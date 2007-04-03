viy написав:Да уже не звоночки((( Если адекватные люди здесь на форуме не понимают что выбирая польский сыр они убивают национального производителя, убивают нашу экономику, в конце концов делают хуже сами себе, то что говорить о слоях менее образованных.
А Вы,я извиняюсь из параши станете есть,если на нее прицепить Украинскую лейбу и штрих код..Вы оху... украинским производителям объясните,что нужно умерить аппетиты,соблюдать технологии производства,не пытаться наепывать людей некачественной продукцией и все станет на свои места. Почему Украинский сыр Бри стоит 360грн и на него никогда нет скидок практически,а такой же сыр,из его родины Франции,продают по 270??? и Сильпо чуть ли не через неделю делает на него скидки по 200грн\кг.. и он не сравним по качеству с Украинским.Они у убыток себе торгуют?? Почему к примеру чипсы Lays производства Польши когда бы ни купил какой то вкус-он одинаков,годами....а наши Люкс,жрать невозможно,то они прогорклые,то они смальцем каким то воняют...Сегодня взял колбасу,200+грн,с.ка...привкус старого сала...И так чуть ли не каждый день...вечно что то не так и не то.Масло вообще запампили до абсурда-страна подсолничника...так что не надо ля-ля...Экономику мы убиваем...Не,надо жрать как свиньям весь непотриб,который нам подсовывает наш витчизняный выробнык...в угоду его карману и экономике.
Україна закуповує все більше сиру. Основні країни-постачальники продукції — це країни ЄС: Польща (36%), Нідерланди (16%), Франція (15%), Німеччина (9%). За минулий рік в Україну завезено 42 тис. т сиру з категорії сичужних, що на 17% більше за показник 2020 року. Цей обсяг дорівнює 42% всіх продажів аналогічних сирів (без урахування сирних продуктів) на внутрішньому ринку. Якщо окремо розглядати категорію твердих напівтвердих (22,5 тис. т), вони займають третину ринку.
Востаннє редагувалось vitaliian в Сер 19 січ, 2022 10:13, всього редагувалось 1 раз.
Україна закуповує все більше сиру. Основні країни-постачальники продукції — це країни ЄС: Польща (36%), Нідерланди (16%), Франція (15%), Німеччина (9%). За минулий рік в Україну завезено 42 тис. т сиру з категорії сичужних, що на 17% більше за показник 2020 року. Цей обсяг дорівнює 42% всіх продажів аналогічних сирів (без урахування сирних продуктів) на внутрішньому ринку. Якщо окремо розглядати категорію твердих напівтвердих (22,5 тис. т), вони займають третину ринку.
Уже который год подряд растёт импорт. Ну, не хотят несознательные граждане поддерживать зажравшегося витчызняного выробныка. Даже польские сыры лучше и дешевле, при этом качество у них стабильно хорошее. Правда, я к немецким-французским-голландским больше привык, но это такое. Украинские сыры уже забыл, когда брал в последний раз, здоровье дороже.
phantom_systems написав:Уже который год подряд растёт импорт. Ну, не хотят несознательные граждане поддерживать зажравшегося витчызняного выробныка. Даже польские сыры лучше и дешевле, при этом качество у них стабильно хорошее. Правда, я к немецким-французским-голландским больше привык, но это такое. Украинские сыры уже забыл, когда брал в последний раз, здоровье дороже.
Меня больше всего возмущает факт,что импорт завозится,платится наверняка какая то растаможка с него,траспортные расходы(привези кто знает откуда) Там производитель,платит зарплату местным в евро,которая в несколько раз превышает Украинскую...И людям выгодно производить...В Германии-Франции и др.евространах,я этот "злосчастный" бри,камамбер покупал всегда по 160-170грн,у нас Сильпо его продает по 200 со скидками(как уже писал),даже и по 180 бывало раньше.Вся линейка "голубых плесеней",у нас по таким же ценам как и в Европе,уж я то знаю не по наслышке..Моцарела,банальная моцарела для пицы-настоящая,Итальянская...у нас на нее-цены не сложат,импортная дорогая,польская-грн по 240(не плохая)..Отечественная-просто пиз...ц! В Итальяском,Французском супермаркете-4.5 евро килограмовый брикет.Взяли когда то чисто пиццу спечь,какая там пицца,она на вкус-обалденная,просто берешь и ещь как обычный сыр,хотя типа предназначена для готовки. У нас же,пробовал кто спечь пиццу на какой то куйне под названием моцарелла за 160-200грн made in Ukraine,которая растечется жиром у Вас по всему коржу и будет стоять лужей,как вроде кто надзюрыв Вам на корж (не было польской,пришлось когда то взять поэксперементировать "по шурику",ну его нафиг) Да,многих "интересных вещей" у нас просто нет и то понятно.Но наши деятели,решили...что молоко можно за бесценок скупать у селян-частников,зарплаты платить исходя из Украиснких реалий,а продавать продукцию,практически вдвое дороже,с худшим качеством....Мы и так,большую часть потребляем Украинских продуктов,импорт во многих областях,просто незаменим,этого нет в Украине,а что касается сыров-вин,смело идут лесом однозначно..
Успіх написав:А а нас - є такі блогери, які займаються викриттям протермінованих товарів?
у нас такое редко встречается. Обычно просроченный товар перемаркируют новой датой. И таким товаром со свежей датой можно отравиться. Есть подозрение, что просрочку просто везут назад производителю, который её перепаковывает с новой датой
osafly написав:У нас же,пробовал кто спечь пиццу на какой то куйне под названием моцарелла за 160-200грн made in Ukraine,которая растечется жиром у Вас по всему коржу и будет стоять лужей,как вроде кто надзюрыв Вам на корж (не было польской,пришлось когда то взять поэксперементировать "по шурику",ну его нафиг) Да,многих "интересных вещей" у нас просто нет и то понятно.Но наши деятели,решили...что молоко можно за бесценок скупать у селян-частников,зарплаты платить исходя из Украиснких реалий,а продавать продукцию,практически вдвое дороже,с худшим качеством....
я вообще последнее время от наших сыров отказался - непонятно что они туда мешают, толи пальму (хотя в составе не указано), толи химию какую-то. Но наш сыр последнее время стал практически весь какой-то ядовитый.
Молоко тоже под вопросом, из пальмы скорей всего бодяжат, даже самые дорогие марки.
Где-то в 2010-2012 годах на форумах помню заказывали качественные продукты из Германии, которые привозили контрабасом и продавали из под полы с небольшой наценкой. Интересно, сейчас такое практикуется?