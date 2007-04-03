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Продуктовые рынки и не только в валютном контексте
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Вів 26 кві, 2022 19:31
osya1964 написав:pesikot
А есть город Киев в котором при налиции крупных фармафирм,Дарница,Фармак,витаминка, и пр цены выросли на 100%.
При куче выехавших специалистов, при проблемах с электо и прочем снабжении, при проблемах логистики компонент для производства, при разфигаченных складах - это не удивительно
Возросли расходы, при падении доходов
Но кто считает иначе, добро пожаловать в Мариуполь или Волноваху, или в Чернигов недели 3 назад, когда не было лекарств вообще за любые деньги
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Додано: Вів 26 кві, 2022 20:07
pesikot При чем тут Мариуполь и пр,вы наверно с других мест,но не с Киева,наши фармазаводы работают в полный рост,просто кому война ,а кому мать родная.
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Додано: Вів 26 кві, 2022 20:42
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все плохо, везде .опа - еще надо в спячку на пять лет - глядишь, жизнь и наладится
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Додано: Вів 26 кві, 2022 20:57
pesikot написав:
Во время войны вы ожидали довоенных цен ?
Когда ещё недавно было много городов, где не было никаких лекарств. Вообще
И сейчас есть такие города
Я ожидаю такие цены, благодаря которым не будет небоевых потерь среди мирного населения из-за элементарной невозможности эти лекарства купить
. А судя по отсутствию работы непонятно на сколько цены должны быть даже ниже довоенных. Нам как бы помогает весь мир, не только вооружением, но и деньгами на социальную сферу. Где? риторический вопрос...
И в Одессе боевых действий нет, все завозится без проблем.
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Додано: Вів 26 кві, 2022 21:44
Arien написав:
Я ожидаю такие цены, благодаря которым не будет небоевых потерь среди мирного населения из-за элементарной невозможности эти лекарства купить
. А судя по отсутствию работы непонятно на сколько цены должны быть даже ниже довоенных. Нам как бы помогает весь мир, не только вооружением, но и деньгами на социальную сферу. Где? риторический вопрос...
И в Одессе боевых действий нет, все завозится без проблем.
Якби ціни щось та комусь були б "должны" в країнах Африки ніколи б не було голоду. Ціни це об'єктивна реальність, нажаль, та індикатор ситуації. Тут ще питання, наскільки реально вони віддзеркалювали раальність до війни, у часи локдаунів.
Те що світ допомагає, не обов'язково означає, що ця допомога покриває усі необхідні витрати війни. Коли природній катаклізм зносить житло, ви можете розповідати кому завгодно і скільки завгодно, хто, кому і що "должен". Та на природу процессів це не вплине аж ніяк. Ціни - один з небагатьох факторів, які дійсно вказують на реальність. Як флюгер та й лише. Куди б ви флюгер не повертали ручками, на напрям вітру це не вплине ніяким чином.
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Додано: Сер 27 кві, 2022 07:50
osya1964 написав:pesikot
При чем тут Мариуполь и пр,вы наверно с других мест,но не с Киева,наши фармазаводы работают в полный рост,просто кому война ,а кому мать родная.
Объясню проще для детей природы
что лучше - есть лекарства, но дороже, потому что для таких цен есть объективные условия или лекарств нет вообще ?
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