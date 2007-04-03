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Вести с полей. Продуктовые
рынки в валютном контексте

Вести с полей. Продуктовые рынки в валютном контексте
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 141142143144
Повідомлення Додано: Сер 02 бер, 2022 00:26

  antikkristall написав:Сейчас по 40 грн. и хлеб и батон:
Львів - ціни на хліб як були так і залишились
16 грн батон....35 грн найдорожчий хліб
Крупи, макарони є...крім гречки
Цукор,сіль продає Метро з обмеженнями в одні руки
Алкоголь - мораторій на продаж з 01-03-2022 - я виконую - люди віднеслись до заборони з розумінням
Були проблеми з сигаретами - вже зявились , по вхідній ціні +5% до цін 23-02-2022 , продажна ціна залишилась тою ж бо ціни зафіксовані на пачці...аргументація постачальників - вони допомагають армії( якщо чесно - я в це вірю , хоча Тедіс - москальська фірма), асортимент -практично все в наявності(хоча виробники якраз в зоні активних бойових дій, Харків, Київ, Прилуки)
Доставка бутильованих вод -проблематична, хоча вода в апаратах з вчорашнього для (як правило у всіх постачальників) безкоштовна(було 1 - 1,2 грн/л)
http://forum.finance.ua/topic93912.html
http://forum.finance.ua/viewforum.php?f=69 Хотаб провокатор
budivelnik
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