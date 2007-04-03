Додано: Суб 01 січ, 2022 12:08

Goodman написав: Shaman написав: АТБ конечно большой, но не настолько, АТБ конечно большой, но не настолько,

Уже они близки - демпингуют ценами, влупили работу 24 часа в сутки, на районах витеснят все магазинчики, т к магазинчикам нужно уже РРО Уже они близки - демпингуют ценами, влупили работу 24 часа в сутки, на районах витеснят все магазинчики, т к магазинчикам нужно уже РРО

они близки по методике ведения бизнеса - дискаунтеры. Но АТБ уже прошел этот путь, отработав формат, который позволяет работать более 1 000 магазинов.а у Lidl формат работы есть, но как он ляжет на нашу специфику - посмотрим. конкуренция - это всегда хорошо.а магазинчики вымирают, потому что им нужна маржа намного больше, чем могут работать сети - соответственно, цены в сетях существенно ниже. вы же сами покупаете в АТБхотя у нас специализированные магазинчики/киоски неплохо себя чувствуют рядом с АТБа РРО - пора выходить из тени. у нас у ФЛП и так суперльготные условия по налогам. НО только при небольших объемах. нефиг включать дурака и гонять десятки миллионов через несколько ЧП. главное, чтобы налоговая не начала придираться не по поводу.а АТБ - один из крупнейших налогоплательщиков - и это плюс