Додано: Вів 22 лют, 2022 15:06

sequence написав: Успіх написав: Мизантрóп написав: завтра продаст 300 завтра продаст 300

Щоб продати - треба мати!©😁

А я - в бетоні і товарі.... І трошки в гривні.

На моменті - без жодного долара! Щоб продати - треба мати!©😁А я - в бетоні і товарі.... І трошки в гривні.На моменті - без жодного долара!

цену на товар придется поднять.

чиста нервы подлечить цену на товар придется поднять.чиста нервы подлечить

Я ціни, переважно, піднімаю з лагом в місяць-два! І дуже рідко з лагом у 2 тижні.А усе тому, що і продажі мого товару дуже розтягнені у часі.Наприклад, коли долар був по 26,5-27(півроку тому) - я купив:(умовно/наприклад)- 50шт. одного товару- 50шт. іншого- 50шт. ще іншого...- ну і т.д.До сьогодні (за півроку) з цього товару залишилось:(умовно/наприклад)- 10шт. одного....- 5- 20- ну і тому подібні залишки товару...Так, як курс зростав поступово, то і ціни на цей і інший товар(але не на весь товар!!!) - я піднімав поступово з лагом +/- місяць(залежно від "ходовості" товару)Тепер, трошки ще на деякий товар попідтягував ціни...А замовляю товар тільки той, якого залишилось зовсім мало, або продавав під нуль.Але, замовляю тепер не по 50шт, а по 2-5-10шт. і т. д., і вичікую "кращого курсу", щоб знову замовити по 50, або хоч по 20шт кожного(ходового) товару.Якось такп.с.Правда, на НЕ ходовий товар - то НЕ піднімаю ціни, а на деякі позиції, то ще й познижував!