RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Валюта
/
Валютний ринок
/
Продуктовые рынки и не
только в валютном контексте

Продуктовые рынки и не только в валютном контексте
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 147148149150
Повідомлення Додано: Чет 31 бер, 2022 13:34

Re: Валютный рынок в контексте ДС

pesikot написав:
  p_vovk74 написав:Єдине що бачу - це купівля і невживання. Але персонально я так не зможу :-(

Для чоловіка відкрити пляшку і не випити, все одно, що для жінки приміряти, підійшло і не купити :D
Та нічого такого, в мене відкритий віскарь може більше року стояти
Faceless
Аватар користувача
Модератор
 
Повідомлень: 31288
З нами з: 24.01.12
Подякував: 1329 раз.
Подякували: 7499 раз.
 
Профіль
3
7
3
Повідомлення Додано: Чет 31 бер, 2022 14:14

  Faceless написав:
pesikot написав:
  p_vovk74 написав:Єдине що бачу - це купівля і невживання. Але персонально я так не зможу :-(

Для чоловіка відкрити пляшку і не випити, все одно, що для жінки приміряти, підійшло і не купити :D
Та нічого такого, в мене відкритий віскарь може більше року стояти


Що робити з недопитим віскі
Правило єдине і просте: недопите віскі потрібно допити. Адже як тільки ви відкоркували пляшку, і повітря потрапило всередину, смакові якості напою починають потроху погіршуватися.
Якщо ви точно не збираєтеся пити віскі у найближчий тиждень, можна перелити напій в меншу пляшку або графин, щоб контакт з повітрям був мінімальним. Шийку пляшки варто закрити герметичною кришкою, а посудину - поставити в сухе прохолодне місце. Але тільки не в холодильник, адже перемерзлий віскі втрачає свій букет і аромат. У "рідний" пляшці напій можна зберігати не довше трьох місяців, у меншій тарі з дотриманням всіх умов - до року. https://www.unn.com.ua/uk/news/1854580- ... tni-napoyi

Крім того відбувається дифузія зі скла, яка і визначає термін придатності закоркованого міцного алкоголю.
Ой+
Аватар користувача
 
Повідомлень: 4963
З нами з: 19.04.12
Подякував: 80 раз.
Подякували: 791 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 147148149150
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 3 гостей
Модератори: Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Валютный рынок в контексте ДС 1 ... 9401, 9402, 9403
дядя Caша » Вів 03 кві, 2007 10:53
94024 230067543
Переглянути останнє повідомлення
Чет 31 бер, 2022 15:58
vitaliian
История украинской экономики в валютном контексте 1, 2, 3, 4
vovan_prm » Чет 20 лют, 2020 12:58
31 8193
Переглянути останнє повідомлення
Чет 20 лют, 2020 19:05
sesk
В финансах Украины были только два честных человека
Eur-Usd » Чет 05 лют, 2015 22:50
0 3860
Переглянути останнє повідомлення
Чет 05 лют, 2015 22:50
Eur-Usd

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Рынок ОВГЗ (2911)
31.03.2022 16:08
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.