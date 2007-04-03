Цитрин написав:
Уже даже маленькие бутылочки по 0.5 литра с подсолнечным маслом пытаются продавать, там наверное пластика от упакови больше, чем самого масла... феерический маразм
Єто заказ сети, для удешевления товара и конкуренции на ринке.
Давно существую "обманки" и недоливки по подсолнечному маслу.
Например - полние 2 л встретишь не часто, есть на ринке в основном недоливки по 1,8Л, но ето не мешает позиционировать продавцам ее как двушку и успешно толкать народу.
Также существует разлив , но на етикетке указивается емкость продукта в капельке - тоже обман. + бренди потихоньку сползают в "єто болото" :
Щедрий дар порой уже не 0,87, а 0,85.
появились "мерзавчики" по 0,5 л
Наряду с полними 5л уже разливают по 4,3 НО стараются максимально форму тари подогнать под бутиль 5л.( вигибают дно вовнутрь, копируют узор, сверхтонкий пластик). Кому интересно могу накидать тучу картинок.
PS Справочно , полторачка масла (полний аналог бутилке от питьевой води) от вторих рук - цена 62грн ( раф или не раф) .