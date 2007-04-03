Продуктовые рынки и не только в валютном контексте

_hunter написав:Ну, на ЗУ такая фигня издревле практиковалась: зайдешь в какой-нить подвальный магазинчик навроде "Товари з Европы" -- а там таки Товари з Европы ни обязательного перевода, ни информации о импортере, ни чека о продаже Потому, кстати, и ввели обязательные РРО для розницы
Ще раз: - ці товари може з літака парашутом скинули прямо в цей магазинчик?)) - чи може в цьому магазинчику ці товари якимось дивним чином самі з'являються?)) Ні? Чому? Бо ВСЕ йде через кордон/через митницю! Не пустять там - то вони і не з'являться в цьому магазинчику! \\\
Нет, конечно же не самолетом и конечно же не "самі" -- привозят, маршрутками:
somilitark написав:\\\ затарив бус, притаскав за допомогою людей які вважаються мешканцями прикордонних зон(30 км), вони мають право ходити через кордон по декілька разів на день з товарами на 300 євро, може менше, я не знаю точно, так ось такі челноки перенесуть що завгодно не дорого, а вже потім катаєшся по магазинам \\\
(потому, кстати -- чем дальше от ЗУ -- тем реже такие товары встречаются) -- году, вроде, в 14м эту лавочку попытались прикрыть -- вонь поднялась такая, что куда там тем евро-ляхерам с ихними шинами Поэтому и решили: чем за каждым "бегуном" по гарам гоняться -- проще их "на местах" штырить