-2500 грн. влітку, і зараз починає відростати на ~2800-3000. Єдине на що, ціни не скачуть вверх-вниз, а поступово зростають - це хліб який ми купуємо (з 32 грн в січні, до 37 грн).

Підбиваючи підсумки. Може це й не дуже коректне визначення, може воно й не має сенсу, але якщо зосередитись не на термінології, а на сутності того, що відбувається, то все вірно.

Ось і знову відповіді на питання самі дали. Дорожчають неринкові товари або послуги, які тяжко імпортувати або ввезти з закордну, такі як от навчання в школі, хліб, стрижка.
А от товари які легко ввезти з закордону, візьмемо за приклад каву Лаваца (250 г) - як коштувала в 2020 році 75 грн. так і коштує на кінець 2021 року. Чи польська ковбаса Живецька (600 г) - ціна з 2020 року стабільна 100 грн. Батон за цей час подорожчав з 14 грн до 21 грн.


Все эти выкладки касаются тех, кто тратит на все перечисленное больше 50% месячного дохода. А, если на все перечисленное тратится 10-15%?
Кстати, в период пандемии безопаснее и дешевле купить хорошую машику для стрижки и стричься самому. Моя парикмахерша и ее подружайки ездят каждый день из пригорода на работу в переполенном автобусе. И вот зачем мне нужен этот риск?
kluychkooleg
 
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Повідомлення Додано: Нед 28 лис, 2021 17:03

Re: Валютный рынок в контексте ДС

Зростання цін — це надовго https://zn.ua/ukr/foreign_economics/zro ... dovho.html
Після досягнення 30-річого максимуму споживчої інфляції в США (6,2% у жовтні, що вище навіть за коридор інфляції НБУ) новий шок: 19 листопада статвідомство Німеччини повідомило, що в жовтні ціни в промисловості найбільшої економіки ЄС зросли до максимуму за 70 років — 18,4% у річному вираженні. На цьому тлі не дуже поміченим залишилося зростання промислових цін в Україні за десять місяців на 51,5%. Хоча й тут варто тривожитися.
Промислові ціни транслюються в споживчі не повною мірою, але нас це слабко втішає. Є низка чинників, що зумовлюють високу інфляцію у світі протягом тривалого часу. Вона обов'язково позначиться на цінах в Україні, яка інтегрована у світову економіку й дуже залежить від процесів, що відбуваються в ній.

Ну і т.д.
Ой+
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Повідомлення Додано: Пон 29 лис, 2021 23:03

Не о продуктах, но о второй по важности составляющей расходов домохозяйств - услугах ЖКХ. Абсолютные платежи сейчас на максимуме, а относительные - нет. Максимальными они были в 2015-2017 гг, когда тарифы росли опережающими зарплаты темпами. Затем пошел обратный процесс. Наиболее шоковым был 2016-й, а наиболее "халявными" - 2005-2013 гг

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zРадио
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Повідомлення Додано: Вів 30 лис, 2021 09:42

Re: Вести с полей. Продуктовые рынки в валютном контексте

  zРадио написав:Не о продуктах, но о второй по важности составляющей расходов домохозяйств - услугах ЖКХ. Абсолютные платежи сейчас на максимуме, а относительные - нет. Максимальными они были в 2015-2017 гг, когда тарифы росли опережающими зарплаты темпами. Затем пошел обратный процесс. Наиболее шоковым был 2016-й, а наиболее "халявными" - 2005-2013 гг

Очень обобщительная информация, сначала слепили все в кучу, а потом сделали выводы. Средняя ЗП по Украине посчитана до налогов, в регионах эта цифра ниже, в моем регионе где-то медиана 8-9 тыс. Комунальные платежи в таблице указаны киевские - а они всегда были значительно ниже чем в других городах Украины.
BIGor
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Повідомлення Додано: Вів 30 лис, 2021 13:36

  BIGor написав:
  zРадио написав:Не о продуктах, но о второй по важности составляющей расходов домохозяйств - услугах ЖКХ. Абсолютные платежи сейчас на максимуме, а относительные - нет. Максимальными они были в 2015-2017 гг, когда тарифы росли опережающими зарплаты темпами. Затем пошел обратный процесс. Наиболее шоковым был 2016-й, а наиболее "халявными" - 2005-2013 гг

Очень обобщительная информация, сначала слепили все в кучу, а потом сделали выводы. Средняя ЗП по Украине посчитана до налогов, в регионах эта цифра ниже, в моем регионе где-то медиана 8-9 тыс. Комунальные платежи в таблице указаны киевские - а они всегда были значительно ниже чем в других городах Украины.


Справедливые замечания, но по-другому инфографику, наверно, и не сделать - либо за много лет обобщенную, либо на сейчас, но по всем регионам
zРадио
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Повідомлення Додано: Пон 06 гру, 2021 07:21

Не друкуванням грошей, бо споживчий попит вже наситився і не росте від цього, а короновірусом і локдаунами хочуть зменшити пропозицію виробників - новий тренд боротьби з кризою перевиробництва і хронічною дефляцією. Подібно як в часи Великої Депресії в Америці, знищували апельсини, щоб ціни не падали.
Mirax
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Повідомлення Додано: Сер 08 гру, 2021 07:17

Re: Вести с полей. Продуктовые рынки в валютном контексте

Прогноз:
В Україні у 2022 році ще більше подорожчають продукти харчування. Українцям доведеться платити на 22-25% більше за їжу. https://economics.segodnya.ua/ua/econom ... 89585.html
Як розповів у коментарі ГолосUA голова Спілки українського селянства Іван Томич, найбільше подорожчає хліб.
"За рік його вартість може збільшитися на 35%. Проте Держстат дає інші дані. Хоча мені незрозуміло, на чому ґрунтується методика його розрахунків. Також найсильніше у 2022 році дорожчатиме м'ясо. Близько 20% за кілограм. Також у ціні продовжить зростати цукор. За рік він подорожчає на 20-22%", – сказав Томич.
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Повідомлення Додано: Сер 08 гру, 2021 07:42

Re: Вести с полей. Продуктовые рынки в валютном контексте

Прогноз:
В Україні у 2022 році ще більше подорожчають продукти харчування. Українцям доведеться платити на 22-25% більше за їжу. https://economics.segodnya.ua/ua/econom ... 89585.html
Як розповів у коментарі ГолосUA голова Спілки українського селянства Іван Томич, найбільше подорожчає хліб.
"За рік його вартість може збільшитися на 35%. Проте Держстат дає інші дані. Хоча мені незрозуміло, на чому ґрунтується методика його розрахунків. Також найсильніше у 2022 році дорожчатиме м'ясо. Близько 20% за кілограм. Також у ціні продовжить зростати цукор. За рік він подорожчає на 20-22%", – сказав Томич.
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