Министр сельского хозяйства Германии от "Зеленых" Джем Оздемир в интервью BILD am Sonntag призвал повышать цены на продукты питания для людей ради защиты животных.
Он считает, что дешевые продукты питания и сельскохозяйственные товары приводят к тому, что фермы разоряются, кроме того, это вредит природе. Он считает, что "еда не должна превращаться в предмет роскоши. Но цена должна сильнее выражать экологическую правду".
"Больше не должно быть мусорных цен на продукты питания, они приводят фермы к разорению, препятствуют благополучию животных, способствуют исчезновению видов и загрязняют климат. Я хочу это изменить", - заявил министр сельского хозяйства.
По его словам, текущий рост цен на продукты в Германии (в 2021 году там подорожали продукты на 4,5%), направлен "на увеличение доходов фермеров и укрепление защиты животных, климата и окружающей среды".
Shaman написав:АТБ конечно большой, но не настолько,
Уже они близки - демпингуют ценами, влупили работу 24 часа в сутки, на районах витеснят все магазинчики, т к магазинчикам нужно уже РРО
они близки по методике ведения бизнеса - дискаунтеры. Но АТБ уже прошел этот путь, отработав формат, который позволяет работать более 1 000 магазинов.
а у Lidl формат работы есть, но как он ляжет на нашу специфику - посмотрим. конкуренция - это всегда хорошо.
а магазинчики вымирают, потому что им нужна маржа намного больше, чем могут работать сети - соответственно, цены в сетях существенно ниже. вы же сами покупаете в АТБ хотя у нас специализированные магазинчики/киоски неплохо себя чувствуют рядом с АТБ
а РРО - пора выходить из тени. у нас у ФЛП и так суперльготные условия по налогам. НО только при небольших объемах. нефиг включать дурака и гонять десятки миллионов через несколько ЧП. главное, чтобы налоговая не начала придираться не по поводу.
а АТБ - один из крупнейших налогоплательщиков - и это плюс