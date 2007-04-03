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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Суб 01 січ, 2022 13:27
Shaman не берите на себя роль судьи, Ваши познания о РРО весьма поверхносны.
Додано: Суб 01 січ, 2022 13:43
Додано: Суб 01 січ, 2022 13:44
Монстр АТБ , истинное лицо - погралися и досить:
"Змінюються терміни акції
Шановні клієнти інтернет-магазину АТБ!
На жаль, маємо Вам повідомити, що акція з безкоштовної доставки при оплаті картками Мастеркард з технічних причин достроково закінчується 07.01.2022 (включно).
Нам щиро шкода за незручності. Однак сподіваємось, що надали Вам посильну допомогу у новорічний період."
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