Додано: Сер 19 січ, 2022 21:36

phantom_systems написав: Уже который год подряд растёт импорт. Ну, не хотят несознательные граждане поддерживать зажравшегося витчызняного выробныка. Даже польские сыры лучше и дешевле, при этом качество у них стабильно хорошее. Правда, я к немецким-французским-голландским больше привык, но это такое. Украинские сыры уже забыл, когда брал в последний раз, здоровье дороже. Уже который год подряд растёт импорт. Ну, не хотят несознательные граждане поддерживать зажравшегося витчызняного выробныка. Даже польские сыры лучше и дешевле, при этом качество у них стабильно хорошее. Правда, я к немецким-французским-голландским больше привык, но это такое. Украинские сыры уже забыл, когда брал в последний раз, здоровье дороже.

Меня больше всего возмущает факт,что импорт завозится,платится наверняка какая то растаможка с него,траспортные расходы(привези кто знает откуда) Там производитель,платит зарплату местным в евро,которая в несколько раз превышает Украинскую...И людям выгодно производить...В Германии-Франции и др.евространах,я этот "злосчастный" бри,камамбер покупал всегда по 160-170грн,у нас Сильпо его продает по 200 со скидками(как уже писал),даже и по 180 бывало раньше.Вся линейка "голубых плесеней",у нас по таким же ценам как и в Европе,уж я то знаю не по наслышке..Моцарела,банальная моцарела для пицы-настоящая,Итальянская...у нас на нее-цены не сложат,импортная дорогая,польская-грн по 240(не плохая)..Отечественная-просто пиз...ц! В Итальяском,Французском супермаркете-4.5 евро килограмовый брикет.Взяли когда то чисто пиццу спечь,какая там пицца,она на вкус-обалденная,просто берешь и ещь как обычный сыр,хотя типа предназначена для готовки. У нас же,пробовал кто спечь пиццу на какой то куйне под названием моцарелла за 160-200грн made in Ukraine,которая растечется жиром у Вас по всему коржу и будет стоять лужей,как вроде кто надзюрыв Вам на корж(не было польской,пришлось когда то взять поэксперементировать "по шурику",ну его нафиг) Да,многих "интересных вещей" у нас просто нет и то понятно.Но наши деятели,решили...что молоко можно за бесценок скупать у селян-частников,зарплаты платить исходя из Украиснких реалий,а продавать продукцию,практически вдвое дороже,с худшим качеством....Мы и так,большую часть потребляем Украинских продуктов,импорт во многих областях,просто незаменим,этого нет в Украине,а что касается сыров-вин,смело идут лесом однозначно..