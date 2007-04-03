Продуктовые рынки и не только в валютном контексте

p_vovk74 написав:Єдине що бачу - це купівля і невживання. Але персонально я так не зможу
Для чоловіка відкрити пляшку і не випити, все одно, що для жінки приміряти, підійшло і не купити
Та нічого такого, в мене відкритий віскарь може більше року стояти
Що робити з недопитим віскі Правило єдине і просте: недопите віскі потрібно допити. Адже як тільки ви відкоркували пляшку, і повітря потрапило всередину, смакові якості напою починають потроху погіршуватися. Якщо ви точно не збираєтеся пити віскі у найближчий тиждень, можна перелити напій в меншу пляшку або графин, щоб контакт з повітрям був мінімальним. Шийку пляшки варто закрити герметичною кришкою, а посудину - поставити в сухе прохолодне місце. Але тільки не в холодильник, адже перемерзлий віскі втрачає свій букет і аромат. У "рідний" пляшці напій можна зберігати не довше трьох місяців, у меншій тарі з дотриманням всіх умов - до року. https://www.unn.com.ua/uk/news/1854580- ... tni-napoyi
Крім того відбувається дифузія зі скла, яка і визначає термін придатності закоркованого міцного алкоголю.