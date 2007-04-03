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Вести с полей. Продуктовые
рынки в валютном контексте

Вести с полей. Продуктовые рынки в валютном контексте
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 135136137138
Повідомлення Додано: Суб 01 січ, 2022 13:27

Shaman не берите на себя роль судьи, Ваши познания о РРО весьма поверхносны. :wink:
Goodman
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Повідомлення Додано: Суб 01 січ, 2022 13:43

  Goodman написав:Shaman не берите на себя роль судьи, Ваши познания о РРО весьма поверхносны. :wink:

пафосно, напыщенно ;)

когда захотите поговорить о реалиях, вернемся к разговору.
Shaman
 
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Повідомлення Додано: Суб 01 січ, 2022 13:44

Монстр АТБ , истинное лицо - погралися и досить:
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Шановні клієнти інтернет-магазину АТБ!
На жаль, маємо Вам повідомити, що акція з безкоштовної доставки при оплаті картками Мастеркард з технічних причин достроково закінчується 07.01.2022 (включно).
Нам щиро шкода за незручності. Однак сподіваємось, що надали Вам посильну допомогу у новорічний період." :mrgreen:
Goodman
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Повідомлення Додано: Пон 03 січ, 2022 12:09

Re: Вести с полей. Продуктовые рынки в валютном контексте

  Shaman написав:а РРО - пора выходить из тени. у нас у ФЛП и так суперльготные условия по налогам. НО только при небольших объемах. нефиг включать дурака и гонять десятки миллионов через несколько ЧП. главное, чтобы налоговая не начала придираться не по поводу

Воно то наче не погано звучить "вийти з тіні" - але щось влада не може нормально поділити тих, в кого, навіть, ляма обороту немає за рік(це - я) і тих, хто обертає 5-10лямів і більше!
Всіх згорнули одною гребінкою!
Лише бізнесу по селах дали ще можливість трохи пожевріти.... - а що робити дрібним ФОПам по містах???
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Повідомлення Додано: Пон 03 січ, 2022 12:17

  Успіх написав:
  Shaman написав:а РРО - пора выходить из тени. у нас у ФЛП и так суперльготные условия по налогам. НО только при небольших объемах. нефиг включать дурака и гонять десятки миллионов через несколько ЧП. главное, чтобы налоговая не начала придираться не по поводу

Воно то наче не погано звучить "вийти з тіні" - але щось влада не може нормально поділити тих, в кого, навіть, ляма обороту немає за рік(це - я) і тих, хто обертає 5-10лямів і більше!
Всіх згорнули одною гребінкою!
Лише бізнесу по селах дали ще можливість трохи пожевріти.... - а що робити дрібним ФОПам по містах???

ответа на вопрос, как поделить, не знаю. да и нет однозначного ответа.
надо изучать опыт других стран в этом вопросе.
Shaman
 
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Повідомлення Додано: Пон 10 січ, 2022 08:27

Re: Вести с полей. Продуктовые рынки в валютном контексте

Цифровізація це клас:
В Україні хочуть запровадити продовольчі картки: вони будуть доступні у додатку “Дія“
Ситуація з 20-відсотковим подорожчанням продовольчої сировини у 2022 році може стати для більшості українців "інфляційним шоком", вважають в Офісі президента України. Це може спровокувати стрибок інфляції на 8-10%. Аби полегшити пересічним громадянам інфляційний тягар, влада має намір запровадити в Україні продуктові картки.
https://biz.today.ua/v-ukrayini-hochut- ... atku-diya/
Ой+
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Повідомлення Додано: Пон 10 січ, 2022 18:52

Ой+

"В Офісі президента позиція більше ніж чітка: передусім мають отримати підтримку найбільш вразливі та незахищені верстви населення. Як - варіанти розглядатимуться. Це можуть бути і додаткові виплати для компенсації зростання цін, і запровадження food stamp у системі "Дія" - так званих "продуктових чеків", як це практикується в США. Але це антикризові заходи, які можуть упроваджуватися в разі необхідності", - уточнив Устенко.

Дійсно особливо коли цитувати повністю :wink:
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