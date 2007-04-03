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Продуктовые рынки и не только в валютном контексте
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 145146147148
Повідомлення Додано: Вів 22 бер, 2022 18:53

  asteriks написав:whois2010

Вчора в "Сільпо" банани по 33,20 були


луганская обл. - линия фронта - хлеб 25 грн, яйца 40-50 грн, мука (но ее не найдешь) 100 грн/2 кг, шоколад с миндалем рошен 40 грн, килька консерва 40 грн, морковь 40 грн/кг, колбаса варенка 220 грн/кг (но тоже нет, в очереди 2 ч стоял), картофель 25 грн/кг.
DM76
 
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Повідомлення Додано: Вів 22 бер, 2022 20:32

Re: Валютный рынок в контексте ДС

  Captain Obvious написав:В таврии в бананы 32
Не разгоняй панику.

Та банани то баловсто, але в дешевшому атб 45,35 грн і не гарантована наявність https://zakaz.atbmarket.com/product/1003/29
В таврії взагалі не бачу https://www.tavriav.ua/catalog/10/?page=3
Зараз вітчизняний виробник знову отримує шанс як і дачник присадибник.
Ой+
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Повідомлення Додано: Сер 23 бер, 2022 19:37

  DM76 написав:
  asteriks написав:whois2010

Вчора в "Сільпо" банани по 33,20 були


луганская обл. - линия фронта - хлеб 25 грн, яйца 40-50 грн, мука (но ее не найдешь) 100 грн/2 кг, шоколад с миндалем рошен 40 грн, килька консерва 40 грн, морковь 40 грн/кг, колбаса варенка 220 грн/кг (но тоже нет, в очереди 2 ч стоял), картофель 25 грн/кг.


винницкая обл.
хлеб - 20 грн, яйца 40, творог - 100, молоко 1.5 литра - 30 грн, яблоки 12 грн, банан - 64!(вчера был 60), колбаса докторская высшего качества 160
пиво вчера выгребли все..
Олежан
 
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Повідомлення Додано: Чет 24 бер, 2022 18:34

некритический импорт сдох? Много магазинов не работают, потому что не знают по какому курсу закупать следующую партию товара, лучше придержать товар и потом дороже продать, тем более что налоги можно не платить.
Конфликт затянулся на месяц, затянется и на год теперь(зимой заморозка).
Вопрос в том будет ли украинское имортозамещение или куртки на базаре будут за доллары продавать как в 90е или вообще будет дефицит как в 80е?
С другой стороны даже если сейчас война остановится многим людям не до импортных товаров и отдыха заграницей, пропитатся бы и жилье найти.
sundaytvgood
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Повідомлення Додано: Чет 24 бер, 2022 18:40

  sundaytvgood написав:некритический импорт сдох? Много магазинов не работают, потому что не знают по какому курсу закупать следующую партию товара, лучше придержать товар и потом дороже продать, тем более что налоги можно не платить.
Конфликт затянулся на месяц, затянется и на год теперь(зимой заморозка).
Вопрос в том будет ли украинское имортозамещение или куртки на базаре будут за доллары продавать как в 90е или вообще будет дефицит как в 80е?
С другой стороны даже если сейчас война остановится многим людям не до импортных товаров и отдыха заграницей, пропитатся бы и жилье найти.

да всё работает, сегодня звонил знакомому в Одессу, он запустил остановленное производство бытовой техники, говорит заказов полно, пока насыщает Одесскую обл, говорит орки пожгли склады Фокстрота и Эпицентра...и хватит ныть, всё заработает...
edvardd
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Повідомлення Додано: П'ят 25 бер, 2022 08:47

А успіх завжди там, де ним вміють ділитись!©

  edvardd написав:
  sundaytvgood написав:некритический импорт сдох? Много магазинов не работают, потому что не знают по какому курсу закупать следующую партию товара, лучше придержать товар и потом дороже продать, тем более что налоги можно не платить.
Конфликт затянулся на месяц, затянется и на год теперь(зимой заморозка).
Вопрос в том будет ли украинское имортозамещение или куртки на базаре будут за доллары продавать как в 90е или вообще будет дефицит как в 80е?
С другой стороны даже если сейчас война остановится многим людям не до импортных товаров и отдыха заграницей, пропитатся бы и жилье найти.

да всё работает, сегодня звонил знакомому в Одессу, он запустил остановленное производство бытовой техники, говорит заказов полно, пока насыщает Одесскую обл, говорит орки пожгли склады Фокстрота и Эпицентра...и хватит ныть, всё заработает...

Ну, тут як в кого....
От 2 дні тому, запитав знайому, яка торгує взуттям на ринку, а товар в основному - закупляє на Хмельницькому ринку, - як в неї бізнес-справи? Чи купує долар для закупки товару, чи оптовики тепер все в гривню самі переводять?
От її відповідь з Вайберу(не редагую)
===
"
Привіт)
Та нічого ше не закупляла. Три ростовки передав мені Хмельницький оптовик з такого, як я брала ще до війни. Ціни прийшли вищі. Одеса - ніяк, ні сюди ні в Хмельницький. Є один магазин в Чернівцях, звідки можна дещо замовити, але ціни теж значно вищі.
Ще не пробувала.
Наша Львівська шкіра - нема підошв і іншої сировини ( то було пов’язане з Харковом ), відповідно не зрозуміло що буде з цінами.
Долар в нас по ідеї не продають, по факту не знаю."

Ну от - якось так :roll:

п.с.
То як мають вести бізнес зараз дрібні підприємці?
Перераховувати все по новому (чорному) курсу долара?(так як закупляти товар будуть саме по такому курсу)
Чи закрити(як я вимушено закрив на невизначений термін свій бізнес) - і чекати "з моря погоди"?
Але, в мене, то хоч зарплатня буде(правда до неї підв'язаний ризик життя) - а як бути іншим підприємцям? :roll:
Востаннє редагувалось Успіх в П'ят 25 бер, 2022 11:25, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: П'ят 25 бер, 2022 09:47

Вангуют повышение цен на продукты из за конфликта

❗️Повышение мировых цен на продукты питания в результате войны в Украине может спровоцировать голодные бунты в бедных странах

Об этом в интервью The Guardian заявила глава Всемирной торговой организации Нгози Оконджо
vitaliian
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