Продуктовые рынки и не только в валютном контексте

Успіх написав:Моя знайома, яка торгує дитячим взуттям каже
это при том, что на западной 4 млн беженцев, большая часть из которых осела во Львове, спрос на всё должен быть ого-го . Считайте на питание каждый тратит 3000 в месяц, и без одежды наверное не ходят. В городе где я нахожусь отменили 95% автобусов как по Украине так и местных, куда либо добраться стало проблемой, и топливо на азс присутствует не везде.
Это у кого без работы еще есть такие суммы на траты. Вижу как люди покупают уже по 2 луковицы и одной моркови, к ним хлеб. Семья из-за капусты спорила брать или нет за 24 грн. кг., вся больше 3 кг по весу.
Ну тоді так і хочеться сказати - а звідки/з якої кубишки тоді ці люди візьмуть кошти на купівлю нерухомості, та і навіть, на оренду її? Ціни на нерухомість на ЗУ після війни - вниз? Ціни на оренду - також?
somilitark написав:памперси ДАДА, вони в нас не виробляються
Здається, що в нас взагалі ніякі підгузники світових брендів не виробляються!
Я мав на увазі тот факт, що ця торгова марка в нас ніколи представлена не була, не виробляється, офіційно не імпортується і не рекламується, але ціна рулить, низька ціна компенсує деякі недоліки маркетинга)))
somilitark написав:памперси ДАДА, вони в нас не виробляються
Здається, що в нас взагалі ніякі підгузники світових брендів не виробляються!
Я мав на увазі тот факт, що ця торгова марка в нас ніколи представлена не була, не виробляється, офіційно не імпортується і не рекламується, але ціна рулить, низька ціна компенсує деякі недоліки маркетинга)))
Ну, на ЗУ такая фигня издревле практиковалась: зайдешь в какой-нить подвальный магазинчик навроде "Товари з Европы" -- а там таки Товари з Европы ни обязательного перевода, ни информации о импортере, ни чека о продаже Потому, кстати, и ввели обязательные РРО для розницы...
_hunter написав:Ну, на ЗУ такая фигня издревле практиковалась: зайдешь в какой-нить подвальный магазинчик навроде "Товари з Европы" -- а там таки Товари з Европы ни обязательного перевода, ни информации о импортере, ни чека о продаже Потому, кстати, и ввели обязательные РРО для розницы
Ще раз: - ці товари може з літака парашутом скинули прямо в цей магазинчик?)) - чи може в цьому магазинчику ці товари якимось дивним чином самі з'являються?)) Ні? Чому? Бо ВСЕ йде через кордон/через митницю! Не пустять там - то вони і не з'являться в цьому магазинчику! Нададуть ТАМ документи про імпорт/походження товару - то і маленький магазинчик теж, відповідно, буде мати такі ж документи на товар!
А то на митниці ВСЕ повним ходом пропускають без документів, а ЧОМУСЬ з малесенького магазинчика вимагають документи? Як так? Не дурдом же?
Це ж те саме, що на горілчаному заводі вимагати всі ліцензії/акцизи з простого роботяги, який просто складає пляшки в ящики...
_hunter написав:Ну, на ЗУ такая фигня издревле практиковалась: зайдешь в какой-нить подвальный магазинчик навроде "Товари з Европы" -- а там таки Товари з Европы ни обязательного перевода, ни информации о импортере, ни чека о продаже Потому, кстати, и ввели обязательные РРО для розницы
Ще раз: - ці товари може з літака парашутом скинули прямо в цей магазинчик?)) - чи може в цьому магазинчику ці товари якимось дивним чином самі з'являються?)) Ні? Чому? Бо ВСЕ йде через кордон/через митницю! Не пустять там - то вони і не з'являться в цьому магазинчику! \\\
Нет, конечно же не самолетом и конечно же не "самі" -- привозят, маршрутками:
somilitark написав:\\\ затарив бус, притаскав за допомогою людей які вважаються мешканцями прикордонних зон(30 км), вони мають право ходити через кордон по декілька разів на день з товарами на 300 євро, може менше, я не знаю точно, так ось такі челноки перенесуть що завгодно не дорого, а вже потім катаєшся по магазинам \\\
(потому, кстати -- чем дальше от ЗУ -- тем реже такие товары встречаются) -- году, вроде, в 14м эту лавочку попытались прикрыть -- вонь поднялась такая, что куда там тем евро-ляхерам с ихними шинами Поэтому и решили: чем за каждым "бегуном" по гарам гоняться -- проще их "на местах" штырить
_hunter написав:чем дальше от ЗУ -- тем реже такие товары встречаются
Перш ніж обговорювати проблему - треба вияснити розмір її впливу на загальну ситуацію Так от 1 Населення ЗУ становить 10% від загальної кількості населення 2 Навіть на території ЗУ обєм продажу контрабандних продуктів з Європи становить менше 1-3% від обєму продажу продуктів.
Питання на засипку А на що впливає 1-3% від 10%...тобто 0,1-0,3% ?????? А якщо ні на що - то про що суперечка? ПС Я ж торгую продуктами..так от в роздрібі до 20% товарів українських виробників мають ознаки уникання від сплати податків
ППС От зараз Заяви Гетьманцева Втрати України від 0 оподаткування авто=350 000 000 .... А я б сказав по іншому Населення зекономило - 350 000 000 При цьому Держава не втратила..бо коли оподаткування було не нульовим - така кількість авто просто не завозилась... Це ж елементарно... Є товар з якоюсь ціною Додай на таку саму кількість товарів додатково 350 млн..і вже цей товар нафіг нікому не потрібен.
budivelnik написав:Заяви Гетьманцева Втрати України від 0 оподаткування авто=350 000 000 .... А я б сказав по іншому Населення зекономило - 350 000 000 При цьому Держава не втратила..бо коли оподаткування було не нульовим - така кількість авто просто не завозилась... Це ж елементарно...
Гетьманцев не економіст. Як можна від юриста очікувати якогось розуміння економіки? З вікіпеції видно що воно за тварина
Підготовка законопроєктів учасник підготовки законопроекту № 5153 та 5156, який мав позбавити права громадян (за винятком народних депутатів та чиновників) тримати готівку поза банками, а для того, щоб здати ці кошти в банк сплатити податок в розмірі 5 %, незалежно чи людина сплатила вже за них податки чи ні[10]; участь підготовки проєкту нормативного акту про підняття ставки ПДВ з 20 до 24 %[11]; участь у підготовці законопроєкту № 4184, який, зокрема, зобов'яже інтернет-гігантів, які працюють в Україні, додатково сплачувати ПДВ до українського держбюджету;[12] участь у підготовці проєкту закону № 5600, який значно збільшує податки з продажу житла та землі, та збільшує податок за землю[13]; подав законопроєкт № 4528, яким пропонувалося скасувати штрафи за відмову надавати послуги українською мовою[14]. автор закону № 466 (№ 1210) «Про внесення змін до Податкового кодексу України щодо удосконалення адміністрування податків, усунення технічних і логічних неузгодженостей в податковому законодавстві», який вводить тотальну фіскалізацію ФОП, та який активісти руху Save ФОП назвали податковим терором.[15][16] з Давидом Арахамією подав законопроект № 6562, в якому відміняється мито для бітуму виробництва РФ.[17][18]