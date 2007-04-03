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Продуктовые рынки и не
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Продуктовые рынки и не только в валютном контексте
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 149150151152
Повідомлення Додано: Чет 28 кві, 2022 07:33

  Успіх написав:
  _hunter написав:Ну, на ЗУ такая фигня издревле практиковалась: зайдешь в какой-нить подвальный магазинчик навроде "Товари з Европы" -- а там таки Товари з Европы ни обязательного перевода, ни информации о импортере, ни чека о продаже
Потому, кстати, и ввели обязательные РРО для розницы

Ще раз: - ці товари може з літака парашутом скинули прямо в цей магазинчик?))
- чи може в цьому магазинчику ці товари якимось дивним чином самі з'являються?))
Ні?
Чому?
Бо ВСЕ йде через кордон/через митницю! :!:
Не пустять там - то вони і не з'являться в цьому магазинчику!
\\\

Нет, конечно же не самолетом и конечно же не "самі" -- привозят, маршрутками:
  somilitark написав:\\\ затарив бус, притаскав за допомогою людей які вважаються мешканцями прикордонних зон(30 км), вони мають право ходити через кордон по декілька разів на день з товарами на 300 євро, може менше, я не знаю точно, так ось такі челноки перенесуть що завгодно не дорого, а вже потім катаєшся по магазинам \\\

(потому, кстати -- чем дальше от ЗУ -- тем реже такие товары встречаются)
-- году, вроде, в 14м эту лавочку попытались прикрыть -- вонь поднялась такая, что куда там тем евро-ляхерам с ихними шинами :oops:
Поэтому и решили: чем за каждым "бегуном" по гарам гоняться -- проще их "на местах" штырить
_hunter
 
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Повідомлення Додано: Чет 28 кві, 2022 10:24

Re: Продуктовые рынки и не только в валютном контексте

  _hunter написав:чем дальше от ЗУ -- тем реже такие товары встречаются
Перш ніж обговорювати проблему - треба вияснити розмір її впливу на загальну ситуацію
Так от
1 Населення ЗУ становить 10% від загальної кількості населення
2 Навіть на території ЗУ обєм продажу контрабандних продуктів з Європи становить менше 1-3% від обєму продажу продуктів.

Питання на засипку
А на що впливає 1-3% від 10%...тобто 0,1-0,3% ??????
А якщо ні на що - то про що суперечка?
ПС
Я ж торгую продуктами..так от в роздрібі до 20% товарів українських виробників мають ознаки уникання від сплати податків

ППС
От зараз
Заяви Гетьманцева
Втрати України від 0 оподаткування авто=350 000 000 ....
А я б сказав по іншому
Населення зекономило - 350 000 000
При цьому Держава не втратила..бо коли оподаткування було не нульовим - така кількість авто просто не завозилась...
Це ж елементарно...
Є товар з якоюсь ціною
Додай на таку саму кількість товарів додатково 350 млн..і вже цей товар нафіг нікому не потрібен.
budivelnik
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Повідомлення Додано: Чет 28 кві, 2022 10:40

  budivelnik написав:
  _hunter написав:чем дальше от ЗУ -- тем реже такие товары встречаются
\\\
Заяви Гетьманцева
Втрати України від 0 оподаткування авто=350 000 000 ....
А я б сказав по іншому
\\\

Вы ему на этом форуме что угодно говорить можете -- вопрос "услышит ли?"... :lol:
_hunter
 
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Повідомлення Додано: Чет 28 кві, 2022 10:49

Re: Продуктовые рынки и не только в валютном контексте

  budivelnik написав:Заяви Гетьманцева
Втрати України від 0 оподаткування авто=350 000 000 ....
А я б сказав по іншому
Населення зекономило - 350 000 000
При цьому Держава не втратила..бо коли оподаткування було не нульовим - така кількість авто просто не завозилась...
Це ж елементарно...

Гетьманцев не економіст. Як можна від юриста очікувати якогось розуміння економіки?
З вікіпеції видно що воно за тварина
Підготовка законопроєктів
учасник підготовки законопроекту № 5153 та 5156, який мав позбавити права громадян (за винятком народних депутатів та чиновників) тримати готівку поза банками, а для того, щоб здати ці кошти в банк сплатити податок в розмірі 5 %, незалежно чи людина сплатила вже за них податки чи ні[10];
участь підготовки проєкту нормативного акту про підняття ставки ПДВ з 20 до 24 %[11];
участь у підготовці законопроєкту № 4184, який, зокрема, зобов'яже інтернет-гігантів, які працюють в Україні, додатково сплачувати ПДВ до українського держбюджету;[12]
участь у підготовці проєкту закону № 5600, який значно збільшує податки з продажу житла та землі, та збільшує податок за землю[13];
подав законопроєкт № 4528, яким пропонувалося скасувати штрафи за відмову надавати послуги українською мовою[14].
автор закону № 466 (№ 1210) «Про внесення змін до Податкового кодексу України щодо удосконалення адміністрування податків, усунення технічних і логічних неузгодженостей в податковому законодавстві», який вводить тотальну фіскалізацію ФОП, та який активісти руху Save ФОП назвали податковим терором.[15][16]
з Давидом Арахамією подав законопроект № 6562, в якому відміняється мито для бітуму виробництва РФ.[17][18]
BIGor
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  #<1 ... 149150151152
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