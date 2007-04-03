|
|
|
Вести с полей. Продуктовые рынки в валютном контексте
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Вів 22 бер, 2022 18:53
asteriks написав:whois2010
Вчора в "Сільпо" банани по 33,20 були
луганская обл. - линия фронта - хлеб 25 грн, яйца 40-50 грн, мука (но ее не найдешь) 100 грн/2 кг, шоколад с миндалем рошен 40 грн, килька консерва 40 грн, морковь 40 грн/кг, колбаса варенка 220 грн/кг (но тоже нет, в очереди 2 ч стоял), картофель 25 грн/кг.
-
DM76
-
-
- Повідомлень: 327
- З нами з: 09.07.11
- Подякував: 17 раз.
- Подякували: 33 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Вів 22 бер, 2022 20:32
Captain Obvious написав:
В таврии в бананы 32
Не разгоняй панику.
Та банани то баловсто, але в дешевшому атб 45,35 грн і не гарантована наявність https://zakaz.atbmarket.com/product/1003/29
В таврії взагалі не бачу https://www.tavriav.ua/catalog/10/?page=3
Зараз вітчизняний виробник знову отримує шанс як і дачник присадибник.
-
Ой+
-
-
- Повідомлень: 4949
- З нами з: 19.04.12
- Подякував: 77 раз.
- Подякували: 790 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Сер 23 бер, 2022 19:37
DM76 написав: asteriks написав:whois2010
Вчора в "Сільпо" банани по 33,20 були
луганская обл. - линия фронта - хлеб 25 грн, яйца 40-50 грн, мука (но ее не найдешь) 100 грн/2 кг, шоколад с миндалем рошен 40 грн, килька консерва 40 грн, морковь 40 грн/кг, колбаса варенка 220 грн/кг (но тоже нет, в очереди 2 ч стоял), картофель 25 грн/кг.
винницкая обл.
хлеб - 20 грн, яйца 40, творог - 100, молоко 1.5 литра - 30 грн, яблоки 12 грн, банан - 64!(вчера был 60), колбаса докторская высшего качества 160
пиво вчера выгребли все..
-
Олежан
-
-
- Повідомлень: 591
- З нами з: 01.12.20
- Подякував: 15 раз.
- Подякували: 58 раз.
-
- Профіль
-
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
|
Схожі теми
|
|93809
|228972035
|
|
|10
|36077
|
|
|31
|8165
|
Чет 20 лют, 2020 19:05
sesk
|