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Вести с полей. Продуктовые
рынки в валютном контексте

Вести с полей. Продуктовые рынки в валютном контексте
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 139140141142
Повідомлення Додано: Нед 30 січ, 2022 10:22

  Хомякоид написав:
  budivelnik написав:А можете показати де зараз ціни випередили курс?
Єдине прохання
Не беріть забугорну оптову ціну і не рівняйте її з нашою роздрібною...
Тобто по яким товарним групам ціна нашої продукції в доларах - вища від аналогічної продукції за бугром
Давайте порівняємо. Соняшникова олія в супермаркетах Німеччини коштує 1.40 євро.літр.
Скільки коштує в Україні ?

Кроме Германии и Польши, на этом форуме других стран не знают? Сплошные эмигранты и сборщики клубники?
Почитайте, сколько олия стоит в Китае, США, Скандинавии. Да хотя бы в Италии.
Востаннє редагувалось Starikan в Нед 30 січ, 2022 10:25, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Нед 30 січ, 2022 13:04

  Игорь написав:
  Хомякоид написав: Я вже мовчу що місяць тому був розпродаж олії по 1.10 євро. затарився 5 літрами. Потрібно було мабуть літрів 20 взяти.

Не верю, это какой-то троллинг. 5 литров олии :mrgreen: экономия 1.5 евро. 20 литров :shock:


Просто выше начали меряться ценами на масовые продукты в Украине и за рубежом.
Я привел реальные данные по стоимости продуктов в Германии.
Так мне кто-то напишем почем олия в супермаркетах Украины ?
По тому что никто ничего не написал понимаю что радоваться нечему.
В Германии, где даже касирам платят 14 евро в час, продукты которые выпускаються в Украине оказываються дешевле в немецких супермаркетах.
То ли лыжи не едут то ли я еб----ый :shock:
Хомякоид
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Повідомлення Додано: Нед 30 січ, 2022 13:57

  Хомякоид написав:
  Игорь написав:
  Хомякоид написав: Я вже мовчу що місяць тому був розпродаж олії по 1.10 євро. затарився 5 літрами. Потрібно було мабуть літрів 20 взяти.

Не верю, это какой-то троллинг. 5 литров олии :mrgreen: экономия 1.5 евро. 20 литров :shock:


Я привел реальные данные по стоимости продуктов в Германии.
Так мне кто-то напишем почем олия в супермаркетах Украины ?
По тому что никто ничего не написал понимаю что радоваться нечему.


Подсолнечное масло, если его долго хранить, начинает горчить. Также горьковатый привкус появится, если вы купили напр., трехлитровую емкость и пользуете ее больше месяца. Лучше тогда взять три бутылки по литру. Но делать большие запасы этого продукта не вижу смысла.
Цена 1л в Украине 60-70 грн.
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  #<1 ... 139140141142
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