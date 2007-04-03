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Продуктовые рынки и не
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Продуктовые рынки и не только в валютном контексте
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 147148149150
Повідомлення Додано: Чет 31 бер, 2022 13:34

Re: Валютный рынок в контексте ДС

pesikot написав:
  p_vovk74 написав:Єдине що бачу - це купівля і невживання. Але персонально я так не зможу :-(

Для чоловіка відкрити пляшку і не випити, все одно, що для жінки приміряти, підійшло і не купити :D
Та нічого такого, в мене відкритий віскарь може більше року стояти
Faceless
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Повідомлення Додано: Чет 31 бер, 2022 14:14

  Faceless написав:
pesikot написав:
  p_vovk74 написав:Єдине що бачу - це купівля і невживання. Але персонально я так не зможу :-(

Для чоловіка відкрити пляшку і не випити, все одно, що для жінки приміряти, підійшло і не купити :D
Та нічого такого, в мене відкритий віскарь може більше року стояти


Що робити з недопитим віскі
Правило єдине і просте: недопите віскі потрібно допити. Адже як тільки ви відкоркували пляшку, і повітря потрапило всередину, смакові якості напою починають потроху погіршуватися.
Якщо ви точно не збираєтеся пити віскі у найближчий тиждень, можна перелити напій в меншу пляшку або графин, щоб контакт з повітрям був мінімальним. Шийку пляшки варто закрити герметичною кришкою, а посудину - поставити в сухе прохолодне місце. Але тільки не в холодильник, адже перемерзлий віскі втрачає свій букет і аромат. У "рідний" пляшці напій можна зберігати не довше трьох місяців, у меншій тарі з дотриманням всіх умов - до року. https://www.unn.com.ua/uk/news/1854580- ... tni-napoyi

Крім того відбувається дифузія зі скла, яка і визначає термін придатності закоркованого міцного алкоголю.
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Повідомлення Додано: П'ят 01 кві, 2022 11:38

Re: Валютный рынок в контексте ДС

...........(ООС)
Иногда появляется газ по 27,48.
Бензин, солярка,...
Сахар пал в цене начинается с 45грн.
О валюте не слыхать....
Kudrjavuy
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Повідомлення Додано: П'ят 01 кві, 2022 11:42

  дэн написав:Энергодар. курс 36/37. евро 38/40, обналичка доходит до 25 процентов, под 10 очередь в ломбарде,в приват снять тсч очередь до 3 тыс чел, все в основном за наличку. плюс перебои с интернетом, сигареты 120 левые, бензин подешевел до 60 ( трехцветный) был до 180 за литр, лекарств нет, с 4 марта ездим через блок посты с проверкой багажника , бардачка и паспорта.

На всей оккупированной территории так.
vovan_prm
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Повідомлення Додано: Нед 17 кві, 2022 15:46

Re: Продуктовые рынки и не только в валютном контексте

Польская "Мивина" Ашан - 23,40 грн - 0,79 долл.
https://auchan.zakaz.ua/uk/products/087 ... -polshcha/
Она же в Польше - 2 злотых - 0,47 долл.
https://hurtownia-spozywcza.pl/amino-ro ... t-57g.html
Интересно, какой реальный курс доллара? Или наценка Ашана?
BIGor
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