Продуктовые рынки и не только в валютном контексте

vitaliian написав:Из-за ведения в Украине военных действий логистический оператор «Новая почта» столкнулся с финансовыми проблемами. У компании отсутствуют средства для финансирования критических расходов. В частности, «Новая почта» испытывает сложности с выплатой зарплат персоналу. Об этом говорится в письме руководства компании на имя сотрудников.
Подробности 22 марта топ-менеджмент логистического оператора предложил 250 сотрудникам IT-департамента уйти в отпуск за свой счет в период 01.03-15.03. Многим сотрудникам срок окончания неоплачиваемого отпуска назван не был. В периоды 16.03-18.03 и 21.03-23.03 работникам «Новой почты» было предложено отправиться в оплачиваемый отпуск. У компании нет денег на выплату сотрудникам заработных плат.
Ранее стало известно, что проблемы с бизнесом возникли и у крупнейшей в стране торговой платформы Rozetka. Спустя две недели после начала в Украине активных боевых действий компания распустила IT-отдел из-за отсутствия средств на выплату зарплат программистам. Штат IT-отдела Rozetka составлял 560 чел.
Есть такое.Новапей почти все работа и оплата 1неделя в месяц.Большинство удаленно как и раньше
vitaliian написав:оператор «Новая почта» столкнулся с финансовыми проблемами. У компании отсутствуют средства для финансирования критических расходов. В частности, «Новая почта» испытывает сложности с выплатой зарплат персоналу.
Ранее стало известно, что проблемы с бизнесом возникли и у крупнейшей в стране торговой платформы Rozetka.
vitaliian написав:Ранее стало известно, что проблемы с бизнесом возникли и у крупнейшей в стране торговой платформы Rozetka.
Мій ще довоєнний оплачений заказ розетка не виконала і не повернула гроші. В ельдорадо також ще до війни зробив оплачене замовлення, не виконали, після довгих церемоній вернули кошти, а ціни суттєво попіднімали.
vitaliian написав:Ранее стало известно, что проблемы с бизнесом возникли и у крупнейшей в стране торговой платформы Rozetka.
Мій ще довоєнний оплачений заказ розетка не виконала і не повернула гроші. В ельдорадо також ще до війни зробив оплачене замовлення, не виконали, після довгих церемоній вернули кошти, а ціни суттєво попіднімали.
Замовлення на АЛІ, повинно було бути в середині березня, 10.03 було скасовано продавцем, гроші прийшли 12.03...по курсу 29.25
pesikot написав:Как ни странно, но ещё нужно понемногу разрешать продажу алкоголя. Акцизы и всё такое прочее
Привіт всім! Слава Україні, Слава ЗСУ! Ви побажали - Київрада виконала:
В Києві з 1 квітня частково дозволять продаж алкоголю. ✔️Купити алкоголь можна буде із 11:00 до 16:00 у магазинах та в закладах сфери обслуговування.
З цього приводу в мене якийсь когнітивний дісонанс: по-перше я вже звик вживати мало і відповідально, та й підтримую обмеження стосовно алкоголя в прифронтових населених пунктах. Але по-друге - продаж (і подальше вживання) алкоголю дає неабиякі надходження до бюджету. То ж вживати - погано. Не вживати - теж погано, але іншим... Чисто символічне вживання країні не допоможе... Єдине що бачу - це купівля і невживання. Але персонально я так не зможу
p_vovk74 написав:\\\ Але по-друге - продаж (і подальше вживання) алкоголю дає неабиякі надходження до бюджету. То ж вживати - погано. Не вживати - теж погано, але іншим... Чисто символічне вживання країні не допоможе... Єдине що бачу - це купівля і невживання. Але персонально я так не зможу
Если хотите помочь Украине -- подскажу еще пару/тройку не сильно заморочных вариантов: - перечислить деньги на ВСУ/в волонтерскую организацию на ваш выбор - заплатить ЕСВ лет эдак на 10 вперед - если есть странное желание помочь Стране именно через алкашку: узнаем вот тут: https://ips.ligazakon.net/document/SH000659?an=704 подходящий счет -- Спирт\Лікеро-горілчана продукція\Виноробна продукція, для виробництва якої не використовується спирт етиловий\Пиво -- и перечисляем деньги прямо туда (5% от стоимости можно не высчитывать).