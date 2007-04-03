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Вести с полей. Продуктовые
рынки в валютном контексте

Вести с полей. Продуктовые рынки в валютном контексте
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 125126127128
Повідомлення Додано: Чет 09 гру, 2021 01:02

Re: Вести с полей. Продуктовые рынки в валютном контексте

Цитрин написав:Брал подсолнечное масло по акции со скидкой. Предыдущий раз брал летом. На удивление новое масло в декабре оказалось из той-же партии, даже время совпадает с тем, которое брал летом. Получается одна партия лежит в АТБ с лета и никак не распродадут... Видно спрос на масло по 70 грн за 0.8 литра никакой.

Уже даже маленькие бутылочки по 0.5 литра с подсолнечным маслом пытаются продавать, там наверное пластика от упакови больше, чем самого масла... феерический маразм
Бутылки по 0.5 продаются с незапямятных времен. Очевидно, они удобны тем, кто крайне редко использует масло
Faceless
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Повідомлення Додано: Чет 09 гру, 2021 06:06

Re: Вести с полей. Продуктовые рынки в валютном контексте

  Цитрин написав:Уже даже маленькие бутылочки по 0.5 литра с подсолнечным маслом пытаются продавать, там наверное пластика от упакови больше, чем самого масла... феерический маразм

Єто заказ сети, для удешевления товара и конкуренции на ринке.
Давно существую "обманки" и недоливки по подсолнечному маслу.
Например - полние 2 л встретишь не часто, есть на ринке в основном недоливки по 1,8Л, но ето не мешает позиционировать продавцам ее как двушку и успешно толкать народу.
Также существует разлив , но на етикетке указивается емкость продукта в капельке - тоже обман. + бренди потихоньку сползают в "єто болото" :
Щедрий дар порой уже не 0,87, а 0,85.
появились "мерзавчики" по 0,5 л
Наряду с полними 5л уже разливают по 4,3 НО стараются максимально форму тари подогнать под бутиль 5л.( вигибают дно вовнутрь, копируют узор, сверхтонкий пластик). Кому интересно могу накидать тучу картинок.
PS Справочно , полторачка масла (полний аналог бутилке от питьевой води) от вторих рук - цена 62грн ( раф или не раф) .
Goodman
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Повідомлення Додано: Чет 09 гру, 2021 06:10

Вроде ранее спрашивал, но не ответили.
А что у нас с макарохами durum? Только импорт и немного Чумак?В чем причина? Нет хорошей муки?
Hotab
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