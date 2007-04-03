Львів - ціни на хліб як були так і залишились
16 грн батон....35 грн найдорожчий хліб
Крупи, макарони є...крім гречки
Цукор,сіль продає Метро з обмеженнями в одні руки
Алкоголь - мораторій на продаж з 01-03-2022 - я виконую - люди віднеслись до заборони з розумінням
Були проблеми з сигаретами - вже зявились , по вхідній ціні +5% до цін 23-02-2022 , продажна ціна залишилась тою ж бо ціни зафіксовані на пачці...аргументація постачальників - вони допомагають армії( якщо чесно - я в це вірю , хоча Тедіс - москальська фірма), асортимент -практично все в наявності(хоча виробники якраз в зоні активних бойових дій, Харків, Київ, Прилуки)
Доставка бутильованих вод -проблематична, хоча вода в апаратах з вчорашнього для (як правило у всіх постачальників) безкоштовна(було 1 - 1,2 грн/л)