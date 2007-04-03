Монстр АТБ , истинное лицо - погралися и досить: "Змінюються терміни акції Шановні клієнти інтернет-магазину АТБ! На жаль, маємо Вам повідомити, що акція з безкоштовної доставки при оплаті картками Мастеркард з технічних причин достроково закінчується 07.01.2022 (включно). Нам щиро шкода за незручності. Однак сподіваємось, що надали Вам посильну допомогу у новорічний період."
Shaman написав:а РРО - пора выходить из тени. у нас у ФЛП и так суперльготные условия по налогам. НО только при небольших объемах. нефиг включать дурака и гонять десятки миллионов через несколько ЧП. главное, чтобы налоговая не начала придираться не по поводу
Воно то наче не погано звучить "вийти з тіні" - але щось влада не може нормально поділити тих, в кого, навіть, ляма обороту немає за рік(це - я) і тих, хто обертає 5-10лямів і більше! Всіх згорнули одною гребінкою! Лише бізнесу по селах дали ще можливість трохи пожевріти.... - а що робити дрібним ФОПам по містах???
Shaman написав:а РРО - пора выходить из тени. у нас у ФЛП и так суперльготные условия по налогам. НО только при небольших объемах. нефиг включать дурака и гонять десятки миллионов через несколько ЧП. главное, чтобы налоговая не начала придираться не по поводу
Воно то наче не погано звучить "вийти з тіні" - але щось влада не може нормально поділити тих, в кого, навіть, ляма обороту немає за рік(це - я) і тих, хто обертає 5-10лямів і більше! Всіх згорнули одною гребінкою! Лише бізнесу по селах дали ще можливість трохи пожевріти.... - а що робити дрібним ФОПам по містах???
ответа на вопрос, как поделить, не знаю. да и нет однозначного ответа. надо изучать опыт других стран в этом вопросе.
В Україні хочуть запровадити продовольчі картки: вони будуть доступні у додатку “Дія“ Ситуація з 20-відсотковим подорожчанням продовольчої сировини у 2022 році може стати для більшості українців "інфляційним шоком", вважають в Офісі президента України. Це може спровокувати стрибок інфляції на 8-10%. Аби полегшити пересічним громадянам інфляційний тягар, влада має намір запровадити в Україні продуктові картки. https://biz.today.ua/v-ukrayini-hochut- ... atku-diya/
"В Офісі президента позиція більше ніж чітка: передусім мають отримати підтримку найбільш вразливі та незахищені верстви населення. Як - варіанти розглядатимуться. Це можуть бути і додаткові виплати для компенсації зростання цін, і запровадження food stamp у системі "Дія" - так званих "продуктових чеків", як це практикується в США. Але це антикризові заходи, які можуть упроваджуватися в разі необхідності", - уточнив Устенко.