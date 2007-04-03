Министр сельского хозяйства Германии от "Зеленых" Джем Оздемир в интервью BILD am Sonntag призвал повышать цены на продукты питания для людей ради защиты животных.
Он считает, что дешевые продукты питания и сельскохозяйственные товары приводят к тому, что фермы разоряются, кроме того, это вредит природе. Он считает, что "еда не должна превращаться в предмет роскоши. Но цена должна сильнее выражать экологическую правду".
"Больше не должно быть мусорных цен на продукты питания, они приводят фермы к разорению, препятствуют благополучию животных, способствуют исчезновению видов и загрязняют климат. Я хочу это изменить", - заявил министр сельского хозяйства.
По его словам, текущий рост цен на продукты в Германии (в 2021 году там подорожали продукты на 4,5%), направлен "на увеличение доходов фермеров и укрепление защиты животных, климата и окружающей среды".