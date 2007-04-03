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Вести с полей. Продуктовые
рынки в валютном контексте

Вести с полей. Продуктовые рынки в валютном контексте
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 134135136137
Повідомлення Додано: Вів 28 гру, 2021 16:48

Министр сельского хозяйства Германии от "Зеленых" Джем Оздемир в интервью BILD am Sonntag призвал повышать цены на продукты питания для людей ради защиты животных.

Он считает, что дешевые продукты питания и сельскохозяйственные товары приводят к тому, что фермы разоряются, кроме того, это вредит природе. Он считает, что "еда не должна превращаться в предмет роскоши. Но цена должна сильнее выражать экологическую правду".

"Больше не должно быть мусорных цен на продукты питания, они приводят фермы к разорению, препятствуют благополучию животных, способствуют исчезновению видов и загрязняют климат. Я хочу это изменить", - заявил министр сельского хозяйства.

По его словам, текущий рост цен на продукты в Германии (в 2021 году там подорожали продукты на 4,5%), направлен "на увеличение доходов фермеров и укрепление защиты животных, климата и окружающей среды".
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Повідомлення Додано: Чет 30 гру, 2021 20:04

Зроблять всіх разом?

Чули - там якісь дешеві продуктові гіганти-акули мають заплисти в Україну?
- атб вже починає нервово покурювати за рогом...)))
Успіх
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Повідомлення Додано: Чет 30 гру, 2021 21:17

  Успіх написав:Чули - там якісь дешеві продуктові гіганти-акули мають заплисти в Україну?
- атб вже починає нервово покурювати за рогом...)))

чтобы покуситься на АТБ Lidl надо долго и упорно поработать.

АТБ на данный момент махина еще та ;)
Shaman
 
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Повідомлення Додано: Чет 30 гру, 2021 21:38

Re: Вести с полей. Продуктовые рынки в валютном контексте

Shaman написав:
  Успіх написав:Чули - там якісь дешеві продуктові гіганти-акули мають заплисти в Україну?
- атб вже починає нервово покурювати за рогом...)))

чтобы покуситься на АТБ Lidl надо долго и упорно поработать.

АТБ на данный момент махина еще та ;)
Так все наоборот. АТБ покупает Лидл. По крайней мере, я такую новость читал
Faceless
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Повідомлення Додано: Чет 30 гру, 2021 21:49

  Faceless написав:
Shaman написав:
  Успіх написав:Чули - там якісь дешеві продуктові гіганти-акули мають заплисти в Україну?
- атб вже починає нервово покурювати за рогом...)))

чтобы покуситься на АТБ Lidl надо долго и упорно поработать.

АТБ на данный момент махина еще та ;)
Так все наоборот. АТБ покупает Лидл. По крайней мере, я такую новость читал

АТБ конечно большой, но не настолько, чтобы купить Lidl - меньше, чем в 10 раз :D

В Україну зайде німецька торговельна мережа Lidl
Shaman
 
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