budivelnik написав:А можете показати де зараз ціни випередили курс? Єдине прохання Не беріть забугорну оптову ціну і не рівняйте її з нашою роздрібною... Тобто по яким товарним групам ціна нашої продукції в доларах - вища від аналогічної продукції за бугром
Давайте порівняємо. Соняшникова олія в супермаркетах Німеччини коштує 1.40 євро.літр. Скільки коштує в Україні ?
Кроме Германии и Польши, на этом форуме других стран не знают? Сплошные эмигранты и сборщики клубники? Почитайте, сколько олия стоит в Китае, США, Скандинавии. Да хотя бы в Италии.
Востаннє редагувалось Starikan в Нед 30 січ, 2022 10:25, всього редагувалось 1 раз.
Хомякоид написав: Я вже мовчу що місяць тому був розпродаж олії по 1.10 євро. затарився 5 літрами. Потрібно було мабуть літрів 20 взяти.
Не верю, это какой-то троллинг. 5 литров олии экономия 1.5 евро. 20 литров
Просто выше начали меряться ценами на масовые продукты в Украине и за рубежом. Я привел реальные данные по стоимости продуктов в Германии. Так мне кто-то напишем почем олия в супермаркетах Украины ? По тому что никто ничего не написал понимаю что радоваться нечему. В Германии, где даже касирам платят 14 евро в час, продукты которые выпускаються в Украине оказываються дешевле в немецких супермаркетах.
Хомякоид написав: Я вже мовчу що місяць тому був розпродаж олії по 1.10 євро. затарився 5 літрами. Потрібно було мабуть літрів 20 взяти.
Не верю, это какой-то троллинг. 5 литров олии экономия 1.5 евро. 20 литров
Я привел реальные данные по стоимости продуктов в Германии. Так мне кто-то напишем почем олия в супермаркетах Украины ? По тому что никто ничего не написал понимаю что радоваться нечему.
Подсолнечное масло, если его долго хранить, начинает горчить. Также горьковатый привкус появится, если вы купили напр., трехлитровую емкость и пользуете ее больше месяца. Лучше тогда взять три бутылки по литру. Но делать большие запасы этого продукта не вижу смысла. Цена 1л в Украине 60-70 грн.
fler написав:Подсолнечное масло, если его долго хранить, начинает горчить. Также горьковатый привкус появится, если вы купили напр., трехлитровую емкость и пользуете ее больше месяца.
Сейчас одна марка подсолнечного - известная, горчит даже свежая, свежего розлива. После приготовления еды на нём - легкое отравление около суток длится, привкус какой-то химический. Толи техпроцесс изготовления нарушен и химию какую-то бодяжат, толи просто старое масло разливают со свежей датой на бутылках. А может просто какой-то пальмовый олеин под видом подсолнечного продают. Марка кстати одна из самых дорогих. Его кстати никто не берет в магазине.
Из подсолнечного советую сейчас чумак, у него нет химического привкуса.
Востаннє редагувалось Цитрин в П'ят 18 лют, 2022 13:06, всього редагувалось 2 разів.
цену на товар придется поднять. чиста нервы подлечить
Я ціни, переважно, піднімаю з лагом в місяць-два! І дуже рідко з лагом у 2 тижні. А усе тому, що і продажі мого товару дуже розтягнені у часі. Наприклад, коли долар був по 26,5-27(півроку тому) - я купив: (умовно/наприклад) - 50шт. одного товару - 50шт. іншого - 50шт. ще іншого... - ну і т.д. До сьогодні (за півроку) з цього товару залишилось: (умовно/наприклад) - 10шт. одного.... - 5 - 20 - ну і тому подібні залишки товару...
Так, як курс зростав поступово, то і ціни на цей і інший товар(але не на весь товар!!!) - я піднімав поступово з лагом +/- місяць(залежно від "ходовості" товару)
Тепер, трошки ще на деякий товар попідтягував ціни... А замовляю товар тільки той, якого залишилось зовсім мало, або продавав під нуль. Але, замовляю тепер не по 50шт, а по 2-5-10шт. і т. д., і вичікую "кращого курсу", щоб знову замовити по 50, або хоч по 20шт кожного(ходового) товару.
Якось так
п.с. Правда, на НЕ ходовий товар - то НЕ піднімаю ціни, а на деякі позиції, то ще й познижував!
antikkristall написав:Кстати, в Харькове сейчас хлеб 40 грн.,батон 70 грн.
Ой только не надо пиз..ть! В магазах цены прежние остались. Это может перекупы уже барыжат. За такое сразу к стенке в условиях войны. С подвозом да, туговато, обстрелы постоянно. Очереди на 2-3 часа. В метро начали раздавать бесплатно хлеб и прочие харчи. По районам, где более-менее спокойно, тоже потихоньку начали развозить.