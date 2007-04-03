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Вести с полей. Продуктовые
рынки в валютном контексте

Вести с полей. Продуктовые рынки в валютном контексте
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 131132133134
Повідомлення Додано: Пон 13 гру, 2021 13:57

Re: Вести с полей. Продуктовые рынки в валютном контексте

У 2022 році очікується зростання цін на гречану крупу на 15-20% - її вартість перевищить 65 грн/кг. На 10-15% можуть подорожчати крупа горохова (ціна перевищить 24 грн/кг), кукурудзяна і пшенична (перевищить 20 грн/кг). Ячмінна крупа може подорожчати на 12-14%, до позначки понад 18 грн/кг. Такий прогноз журналісту 112ua.tv Олені Голубєвій дала академік, віце-президент НААН Ануш Балян.
https://ua.112ua.tv/statji/hrechka-po-6 ... 00440.html
У порівнянні з цінами минулого року хліб із борошна вищого сорту подорожчав на 21,7% до 31,57 грн/кг.

Хліб із борошна I сорту – на 22,1%, (до 25,18 грн/кг). Житній хліб і житньо-пшеничний – на 22,2% (до 26,05 грн/кг). Батон – на 20,7 (до 17,10 грн за 0,5 кг).

Подорожчали й макаронні вироби з м'яких сортів пшениці – за рік вони додали в ціні 21,5% (до 22,3 грн/кг).

"Подорожчання хліба й хлібобулочних виробів пов'язане зі зростанням цін на цукор і рослинну олію на 50% та пшеницю на 27-29%", – говорить Балян.

За її словами, оптимістично до кінця року можливе зростання цін ще на 10%. А ось з 2022 року хліб дорожчатиме на 1-1,5% щомісяця. "Головна причина – величезний стрибок цін на газ для підприємств. Пекарні на межі виживання. Ціни на газ для них зросли в сім разів", – говорить віце-президент НААН.

При цьому у Всеукраїнській асоціації пекарів уже попередили, що найближчим часом якість хліба в Україні може погіршиться, бо його будуть випікати з борошна зі зниженими хлібопекарськими якостями. Головна причина – дефіцит зерна для виробництва якісного борошна. Через різке підвищення цін на пшеницю на світовому ринку її масовий експорт набирає обертів. Вивозиться в основному продовольче зерно першого й другого класів, тоді як в Україні залишається фураж – раніше він використовувався для корму худоби, а тепер із нього доведеться молоти борошно.

Експорт зернових і зернобобових культур з України вже перевалив за позначку 26,08 млн т, що на 3,78 млн т більше, ніж за аналогічний період минулого року. Станом на 2 грудня ціна пшениці другого класу в Україні досягла позначки 9730 грн/т (проти ціни в жовтні 2020 року 7499 грн/т, а у 2019 році – 4635 грн/т). Частина пшениці в собівартості борошна становить 70-80%.

Житниці Європи при власному рекордному врожаї доводиться імпортувати борошно. При тому що експорт українського пшеничного борошна у 2020/2021-му МР значно знизився, імпорт продукту в країну досяг рекордних значень. У період з липня по лютий в Україну було ввезено 12,9 тис. т борошна, що в 5,3 раза перевищує аналогічний показник попереднього сезону (2,4 тис. т).
З кожним роком українці можуть дозволити собі все менше хлібобулочних виробів. Ємність внутрішнього ринку або фонд споживання хлібних продуктів у нинішньому році оцінюється в 4,034 млн т, тоді як у 2020 році – у 6,14 млн т. За 20 років ємність ринку скоротилася на третину. Споживання хлібних продуктів у розрахунку на одного українця знизилося з 124,9 кг до 96,6 кг у 2020 році, говорить Ануш Балян.
Дорога молочка
На полицях магазину після тривалого періоду відносної стабільності вперше пішло в зростання свіже охолоджене молоко. Станом на 1 листопада оптово-відпускна ціна на молоко становила 23,26 грн/літр, що на 13,5% більше в порівнянні з ціною січня і на 15,5% перевищує ціну жовтня 2020 року. Дорожчає вся молочна продукція: у порівнянні з цінами жовтня 2020 року ціна на м'який сир підвищилася на 11,1% до 120,22 грн/кг, сметани жирністю 15% – на 16,5% до 72,96 грн/кг.

Найбільш значне зростання цін продемонструвало вершкове масло – у нинішньому році ціна на нього є найвищою за останні п'ять років. Тільки протягом січня – жовтня споживчі ціни на вершкове масло зросли з 222,2 грн/кг до 245,65 грн/кг. Якщо порівнювати з ціною жовтня минулого року, то нинішній цінник на 12,6% вище.
У 2022 році у зв'язку зі зростанням цін на енергоресурси зростання цін на молоко та молокопродукти продовжиться. Собівартість молока зростає у зв'язку з подорожчанням кормів, дизельного палива, електроенергії, через девальвацію гривні.
Також на ситуацію в молочній галузі впливає скорочення поголів'я молочної худоби й скорочення обсягів виробництва молока. Поголів'я великої рогатої худоби в Україні станом на 1 листопада скоротилося до 3,03 млн голів, що на 6,7% менше, ніж минулого року, зокрема корів – 1,64 млн голів (мінус 6,1%). Це катастрофічно мало, враховуючи, що в перші роки незалежності Україна мала 25 млн голів ВРХ. Обсяг виробництва молока за січень – жовтень склав 7,52 млн т, що на 6% менше аналогічного показника минулого року.
У поточному році Україна імпортує в чотири рази більше сала, ніж виробляє. За 9 місяців вироблено 6,5 тис. т сала (на 2% менше, ніж за 9 місяців минулого року), імпортовано 25 тис. т сала – з цього обсягу 14 тис. т сала з Польщі.
"Таким чином, тільки 20% сала на полицях українських магазинів – українське", – підсумувала Ануш Балян.
Ой+
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Повідомлення Додано: Суб 18 гру, 2021 21:24

Re: Вести с полей. Продуктовые рынки в валютном контексте

Пачка кофе Lavazza Qualita Rossa меленая 250г
В магазине с контробасом - 73 грн.
В Ашане (магазин не самый дорогой) - 160.55 грн.
https://auchan.zakaz.ua/uk/products/000 ... vaza-250g/
BIGor
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Повідомлення Додано: Суб 18 гру, 2021 21:41

  Ой+ написав:У 2022 році очікується зростання цін на гречану крупу на 15-20% - її вартість перевищить 65 грн/кг. На 10-15% можуть подорожчати крупа горохова (ціна перевищить 24 грн/кг), кукурудзяна і пшенична (перевищить 20 грн/кг). Ячмінна крупа може подорожчати на 12-14%, до позначки понад 18 грн/кг. Такий прогноз журналісту 112ua.tv Олені Голубєвій дала академік, віце-президент НААН Ануш Балян.

Країна остаточно перетворюється на непридатне для життя звалище з непомірними цінами та невиправданими тарифами.
Прораб
 
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Повідомлення Додано: Нед 19 гру, 2021 11:52

Все буде добре! Все буде УСПІХ!©®™

Володимир Сосюра
***

Любіть Україну, як сонце, любіть,
як вітер, і трави, і води…
В годину щасливу і в радості мить,
любіть у годину негоди.

Любіть Україну у сні й наяву,
вишневу свою Україну,
красу її, вічно живу і нову,
і мову її солов'їну.

Між братніх народів, мов садом рясним,
сіяє вона над віками…
Любіть Україну всім серцем своїм
і всіми своїми ділами.

Для нас вона в світі єдина, одна
в просторів солодкому чарі…
Вона у зірках, і у вербах вона,
і в кожному серця ударі,

у квітці, в пташині, в електровогнях,
у пісні у кожній, у думі,
в дитячий усмішці, в дівочих очах
і в стягів багряному шумі…

Як та купина, що горить — не згора,
живе у стежках, у дібровах,
у зойках гудків, і у хвилях Дніпра,
і в хмарах отих пурпурових,

в грому канонад, що розвіяли в прах
чужинців в зелених мундирах,
в багнетах, що в тьмі пробивали нам шлях
до весен і світлих, і щирих.

Юначе! Хай буде для неї твій сміх,
і сльози, і все до загину…
Не можна любити народів других,
коли ти не любиш Вкраїну!..

Дівчино! Як небо її голубе,
люби її кожну хвилину.
Коханий любить не захоче тебе,
коли ти не любиш Вкраїну…

Любіть у труді, у коханні, у бою,
як пісню, що лине зорею…
Всім серцем любіть Україну свою —
і вічні ми будемо з нею!
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