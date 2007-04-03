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Продуктовые рынки и не только в валютном контексте
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 147148149150>
Повідомлення Додано: Суб 26 бер, 2022 10:40

  vitaliian написав:Из-за ведения в Украине военных действий логистический оператор «Новая почта» столкнулся с финансовыми проблемами. У компании отсутствуют средства для финансирования критических расходов. В частности, «Новая почта» испытывает сложности с выплатой зарплат персоналу. Об этом говорится в письме руководства компании на имя сотрудников.

Подробности
22 марта топ-менеджмент логистического оператора предложил 250 сотрудникам IT-департамента уйти в отпуск за свой счет в период 01.03-15.03. Многим сотрудникам срок окончания неоплачиваемого отпуска назван не был. В периоды 16.03-18.03 и 21.03-23.03 работникам «Новой почты» было предложено отправиться в оплачиваемый отпуск. У компании нет денег на выплату сотрудникам заработных плат.

Ранее стало известно, что проблемы с бизнесом возникли и у крупнейшей в стране торговой платформы Rozetka. Спустя две недели после начала в Украине активных боевых действий компания распустила IT-отдел из-за отсутствия средств на выплату зарплат программистам. Штат IT-отдела Rozetka составлял 560 чел.

Есть такое.Новапей почти все работа и оплата 1неделя в месяц.Большинство удаленно как и раньше
Мизантрóп
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Повідомлення Додано: Суб 26 бер, 2022 11:35

  vitaliian написав:оператор «Новая почта» столкнулся с финансовыми проблемами. У компании отсутствуют средства для финансирования критических расходов. В частности, «Новая почта» испытывает сложности с выплатой зарплат персоналу.


Ранее стало известно, что проблемы с бизнесом возникли и у крупнейшей в стране торговой платформы Rozetka.


"український Amazon"нна...
flysoulfly
 
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Повідомлення Додано: Суб 26 бер, 2022 12:11

Re: Валютный рынок в контексте ДС

  vitaliian написав:Ранее стало известно, что проблемы с бизнесом возникли и у крупнейшей в стране торговой платформы Rozetka.

Мій ще довоєнний оплачений заказ розетка не виконала і не повернула гроші. В ельдорадо також ще до війни зробив оплачене замовлення, не виконали, після довгих церемоній вернули кошти, а ціни суттєво попіднімали.
Ой+
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Повідомлення Додано: Суб 26 бер, 2022 14:09

  Ой+ написав:
  vitaliian написав:Ранее стало известно, что проблемы с бизнесом возникли и у крупнейшей в стране торговой платформы Rozetka.

Мій ще довоєнний оплачений заказ розетка не виконала і не повернула гроші. В ельдорадо також ще до війни зробив оплачене замовлення, не виконали, після довгих церемоній вернули кошти, а ціни суттєво попіднімали.



Замовлення на АЛІ, повинно було бути в середині березня, 10.03 було скасовано продавцем, гроші прийшли 12.03...по курсу 29.25
komant733
 
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Повідомлення Додано: Суб 26 бер, 2022 14:19

Если вопреки войне урожай будет хороший снова 26,50 увидим

Зображення
vitaliian
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Повідомлення Додано: Суб 26 бер, 2022 16:39

  vitaliian написав:Зображення


Если только этот урожай дадут собрать, половина Харьковщины по сообщениям нашей ОГА без топлива, не говоря уже про все остальное...
antikkristall
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Повідомлення Додано: Чет 31 бер, 2022 11:09

  pesikot написав:Как ни странно, но ещё нужно понемногу разрешать продажу алкоголя.
Акцизы и всё такое прочее

Привіт всім! Слава Україні, Слава ЗСУ!
Ви побажали - Київрада виконала:
В Києві з 1 квітня частково дозволять продаж алкоголю.
✔️Купити алкоголь можна буде із 11:00 до 16:00 у магазинах та в закладах сфери обслуговування.

З цього приводу в мене якийсь когнітивний дісонанс: по-перше я вже звик вживати мало і відповідально, та й підтримую обмеження стосовно алкоголя в прифронтових населених пунктах. Але по-друге - продаж (і подальше вживання) алкоголю дає неабиякі надходження до бюджету.
То ж вживати - погано. Не вживати - теж погано, але іншим... Чисто символічне вживання країні не допоможе...
Єдине що бачу - це купівля і невживання. Але персонально я так не зможу :-(
p_vovk74
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Повідомлення Додано: Чет 31 бер, 2022 11:44

  p_vovk74 написав:
  pesikot написав:Как ни странно, но ещё нужно понемногу разрешать продажу алкоголя.
Акцизы и всё такое прочее

Привіт всім! Слава Україні, Слава ЗСУ!
Ви побажали - Київрада виконала:
В Києві з 1 квітня частково дозволять продаж алкоголю.
✔️Купити алкоголь можна буде із 11:00 до 16:00 у магазинах та в закладах сфери обслуговування.

Єдине що бачу - це купівля і невживання. Але персонально я так не зможу :-(

надо тренировать волю, вот я например в 2007 году купил во Франции 2 бутылки коньяка, стоят до сих пор...и вообще пить вредно...

Запорожье 32,3/33,5
edvardd
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Повідомлення Додано: Чет 31 бер, 2022 13:16

  p_vovk74 написав:Єдине що бачу - це купівля і невживання. Але персонально я так не зможу :-(

Для чоловіка відкрити пляшку і не випити, все одно, що для жінки приміряти, підійшло і не купити :D
pesikot
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Повідомлення Додано: Чет 31 бер, 2022 13:20

  p_vovk74 написав:\\\ Але по-друге - продаж (і подальше вживання) алкоголю дає неабиякі надходження до бюджету.
То ж вживати - погано. Не вживати - теж погано, але іншим... Чисто символічне вживання країні не допоможе...
Єдине що бачу - це купівля і невживання. Але персонально я так не зможу :-(

Если хотите помочь Украине -- подскажу еще пару/тройку не сильно заморочных вариантов:
- перечислить деньги на ВСУ/в волонтерскую организацию на ваш выбор
- заплатить ЕСВ лет эдак на 10 вперед
- если есть странное желание помочь Стране именно через алкашку: узнаем вот тут:
https://ips.ligazakon.net/document/SH000659?an=704
подходящий счет -- Спирт\Лікеро-горілчана продукція\Виноробна продукція, для виробництва якої не використовується спирт етиловий\Пиво -- и перечисляем деньги прямо туда (5% от стоимости можно не высчитывать).
_hunter
 
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