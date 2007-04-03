Продуктовые рынки и не только в валютном контексте

некритический импорт сдох? Много магазинов не работают, потому что не знают по какому курсу закупать следующую партию товара, лучше придержать товар и потом дороже продать, тем более что налоги можно не платить. Конфликт затянулся на месяц, затянется и на год теперь(зимой заморозка). Вопрос в том будет ли украинское имортозамещение или куртки на базаре будут за доллары продавать как в 90е или вообще будет дефицит как в 80е? С другой стороны даже если сейчас война остановится многим людям не до импортных товаров и отдыха заграницей, пропитатся бы и жилье найти.
sundaytvgood написав:некритический импорт сдох? Много магазинов не работают, потому что не знают по какому курсу закупать следующую партию товара, лучше придержать товар и потом дороже продать, тем более что налоги можно не платить. Конфликт затянулся на месяц, затянется и на год теперь(зимой заморозка). Вопрос в том будет ли украинское имортозамещение или куртки на базаре будут за доллары продавать как в 90е или вообще будет дефицит как в 80е? С другой стороны даже если сейчас война остановится многим людям не до импортных товаров и отдыха заграницей, пропитатся бы и жилье найти.
да всё работает, сегодня звонил знакомому в Одессу, он запустил остановленное производство бытовой техники, говорит заказов полно, пока насыщает Одесскую обл, говорит орки пожгли склады Фокстрота и Эпицентра...и хватит ныть, всё заработает...
sundaytvgood написав:некритический импорт сдох? Много магазинов не работают, потому что не знают по какому курсу закупать следующую партию товара, лучше придержать товар и потом дороже продать, тем более что налоги можно не платить. Конфликт затянулся на месяц, затянется и на год теперь(зимой заморозка). Вопрос в том будет ли украинское имортозамещение или куртки на базаре будут за доллары продавать как в 90е или вообще будет дефицит как в 80е? С другой стороны даже если сейчас война остановится многим людям не до импортных товаров и отдыха заграницей, пропитатся бы и жилье найти.
да всё работает, сегодня звонил знакомому в Одессу, он запустил остановленное производство бытовой техники, говорит заказов полно, пока насыщает Одесскую обл, говорит орки пожгли склады Фокстрота и Эпицентра...и хватит ныть, всё заработает...
Ну, тут як в кого.... От 2 дні тому, запитав знайому, яка торгує взуттям на ринку, а товар в основному - закупляє на Хмельницькому ринку, - як в неї бізнес-справи? Чи купує долар для закупки товару, чи оптовики тепер все в гривню самі переводять? От її відповідь з Вайберу(не редагую) === " Привіт) Та нічого ше не закупляла. Три ростовки передав мені Хмельницький оптовик з такого, як я брала ще до війни. Ціни прийшли вищі. Одеса - ніяк, ні сюди ні в Хмельницький. Є один магазин в Чернівцях, звідки можна дещо замовити, але ціни теж значно вищі. Ще не пробувала. Наша Львівська шкіра - нема підошв і іншої сировини ( то було пов’язане з Харковом ), відповідно не зрозуміло що буде з цінами. Долар в нас по ідеї не продають, по факту не знаю."
Ну от - якось так
п.с. То як мають вести бізнес зараз дрібні підприємці? Перераховувати все по новому (чорному) курсу долара?(так як закупляти товар будуть саме по такому курсу) Чи закрити(як я вимушено закрив на невизначений термін свій бізнес) - і чекати "з моря погоди"? Але, в мене, то хоч зарплатня буде(правда до неї підв'язаний ризик життя) - а як бути іншим підприємцям?
Востаннє редагувалось Успіх в П'ят 25 бер, 2022 11:25, всього редагувалось 1 раз.