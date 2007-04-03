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Вести с полей. Продуктовые
рынки в валютном контексте

Вести с полей. Продуктовые рынки в валютном контексте
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 135136137138
Повідомлення Додано: Суб 01 січ, 2022 13:27

Shaman не берите на себя роль судьи, Ваши познания о РРО весьма поверхносны. :wink:
Goodman
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Повідомлення Додано: Суб 01 січ, 2022 13:43

  Goodman написав:Shaman не берите на себя роль судьи, Ваши познания о РРО весьма поверхносны. :wink:

пафосно, напыщенно ;)

когда захотите поговорить о реалиях, вернемся к разговору.
Shaman
 
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Повідомлення Додано: Суб 01 січ, 2022 13:44

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Goodman
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