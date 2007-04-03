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Вести с полей. Продуктовые
рынки в валютном контексте

Вести с полей. Продуктовые рынки в валютном контексте
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 144145146147
Повідомлення Додано: Нед 20 бер, 2022 08:15

  Хомякоид написав:
  _hunter написав:Начните с малого: откажитесь ровно от одного жаренного блюда в месяц (потом от двух...) -- сердечно-сосудистая на пару с ЖКТ вам только спасибо скажут...
Ну и по деньгам (хоть и не люблю в чужие кошельки заглядывать): сколько ж вы всего жарите в месяц, что разница в 3.30 за литр прямо бьет по карману???


Не в деньгах дело, всегда так делал.
Для салатов оливковое, для жарки подсолнечное или рапсовое.
Один раз в день поджариваю мясцо.
Правда отказался от свинины.

Ну а теперь будет и для жарки оливковое -- не такая уж там разница во вкусе, что бы к ней привыкнуть нельзя было (если специально на этом не самоакцентироваться).
Считайте это своим малым вкладом в Победу -- как американцы из новостных сюжетов "что вы думаете по-поводу роста цен на бензин из-за отказа от мордорской нефти"...
_hunter
 
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Повідомлення Додано: Нед 20 бер, 2022 08:35

Хомякоид Думаю оливкового хватает,да небось и по ценам вполне приемлемым.
osya1964
 
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Повідомлення Додано: Вів 22 бер, 2022 14:50

Re: Валютный рынок в контексте ДС

Не показательно. Львов, Сильпо. Позавчера по 42, сегодня по 38 (бананы)
Alex_ki
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Повідомлення Додано: Вів 22 бер, 2022 15:00

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В запоріжжі в сільпо,вчора,але смаковиті :D
гуляйполе
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Повідомлення Додано: Вів 22 бер, 2022 15:09

гуляйполе сжимайте картинки, она полстраницы занимает
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vitaliian
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Повідомлення Додано: Вів 22 бер, 2022 15:16

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Повідомлення Додано: Вів 22 бер, 2022 15:33

  whois2010 написав:
  Ой+ написав:
  vitaliian написав:Снизился спрос на импорт, наверное снизился и сам импорт.

Однозначно. Колись тут виводили індекс банана, зараз бананів не видно - економія валюти. Значна частина населення залишилась без гривневих доходів, імпорт усох, туризм також. З другого боку куча валютної готівки покинули межі матрасів.

Сегодня покупал бананы в Велмарте, 51грн/кг. До войны 31грн/кц. Можно пересчитывать индекс

Ну так мародеры и по 67 и даже по 71 грн. продают - это не показатель.
Творог 350 грамм сегодня в Арсене по 61 грн. Молоко 41 грн. за 900 грамм.
Вермишель 400 грмм. 48 грн.
А в Метро шаром покати.
Запад.
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