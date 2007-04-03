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Продуктовые рынки и не только в валютном контексте
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 149150151152
Повідомлення Додано: Чет 28 кві, 2022 07:33

  Успіх написав:
  _hunter написав:Ну, на ЗУ такая фигня издревле практиковалась: зайдешь в какой-нить подвальный магазинчик навроде "Товари з Европы" -- а там таки Товари з Европы ни обязательного перевода, ни информации о импортере, ни чека о продаже
Потому, кстати, и ввели обязательные РРО для розницы

Ще раз: - ці товари може з літака парашутом скинули прямо в цей магазинчик?))
- чи може в цьому магазинчику ці товари якимось дивним чином самі з'являються?))
Ні?
Чому?
Бо ВСЕ йде через кордон/через митницю! :!:
Не пустять там - то вони і не з'являться в цьому магазинчику!
\\\

Нет, конечно же не самолетом и конечно же не "самі" -- привозят, маршрутками:
  somilitark написав:\\\ затарив бус, притаскав за допомогою людей які вважаються мешканцями прикордонних зон(30 км), вони мають право ходити через кордон по декілька разів на день з товарами на 300 євро, може менше, я не знаю точно, так ось такі челноки перенесуть що завгодно не дорого, а вже потім катаєшся по магазинам \\\

(потому, кстати -- чем дальше от ЗУ -- тем реже такие товары встречаются)
-- году, вроде, в 14м эту лавочку попытались прикрыть -- вонь поднялась такая, что куда там тем евро-ляхерам с ихними шинами :oops:
Поэтому и решили: чем за каждым "бегуном" по гарам гоняться -- проще их "на местах" штырить
_hunter
 
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Повідомлення Додано: Чет 28 кві, 2022 07:35

Re: Валютный рынок в контексте ДС

  _hunter написав:году, вроде, в 14м эту лавочку попытались прикрыть

Таможню никогда не зачистят - там свои сидят на потоках.
BIGor
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  #<1 ... 149150151152
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