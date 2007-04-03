Цитрин написав:Брал подсолнечное масло по акции со скидкой. Предыдущий раз брал летом. На удивление новое масло в декабре оказалось из той-же партии, даже время совпадает с тем, которое брал летом. Получается одна партия лежит в АТБ с лета и никак не распродадут... Видно спрос на масло по 70 грн за 0.8 литра никакой.
Уже даже маленькие бутылочки по 0.5 литра с подсолнечным маслом пытаются продавать, там наверное пластика от упакови больше, чем самого масла... феерический маразм
Бутылки по 0.5 продаются с незапямятных времен. Очевидно, они удобны тем, кто крайне редко использует масло