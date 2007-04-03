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Вести с полей. Продуктовые
рынки в валютном контексте

Вести с полей. Продуктовые рынки в валютном контексте
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 145146147148
Повідомлення Додано: Вів 22 бер, 2022 18:53

  asteriks написав:whois2010

Вчора в "Сільпо" банани по 33,20 були


луганская обл. - линия фронта - хлеб 25 грн, яйца 40-50 грн, мука (но ее не найдешь) 100 грн/2 кг, шоколад с миндалем рошен 40 грн, килька консерва 40 грн, морковь 40 грн/кг, колбаса варенка 220 грн/кг (но тоже нет, в очереди 2 ч стоял), картофель 25 грн/кг.
DM76
 
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Повідомлення Додано: Вів 22 бер, 2022 20:32

Re: Валютный рынок в контексте ДС

  Captain Obvious написав:В таврии в бананы 32
Не разгоняй панику.

Та банани то баловсто, але в дешевшому атб 45,35 грн і не гарантована наявність https://zakaz.atbmarket.com/product/1003/29
В таврії взагалі не бачу https://www.tavriav.ua/catalog/10/?page=3
Зараз вітчизняний виробник знову отримує шанс як і дачник присадибник.
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Повідомлення Додано: Сер 23 бер, 2022 19:37

  DM76 написав:
  asteriks написав:whois2010

Вчора в "Сільпо" банани по 33,20 були


луганская обл. - линия фронта - хлеб 25 грн, яйца 40-50 грн, мука (но ее не найдешь) 100 грн/2 кг, шоколад с миндалем рошен 40 грн, килька консерва 40 грн, морковь 40 грн/кг, колбаса варенка 220 грн/кг (но тоже нет, в очереди 2 ч стоял), картофель 25 грн/кг.


винницкая обл.
хлеб - 20 грн, яйца 40, творог - 100, молоко 1.5 литра - 30 грн, яблоки 12 грн, банан - 64!(вчера был 60), колбаса докторская высшего качества 160
пиво вчера выгребли все..
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