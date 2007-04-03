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Продуктовые рынки и не только в валютном контексте
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 150151152153
Повідомлення Додано: Чет 28 кві, 2022 12:27

  budivelnik написав:
  _hunter написав:Втрати України від 0 оподаткування авто=350 000 000 ....
А я б сказав по іншому
Населення зекономило - 350 000 000
При цьому Держава не втратила..бо коли оподаткування було не нульовим - така кількість авто просто не завозилась...
Це ж елементарно...

Ви, майбуть, таки нині геть не цікавились темою привозних авто. Ціни для конєчніків (кінцевих покупців) АБСОЛЮТНО не впали. Тобто несплачені податки пішли не на економію простим українцям, а в карман хапугам-шаромижникам пригонщикам. Шо не єсть гуд однозначно. Добре, що повернуть оподаткування назад.
042013
 
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Повідомлення Додано: Чет 28 кві, 2022 14:02

  042013 написав:
  budivelnik написав:Втрати України від 0 оподаткування авто=350 000 000 ....
А я б сказав по іншому
Населення зекономило - 350 000 000
При цьому Держава не втратила..бо коли оподаткування було не нульовим - така кількість авто просто не завозилась...
Це ж елементарно...

Ви, майбуть, таки нині геть не цікавились темою привозних авто. Ціни для конєчніків (кінцевих покупців) АБСОЛЮТНО не впали. Тобто несплачені податки пішли не на економію простим українцям, а в карман хапугам-шаромижникам пригонщикам. Шо не єсть гуд однозначно. Добре, що повернуть оподаткування назад.
А з якої фантастичної причини ціни повинні впасти?
1 Привезли приблизно 3500 авто ( 350 000 000 втрат/100 000 вартість митних платежів=3500)
2 З цих 3500 - мінімум 2000 пішли на фронт і на ринок продажу навіть не викидались
3 Тих 1500 що залишились не перекрили вже втрачену кількість приватних авто від бойових дій...Тобто кількість авто для використання населенням - стало менше
4 Курс долара виріс на 5 грн за 60 днів....


Висновок
Любий фантазер оправдає свою безпорадність наявністю міфічних бариг....

ПС
По гуманітарці...
Чи багато бачили гуманітарки під продаж ?
А якщо не бачили...то поясніть..
Малюю ланцюжок
Прийшла гуманітарка-перерозподілилась від одного посередника до другого - видана по призначенню...
Адже якщо вона не продається - то йде по призначенню
А якщо йде по призначенню - то яка різниця як отримувачас гуманітарки так і тим хто цю гуманітарку надає -через якого посередника гуманітарка добралась до кінцевого отримувача?
budivelnik
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Повідомлення Додано: Чет 28 кві, 2022 15:08

  budivelnik написав:А з якої фантастичної причини ціни повинні впасти?


З тієї, що маржа в бариг-перекупок повинна лишатись такою ж, як і була, а вони її собі збільшують за рахунок податку, який зараз не треба платити. Але замість того, щоб фінальна ціна знизилась, податок перетікає в кармани хапуг. Тому хапугам саме час заткнути рота - і так вже нажерлися легкими грошима - і сидіти тихо. Притрушені ці євробляхери, це було зрозуміло ще з їхніх перших мітингів пару років тому.
(бо вуйку з Тернопільщини є два шляхи: або на Рівненщину бурштин копати, або за авто в Європу пертись під перепродаж - на більше в нього мізків з дитинства немає)

  budivelnik написав:3 Тих 1500 що залишились не перекрили вже втрачену кількість приватних авто від бойових дій...Тобто кількість авто для використання населенням - стало менше

І? Як це впливає на те, що баланс ціни не змінився? Як хапуги собі в карман клали кошти, які мали йти на податок, так і кладуть, нічо не змінилосі.

  budivelnik написав:По гуманітарці...
Чи багато бачили гуманітарки під продаж ?
А якщо не бачили...то поясніть..
Малюю ланцюжок
Прийшла гуманітарка-перерозподілилась від одного посередника до другого - видана по призначенню...
Адже якщо вона не продається - то йде по призначенню
А якщо йде по призначенню - то яка різниця як отримувачас гуманітарки так і тим хто цю гуманітарку надає -через якого посередника гуманітарка добралась до кінцевого отримувача?


Шта? Ви, той, перегрілись від перших променів тепла? Це вам щось приснилось, я з вами про гуманітарку не говорив. Я тільки висловив позицію по спекулянтам-здирникам.
042013
 
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  #<1 ... 150151152153
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