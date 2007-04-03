Продуктовые рынки и не только в валютном контексте

Додано: Чет 28 кві, 2022 15:08

budivelnik написав: А з якої фантастичної причини ціни повинні впасти? А з якої фантастичної причини ціни повинні впасти?

budivelnik написав: 3 Тих 1500 що залишились не перекрили вже втрачену кількість приватних авто від бойових дій...Тобто кількість авто для використання населенням - стало менше 3 Тих 1500 що залишились не перекрили вже втрачену кількість приватних авто від бойових дій...Тобто кількість авто для використання населенням - стало менше

budivelnik написав: По гуманітарці...

Чи багато бачили гуманітарки під продаж ?

А якщо не бачили...то поясніть..

Малюю ланцюжок

Прийшла гуманітарка-перерозподілилась від одного посередника до другого - видана по призначенню...

Адже якщо вона не продається - то йде по призначенню

А якщо йде по призначенню - то яка різниця як отримувачас гуманітарки так і тим хто цю гуманітарку надає -через якого посередника гуманітарка добралась до кінцевого отримувача? По гуманітарці...Чи багато бачили гуманітарки під продаж ?А якщо не бачили...то поясніть..Малюю ланцюжокПрийшла гуманітарка-перерозподілилась від одного посередника до другого - видана по призначенню...Адже якщо вона не продається - то йде по призначеннюА якщо йде по призначенню - то яка різниця як отримувачас гуманітарки так і тим хто цю гуманітарку надає -через якого посередника гуманітарка добралась до кінцевого отримувача?

З тієї, що маржа в бариг-перекупок повинна лишатись такою ж, як і була, а вони її собі збільшують за рахунок податку, який зараз не треба платити. Але замість того, щоб фінальна ціна знизилась, податок перетікає в кармани хапуг. Тому хапугам саме час заткнути рота - і так вже нажерлися легкими грошима - і сидіти тихо. Притрушені ці євробляхери, це було зрозуміло ще з їхніх перших мітингів пару років тому.(бо вуйку з Тернопільщини є два шляхи: або на Рівненщину бурштин копати, або за авто в Європу пертись під перепродаж - на більше в нього мізків з дитинства немає)І? Як це впливає на те, що баланс ціни не змінився? Як хапуги собі в карман клали кошти, які мали йти на податок, так і кладуть, нічо не змінилосі.Шта? Ви, той, перегрілись від перших променів тепла? Це вам щось приснилось, я з вами про гуманітарку не говорив. Я тільки висловив позицію по спекулянтам-здирникам.