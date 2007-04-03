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Вести с полей. Продуктовые рынки в валютном контексте
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Чет 09 гру, 2021 01:02
Цитрин написав:Брал подсолнечное масло по акции со скидкой. Предыдущий раз брал летом. На удивление новое масло в декабре оказалось из той-же партии, даже время совпадает с тем, которое брал летом. Получается одна партия лежит в АТБ с лета и никак не распродадут... Видно спрос на масло по 70 грн за 0.8 литра никакой.
Уже даже маленькие бутылочки по 0.5 литра с подсолнечным маслом пытаются продавать, там наверное пластика от упакови больше, чем самого масла... феерический маразм
Бутылки по 0.5 продаются с незапямятных времен. Очевидно, они удобны тем, кто крайне редко использует масло
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Faceless
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Додано: Чет 09 гру, 2021 06:06
Цитрин написав:
Уже даже маленькие бутылочки по 0.5 литра с подсолнечным маслом пытаются продавать, там наверное пластика от упакови больше, чем самого масла... феерический маразм
Єто заказ сети, для удешевления товара и конкуренции на ринке.
Давно существую "обманки" и недоливки по подсолнечному маслу.
Например - полние 2 л встретишь не часто, есть на ринке в основном недоливки по 1,8Л, но ето не мешает позиционировать продавцам ее как двушку и успешно толкать народу.
Также существует разлив , но на етикетке указивается емкость продукта в капельке - тоже обман. + бренди потихоньку сползают в "єто болото" :
Щедрий дар порой уже не 0,87, а 0,85.
появились "мерзавчики" по 0,5 л
Наряду с полними 5л уже разливают по 4,3 НО стараются максимально форму тари подогнать под бутиль 5л.( вигибают дно вовнутрь, копируют узор, сверхтонкий пластик). Кому интересно могу накидать тучу картинок.
PS Справочно , полторачка масла (полний аналог бутилке от питьевой води) от вторих рук - цена 62грн ( раф или не раф) .
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Goodman
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Додано: Чет 09 гру, 2021 06:10
Вроде ранее спрашивал, но не ответили.
А что у нас с макарохами durum? Только импорт и немного Чумак?В чем причина? Нет хорошей муки?
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Hotab
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Додано: Чет 09 гру, 2021 10:23
Faceless написав:
Цитрин написав:Брал подсолнечное масло по акции со скидкой. Предыдущий раз брал летом. На удивление новое масло в декабре оказалось из той-же партии, даже время совпадает с тем, которое брал летом. Получается одна партия лежит в АТБ с лета и никак не распродадут... Видно спрос на масло по 70 грн за 0.8 литра никакой.
Уже даже маленькие бутылочки по 0.5 литра с подсолнечным маслом пытаются продавать, там наверное пластика от упакови больше, чем самого масла... феерический маразм
Бутылки по 0.5 продаются с незапямятных времен. Очевидно, они удобны тем, кто
крайне редко использует масло
Вигідно це для тих, хто їде з дітьми на відпочинок(наприклад, на Шацькі озера, чи на море в Лазурне
) і готує їжу самостійно!
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Додано: Чет 09 гру, 2021 10:29
Hotab написав:
Вроде ранее спрашивал, но не ответили.
А что у нас с макарохами durum? Только импорт и немного Чумак?В чем причина? Нет хорошей муки?
Чумак как я помню размещал заказы в Турции и Египте. Берите Италию - дешево и качественно.
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BIGor
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Додано: Чет 09 гру, 2021 10:31
Goodman написав: Ой+ написав:
зростати цукор. За рік він подорожчає на 20-22%", – сказав Томич.
провидець...,
ще тиждень тому мішок був 1030, наразі з ПТ - вже пішло в гору і в ПН вжне був 1100.
робіть висновки - на всі питання , з якого х... дива? Так відпускають заводи.
Зазвичай магнати в регіонах, що мають вагонні запаси цукру теж підняли планку, таке ставлення до покупців.
Мораль цього бла-бла-бла і много цифр - якщо бачите в торг мережі цукор по 25з крпійками - купуйте, не чекайте чуда. Цукор не посолодшає і дешевшим не буде вже.
Що цікаво, що десь тиждень-два тому, в атб був прикріплений червоний цінник на цукор (їхій фасований "роз.вібір") 25,40/кг. А через тиждень вже був білий цінник, але ціну НЕ змінили!(висить так до сьогодні)
І в Сільпо, з запізненням десь в тиждень після атб, теж спустили ціну з 27, до 24,49(чи щось приблизно)
Якась гра цифер, трясця їх...!
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Додано: Чет 09 гру, 2021 10:58
BIGor написав: Hotab написав:
Вроде ранее спрашивал, но не ответили.
А что у нас с макарохами durum? Только импорт и немного Чумак?В чем причина? Нет хорошей муки?
Чумак как я помню размещал заказы в Турции и Египте. Берите Италию - дешево и качественно.
Да, так и делаю. Барилла на Розетке выгодно получается.
Просто обидно, что пшеницу вывозят, а макарохи везут из Италии.
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Hotab
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Додано: Чет 09 гру, 2021 12:25
Hotab написав:
Вроде ранее спрашивал, но не ответили.
А что у нас с макарохами durum? Только импорт и немного Чумак?В чем причина? Нет хорошей муки?
У нас не выращивают такую муку, насколько знаю. И по опыту, Чумак таки сильно уступает импорту в этом плане
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Faceless
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