Coder написав:

BIGor написав: Найдите мне индекс: инфляция долара США в Украине. Найдите мне индекс: инфляция долара США в Украине.

Мені здається, що колипосилається на Кухара, то мається на увазі лише те, що ціни в гривні зросли, а курс долара впав. Відповідно, за умовну $1000 на початку січня Ви могли купити більше ніж за ту саму $1000 на початок листопада. В першому випадку, ви отримали б 28200 грн, в другому 26100 грн + на ~10% вищі ціни в гривні (порівняно із січнем). Це, можливо, не є правильне визначення інфляції за підручником, але, як на мене, сутність передає достатньо точно.Справа не в бананах - потрібно оцінювати не лише імпортні товари в структурі витрат, а весь споживчий коших/всі витрати домогосподарства.В мене дохід прив'язаний до $, тому я це так чи інакше відчуваю. Я ще не підбивав цифри за рік, тому не можу сказати чи 20-22% це вірна оцінка, але те, що витрати в перерахунку на долар збільшились - це факт.- найбільш яскравий приклад з нашого сімейного бюджету - оплата за навчання дитини в школі. В січні це було трішки більше $300 (8500 грн при курсі 28.2), а в листопаді трішки менше $450 (11700 грн і 26.10), тобто здорожчання - майже 50%- банальна стрижка 180 грн по 26.20 ($6.87) в листопаді, проти 150 грн по 28.20 ($5.32) в січні, тут здорожчання - 29%Я не розглядаю продуктову корзину, оскільки там впливає багато інших факторів, в тому числі сезонність, урожайність і т. ін. (за цей рік, яблука встигли сходити з 20 в січні на 25 в квітні-травні, і повернутися до 10). Наш чек на купівлю продуктів на тиждень просів з ~3500-4000 грн. в січні, до 2400-2500 грн. влітку, і зараз починає відростати на ~2800-3000. Єдине на що, ціни не скачуть вверх-вниз, а поступово зростають - це хліб який ми купуємо (з 32 грн в січні, до 37 грн).Підбиваючи підсумки. Може це й не дуже коректне визначення, може воно й не має сенсу, але якщо зосередитись не на термінології, а на сутності того, що відбувається, то все вірно.