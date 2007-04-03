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Вести с полей. Продуктовые
рынки в валютном контексте

Вести с полей. Продуктовые рынки в валютном контексте
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 139140141142
Повідомлення Додано: Нед 30 січ, 2022 10:22

  Хомякоид написав:
  budivelnik написав:А можете показати де зараз ціни випередили курс?
Єдине прохання
Не беріть забугорну оптову ціну і не рівняйте її з нашою роздрібною...
Тобто по яким товарним групам ціна нашої продукції в доларах - вища від аналогічної продукції за бугром
Давайте порівняємо. Соняшникова олія в супермаркетах Німеччини коштує 1.40 євро.літр.
Скільки коштує в Україні ?

Кроме Германии и Польши, на этом форуме других стран не знают? Сплошные эмигранты и сборщики клубники?
Почитайте, сколько олия стоит в Китае, США, Скандинавии. Да хотя бы в Италии.
Востаннє редагувалось Starikan в Нед 30 січ, 2022 10:25, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Нед 30 січ, 2022 13:04

  Игорь написав:
  Хомякоид написав: Я вже мовчу що місяць тому був розпродаж олії по 1.10 євро. затарився 5 літрами. Потрібно було мабуть літрів 20 взяти.

Не верю, это какой-то троллинг. 5 литров олии :mrgreen: экономия 1.5 евро. 20 литров :shock:


Просто выше начали меряться ценами на масовые продукты в Украине и за рубежом.
Я привел реальные данные по стоимости продуктов в Германии.
Так мне кто-то напишем почем олия в супермаркетах Украины ?
По тому что никто ничего не написал понимаю что радоваться нечему.
В Германии, где даже касирам платят 14 евро в час, продукты которые выпускаються в Украине оказываються дешевле в немецких супермаркетах.
Хомякоид
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Повідомлення Додано: Нед 30 січ, 2022 13:57

  Хомякоид написав:
  Игорь написав:
  Хомякоид написав: Я вже мовчу що місяць тому був розпродаж олії по 1.10 євро. затарився 5 літрами. Потрібно було мабуть літрів 20 взяти.

Не верю, это какой-то троллинг. 5 литров олии :mrgreen: экономия 1.5 евро. 20 литров :shock:


Я привел реальные данные по стоимости продуктов в Германии.
Так мне кто-то напишем почем олия в супермаркетах Украины ?
По тому что никто ничего не написал понимаю что радоваться нечему.


Подсолнечное масло, если его долго хранить, начинает горчить. Также горьковатый привкус появится, если вы купили напр., трехлитровую емкость и пользуете ее больше месяца. Лучше тогда взять три бутылки по литру. Но делать большие запасы этого продукта не вижу смысла.
Цена 1л в Украине 60-70 грн.
fler
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Повідомлення Додано: Нед 13 лют, 2022 14:31

Re: Вести с полей. Продуктовые рынки в валютном контексте

Що там - паніки нема?
Цукор/сіль/борошно/гречку - не вигрібають з полиць атб?)))
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Повідомлення Додано: П'ят 18 лют, 2022 12:57

  fler написав:Подсолнечное масло, если его долго хранить, начинает горчить. Также горьковатый привкус появится, если вы купили напр., трехлитровую емкость и пользуете ее больше месяца.


Сейчас одна марка подсолнечного - известная, горчит даже свежая, свежего розлива. После приготовления еды на нём - легкое отравление около суток длится, привкус какой-то химический. Толи техпроцесс изготовления нарушен и химию какую-то бодяжат, толи просто старое масло разливают со свежей датой на бутылках. А может просто какой-то пальмовый олеин под видом подсолнечного продают. Марка кстати одна из самых дорогих. Его кстати никто не берет в магазине.

Из подсолнечного советую сейчас чумак, у него нет химического привкуса.
Востаннє редагувалось Цитрин в П'ят 18 лют, 2022 13:06, всього редагувалось 2 разів.
Цитрин
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Повідомлення Додано: П'ят 18 лют, 2022 13:02

  Успіх написав:Цукор/сіль/борошно/гречку - не вигрібають з полиць атб?)))


муку выгребли, хотел взять 5 кило про запас, а её уже нет. Остальное вроде лежит

  Успіх написав:А є український контент такого плану?


у нас если просрочка, то дата свежая выбита, так что не придерешься.
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Повідомлення Додано: Вів 22 лют, 2022 15:06

Секрети бізнесу))

  sequence написав:
  Успіх написав:
  Мизантрóп написав:завтра продаст 300

Щоб продати - треба мати!©😁
А я - в бетоні і товарі.... І трошки в гривні.
На моменті - без жодного долара! :shock: :lol:

цену на товар придется поднять.
чиста нервы подлечить

Я ціни, переважно, піднімаю з лагом в місяць-два! І дуже рідко з лагом у 2 тижні.
А усе тому, що і продажі мого товару дуже розтягнені у часі.
Наприклад, коли долар був по 26,5-27(півроку тому) - я купив:
(умовно/наприклад)
- 50шт. одного товару
- 50шт. іншого
- 50шт. ще іншого...
- ну і т.д.
До сьогодні (за півроку) з цього товару залишилось:
(умовно/наприклад)
- 10шт. одного....
- 5
- 20
- ну і тому подібні залишки товару...

Так, як курс зростав поступово, то і ціни на цей і інший товар(але не на весь товар!!!) - я піднімав поступово з лагом +/- місяць(залежно від "ходовості" товару)

Тепер, трошки ще на деякий товар попідтягував ціни...
А замовляю товар тільки той, якого залишилось зовсім мало, або продавав під нуль.
Але, замовляю тепер не по 50шт, а по 2-5-10шт. і т. д., і вичікую "кращого курсу", щоб знову замовити по 50, або хоч по 20шт кожного(ходового) товару.

Якось так :wink:

п.с.
Правда, на НЕ ходовий товар - то НЕ піднімаю ціни, а на деякі позиції, то ще й познижував!
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Повідомлення Додано: Вів 22 лют, 2022 21:00

как покупать $300 в месяц и другое из жизни олигархов

  Успіх написав:Я ціни, переважно, піднімаю

Для более подробной информации о моей саксес-стори пришлите 10 грн...
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Повідомлення Додано: Пон 28 лют, 2022 10:16

  antikkristall написав:Кстати, в Харькове сейчас хлеб 40 грн.,батон 70 грн.

Ой только не надо пиз..ть! В магазах цены прежние остались. Это может перекупы уже барыжат. За такое сразу к стенке в условиях войны. С подвозом да, туговато, обстрелы постоянно. Очереди на 2-3 часа. В метро начали раздавать бесплатно хлеб и прочие харчи. По районам, где более-менее спокойно, тоже потихоньку начали развозить.
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Повідомлення Додано: Вів 01 бер, 2022 10:30

  shatenerbi написав:
  antikkristall написав:Нефть почти сотка, газ в районе полторушки... интересно что будет с ценами на зерно и металлы
Кстати, в Харькове сейчас хлеб 40 грн.,батон 70 грн.


кто то еще может подтвердить эту инфо?


Было фото с ценником на батон 70 грн., возможно кто-то решил нажиться по-быстрому...
Сейчас по 40 грн. и хлеб и батон:
https://podrobnosti.ua/2440938-tsena-na ... etela.html
"... раньше врали намного честнее и намного изящнее крали"©
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