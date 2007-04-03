|
|
|
Продуктовые рынки и не только в валютном контексте
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Вів 26 кві, 2022 19:31
osya1964 написав:pesikot
А есть город Киев в котором при налиции крупных фармафирм,Дарница,Фармак,витаминка, и пр цены выросли на 100%.
При куче выехавших специалистов, при проблемах с электо и прочем снабжении, при проблемах логистики компонент для производства, при разфигаченных складах - это не удивительно
Возросли расходы, при падении доходов
Но кто считает иначе, добро пожаловать в Мариуполь или Волноваху, или в Чернигов недели 3 назад, когда не было лекарств вообще за любые деньги
-
pesikot
-
-
- Повідомлень: 6654
- З нами з: 31.08.09
- Подякував: 473 раз.
- Подякували: 1201 раз.
-
- Профіль
-
2
2
Додано: Вів 26 кві, 2022 20:07
pesikot При чем тут Мариуполь и пр,вы наверно с других мест,но не с Киева,наши фармазаводы работают в полный рост,просто кому война ,а кому мать родная.
-
osya1964
-
-
- Повідомлень: 823
- З нами з: 27.04.10
- Подякував: 608 раз.
- Подякували: 110 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Вів 26 кві, 2022 20:42
konstantin kirovograd
все плохо, везде .опа - еще надо в спячку на пять лет - глядишь, жизнь и наладится
-
Shaman
-
-
- Повідомлень: 1861
- З нами з: 29.09.19
- Подякував: 309 раз.
- Подякували: 644 раз.
-
- Профіль
-
1
Додано: Вів 26 кві, 2022 20:57
pesikot написав:
Во время войны вы ожидали довоенных цен ?
Когда ещё недавно было много городов, где не было никаких лекарств. Вообще
И сейчас есть такие города
Я ожидаю такие цены, благодаря которым не будет небоевых потерь среди мирного населения из-за элементарной невозможности эти лекарства купить
. А судя по отсутствию работы непонятно на сколько цены должны быть даже ниже довоенных. Нам как бы помогает весь мир, не только вооружением, но и деньгами на социальную сферу. Где? риторический вопрос...
И в Одессе боевых действий нет, все завозится без проблем.
-
Arien
-
-
- Повідомлень: 1057
- З нами з: 09.09.14
- Подякував: 154 раз.
- Подякували: 55 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Вів 26 кві, 2022 21:44
Arien написав:
Я ожидаю такие цены, благодаря которым не будет небоевых потерь среди мирного населения из-за элементарной невозможности эти лекарства купить
. А судя по отсутствию работы непонятно на сколько цены должны быть даже ниже довоенных. Нам как бы помогает весь мир, не только вооружением, но и деньгами на социальную сферу. Где? риторический вопрос...
И в Одессе боевых действий нет, все завозится без проблем.
Якби ціни щось та комусь були б "должны" в країнах Африки ніколи б не було голоду. Ціни це об'єктивна реальність, нажаль, та індикатор ситуації. Тут ще питання, наскільки реально вони віддзеркалювали раальність до війни, у часи локдаунів.
Те що світ допомагає, не обов'язково означає, що ця допомога покриває усі необхідні витрати війни. Коли природній катаклізм зносить житло, ви можете розповідати кому завгодно і скільки завгодно, хто, кому і що "должен". Та на природу процессів це не вплине аж ніяк. Ціни - один з небагатьох факторів, які дійсно вказують на реальність. Як флюгер та й лише. Куди б ви флюгер не повертали ручками, на напрям вітру це не вплине ніяким чином.
-
rus
-
-
- Повідомлень: 37
- З нами з: 25.04.08
- Подякував: 7 раз.
- Подякували: 0 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Сер 27 кві, 2022 07:50
osya1964 написав:pesikot
При чем тут Мариуполь и пр,вы наверно с других мест,но не с Киева,наши фармазаводы работают в полный рост,просто кому война ,а кому мать родная.
Объясню проще для детей природы
что лучше - есть лекарства, но дороже, потому что для таких цен есть объективные условия или лекарств нет вообще ?
-
pesikot
-
-
- Повідомлень: 6654
- З нами з: 31.08.09
- Подякував: 473 раз.
- Подякували: 1201 раз.
-
- Профіль
-
2
2
Додано: Сер 27 кві, 2022 20:48
somilitark написав:
памперси ДАДА, вони в нас не виробляються
Здається, що в нас взагалі ніякі підгузники світових брендів не виробляються!
-
V2
-
4
-
- Повідомлень: 7463
- З нами з: 03.07.09
- Подякував: 273 раз.
- Подякували: 1246 раз.
-
- Профіль
-
1
1
Додано: Сер 27 кві, 2022 21:45
V2 написав: somilitark написав:
памперси ДАДА, вони в нас не виробляються
Здається, що в нас взагалі ніякі підгузники світових брендів не виробляються!
Я мав на увазі тот факт, що ця торгова марка в нас ніколи представлена не була, не виробляється, офіційно не імпортується і не рекламується, але ціна рулить, низька ціна компенсує деякі недоліки маркетинга)))
-
somilitark
-
-
- Повідомлень: 12302
- З нами з: 30.12.09
- Подякував: 532 раз.
- Подякували: 3352 раз.
-
- Профіль
-
4
Додано: Чет 28 кві, 2022 06:38
somilitark написав: V2 написав: somilitark написав:
памперси ДАДА, вони в нас не виробляються
Здається, що в нас взагалі ніякі підгузники світових брендів не виробляються!
Я мав на увазі тот факт, що ця торгова марка в нас ніколи представлена не була, не виробляється, офіційно не імпортується і не рекламується, але ціна рулить, низька ціна компенсує деякі недоліки маркетинга)))
Ну, на ЗУ такая фигня издревле практиковалась: зайдешь в какой-нить подвальный магазинчик навроде "Товари з Европы" -- а там таки Товари з Европы ни обязательного перевода, ни информации о импортере, ни чека о продаже
Потому, кстати, и ввели обязательные РРО для розницы...
-
_hunter
-
-
- Повідомлень: 6666
- З нами з: 22.03.15
- Подякував: 15 раз.
- Подякували: 452 раз.
-
- Профіль
-
1
Додано: Чет 28 кві, 2022 07:16
_hunter написав:
Ну, на ЗУ такая фигня издревле практиковалась: зайдешь в какой-нить подвальный магазинчик навроде "Товари з Европы" -- а там таки Товари з Европы ни обязательного перевода, ни информации о импортере, ни чека о продаже Потому, кстати, и ввели обязательные РРО для розницы
Ще раз: - ці товари може з літака парашутом скинули прямо в цей магазинчик?))
- чи може в цьому магазинчику ці товари якимось дивним чином самі з'являються?))
Ні?
Чому?
Бо ВСЕ йде через кордон/через митницю!
Не пустять там - то вони і не з'являться в цьому магазинчику!
Нададуть ТАМ документи про імпорт/походження товару - то і маленький магазинчик теж, відповідно, буде мати такі ж документи на товар!
А то на митниці ВСЕ повним ходом пропускають без документів, а ЧОМУСЬ з малесенького магазинчика вимагають документи?
Як так?
Не дурдом же?
Це ж те саме, що на горілчаному заводі вимагати всі ліцензії/акцизи з простого роботяги, який просто складає пляшки в ящики...
-
Успіх
-
-
- Повідомлень: 3187
- З нами з: 18.03.21
- Подякував: 114 раз.
- Подякували: 275 раз.
-
- Профіль
-
2
1
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 3 гостей
Модератори:
Ірина_
, Модератор
|
Схожі теми
|
|94438
|232473863
|
|
|31
|8333
|
Чет 20 лют, 2020 19:05
sesk
|
|0
|3895
|
|