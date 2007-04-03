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Вести с полей. Продуктовые рынки в валютном контексте
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Нед 30 січ, 2022 10:22
Хомякоид написав: budivelnik написав:
А можете показати де зараз ціни випередили курс?
Єдине прохання
Не беріть забугорну оптову ціну і не рівняйте її з нашою роздрібною...
Тобто по яким товарним групам ціна нашої продукції в доларах - вища від аналогічної продукції за бугром
Давайте порівняємо. Соняшникова олія в супермаркетах Німеччини коштує 1.40 євро.літр.
Скільки коштує в Україні ?
Кроме Германии и Польши, на этом форуме других стран не знают? Сплошные эмигранты и сборщики клубники?
Почитайте, сколько олия стоит в Китае, США, Скандинавии. Да хотя бы в Италии.
Востаннє редагувалось Starikan
в Нед 30 січ, 2022 10:25, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: Нед 30 січ, 2022 13:04
Игорь написав: Хомякоид написав:
Я вже мовчу що місяць тому був розпродаж олії по 1.10 євро. затарився 5 літрами. Потрібно було мабуть літрів 20 взяти.
Не верю, это какой-то троллинг. 5 литров олии
экономия 1.5 евро. 20 литров
Просто выше начали меряться ценами на масовые продукты в Украине и за рубежом.
Я привел реальные данные по стоимости продуктов в Германии.
Так мне кто-то напишем почем олия в супермаркетах Украины ?
По тому что никто ничего не написал понимаю что радоваться нечему.
В Германии, где даже касирам платят 14 евро в час, продукты которые выпускаються в Украине оказываються дешевле в немецких супермаркетах.
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Хомякоид
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Додано: Нед 30 січ, 2022 13:57
Хомякоид написав: Игорь написав: Хомякоид написав:
Я вже мовчу що місяць тому був розпродаж олії по 1.10 євро. затарився 5 літрами. Потрібно було мабуть літрів 20 взяти.
Не верю, это какой-то троллинг. 5 литров олии
экономия 1.5 евро. 20 литров
Я привел реальные данные по стоимости продуктов в Германии.
Так мне кто-то напишем почем олия в супермаркетах Украины ?
По тому что никто ничего не написал понимаю что радоваться нечему.
Подсолнечное масло, если его долго хранить, начинает горчить. Также горьковатый привкус появится, если вы купили напр., трехлитровую емкость и пользуете ее больше месяца. Лучше тогда взять три бутылки по литру. Но делать большие запасы этого продукта не вижу смысла.
Цена 1л в Украине 60-70 грн.
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Додано: Нед 13 лют, 2022 14:31
Що там - паніки нема?
Цукор/сіль/борошно/гречку - не вигрібають з полиць атб?)))
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Додано: П'ят 18 лют, 2022 12:57
fler написав:
Подсолнечное масло, если его долго хранить, начинает горчить. Также горьковатый привкус появится, если вы купили напр., трехлитровую емкость и пользуете ее больше месяца.
Сейчас одна марка подсолнечного - известная, горчит даже свежая, свежего розлива. После приготовления еды на нём - легкое отравление около суток длится, привкус какой-то химический. Толи техпроцесс изготовления нарушен и химию какую-то бодяжат, толи просто старое масло разливают со свежей датой на бутылках. А может просто какой-то пальмовый олеин под видом подсолнечного продают. Марка кстати одна из самых дорогих. Его кстати никто не берет в магазине.
Из подсолнечного советую сейчас чумак, у него нет химического привкуса.
Востаннє редагувалось Цитрин
в П'ят 18 лют, 2022 13:06, всього редагувалось 2 разів.
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Додано: П'ят 18 лют, 2022 13:02
Успіх написав:
Цукор/сіль/борошно/гречку - не вигрібають з полиць атб?)))
муку выгребли, хотел взять 5 кило про запас, а её уже нет. Остальное вроде лежит
Успіх написав:
А є український контент такого плану?
у нас если просрочка, то дата свежая выбита, так что не придерешься.
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Додано: Вів 22 лют, 2022 15:06
sequence написав: Успіх написав: Мизантрóп написав:
завтра продаст 300
Щоб продати - треба мати!©😁
А я - в бетоні і товарі.... І трошки в гривні.
На моменті - без жодного долара!
цену на товар придется поднять.
чиста нервы подлечить
Я ціни, переважно, піднімаю з лагом в місяць-два! І дуже рідко з лагом у 2 тижні.
А усе тому, що і продажі мого товару дуже розтягнені у часі.
Наприклад, коли долар був по 26,5-27(півроку тому) - я купив:
(умовно/наприклад)
- 50шт. одного товару
- 50шт. іншого
- 50шт. ще іншого...
- ну і т.д.
До сьогодні (за півроку) з цього товару залишилось:
(умовно/наприклад)
- 10шт. одного....
- 5
- 20
- ну і тому подібні залишки товару...
Так, як курс зростав поступово, то і ціни на цей і інший товар(але не на весь товар!!!) - я піднімав поступово з лагом +/- місяць(залежно від "ходовості" товару)
Тепер, трошки ще на деякий товар попідтягував ціни...
А замовляю товар тільки той, якого залишилось зовсім мало, або продавав під нуль.
Але, замовляю тепер не по 50шт, а по 2-5-10шт. і т. д., і вичікую "кращого курсу", щоб знову замовити по 50, або хоч по 20шт кожного(ходового) товару.
Якось так
п.с.
Правда, на НЕ ходовий товар - то НЕ піднімаю ціни, а на деякі позиції, то ще й познижував!
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Додано: Вів 22 лют, 2022 21:00
Успіх написав:
Я ціни, переважно, піднімаю
Для более подробной информации о моей саксес-стори пришлите 10 грн...
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Додано: Пон 28 лют, 2022 10:16
antikkristall написав:
Кстати, в Харькове сейчас хлеб 40 грн.,батон 70 грн.
Ой только не надо пиз..ть! В магазах цены прежние остались. Это может перекупы уже барыжат. За такое сразу к стенке в условиях войны. С подвозом да, туговато, обстрелы постоянно. Очереди на 2-3 часа. В метро начали раздавать бесплатно хлеб и прочие харчи. По районам, где более-менее спокойно, тоже потихоньку начали развозить.
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