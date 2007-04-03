Вести с полей. Продуктовые рынки в валютном контексте
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Вів 28 гру, 2021 16:48
Министр сельского хозяйства Германии от "Зеленых" Джем Оздемир в интервью BILD am Sonntag призвал повышать цены на продукты питания для людей ради защиты животных.
Он считает, что дешевые продукты питания и сельскохозяйственные товары приводят к тому, что фермы разоряются, кроме того, это вредит природе. Он считает, что "еда не должна превращаться в предмет роскоши. Но цена должна сильнее выражать экологическую правду". "Больше не должно быть мусорных цен на продукты питания, они приводят фермы к разорению, препятствуют благополучию животных, способствуют исчезновению видов и загрязняют климат. Я хочу это изменить", - заявил министр сельского хозяйства. По его словам, текущий рост цен на продукты в Германии (в 2021 году там подорожали продукты на 4,5%), направлен "на увеличение доходов фермеров и укрепление защиты животных, климата и окружающей среды".
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Додано: Чет 30 гру, 2021 20:04
Чули - там якісь дешеві продуктові гіганти-акули мають заплисти в Україну?
- атб вже починає нервово покурювати за рогом...)))
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Додано: Чет 30 гру, 2021 21:17
Успіх написав:
Чули - там якісь дешеві продуктові гіганти-акули мають заплисти в Україну?
- атб вже починає нервово покурювати за рогом...)))
чтобы покуситься на АТБ Lidl надо долго и упорно поработать.
АТБ на данный момент махина еще та
Shaman
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Додано: Чет 30 гру, 2021 21:38
Shaman написав: Успіх написав:
Чули - там якісь дешеві продуктові гіганти-акули мають заплисти в Україну?
- атб вже починає нервово покурювати за рогом...)))
чтобы покуситься на АТБ Lidl надо долго и упорно поработать.
АТБ на данный момент махина еще та
Так все наоборот. АТБ покупает Лидл. По крайней мере, я такую новость читал
Faceless
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Додано: Чет 30 гру, 2021 21:49
Faceless написав: Shaman написав: Успіх написав:
Чули - там якісь дешеві продуктові гіганти-акули мають заплисти в Україну?
- атб вже починає нервово покурювати за рогом...)))
чтобы покуситься на АТБ Lidl надо долго и упорно поработать.
АТБ на данный момент махина еще та
Так все наоборот. АТБ покупает Лидл. По крайней мере, я такую новость читал
АТБ конечно большой, но не настолько, чтобы купить Lidl - меньше, чем в 10 раз
В Україну зайде німецька торговельна мережа Lidl
Shaman
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Додано: П'ят 31 гру, 2021 19:25
А ще подейкують)) що в атб з/п касира 10К/міс, а в Лідл буде 14К - брешуть?
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Додано: П'ят 31 гру, 2021 23:43
Успіх написав:
А ще подейкують)) що в атб з/п касира 10К/міс, а в Лідл буде 14К - брешуть?
закриєш чахлий бізнес - підеш касиром в Лідл
flyman
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Додано: Суб 01 січ, 2022 00:25
Успіх написав:
А ще подейкують)) що в атб з/п касира 10К/міс, а в Лідл буде 14К - брешуть?
Не буде касирів. Станції самообслуговування.
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