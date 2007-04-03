_hunter написав:Начните с малого: откажитесь ровно от одного жаренного блюда в месяц (потом от двух...) -- сердечно-сосудистая на пару с ЖКТ вам только спасибо скажут... Ну и по деньгам (хоть и не люблю в чужие кошельки заглядывать): сколько ж вы всего жарите в месяц, что разница в 3.30 за литр прямо бьет по карману???
Не в деньгах дело, всегда так делал. Для салатов оливковое, для жарки подсолнечное или рапсовое. Один раз в день поджариваю мясцо. Правда отказался от свинины.
Ну а теперь будет и для жарки оливковое -- не такая уж там разница во вкусе, что бы к ней привыкнуть нельзя было (если специально на этом не самоакцентироваться). Считайте это своим малым вкладом в Победу -- как американцы из новостных сюжетов "что вы думаете по-поводу роста цен на бензин из-за отказа от мордорской нефти"...
vitaliian написав:Снизился спрос на импорт, наверное снизился и сам импорт.
Однозначно. Колись тут виводили індекс банана, зараз бананів не видно - економія валюти. Значна частина населення залишилась без гривневих доходів, імпорт усох, туризм також. З другого боку куча валютної готівки покинули межі матрасів.
Сегодня покупал бананы в Велмарте, 51грн/кг. До войны 31грн/кц. Можно пересчитывать индекс
Ну так мародеры и по 67 и даже по 71 грн. продают - это не показатель. Творог 350 грамм сегодня в Арсене по 61 грн. Молоко 41 грн. за 900 грамм. Вермишель 400 грмм. 48 грн. А в Метро шаром покати. Запад.