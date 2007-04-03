Продуктовые рынки и не только в валютном контексте

042013 написав: budivelnik написав:
Втрати України від 0 оподаткування авто=350 000 000 ....
А я б сказав по іншому
Населення зекономило - 350 000 000
При цьому Держава не втратила..бо коли оподаткування було не нульовим - така кількість авто просто не завозилась...
Це ж елементарно...
Ви, майбуть, таки нині геть не цікавились темою привозних авто. Ціни для конєчніків (кінцевих покупців) АБСОЛЮТНО не впали. Тобто несплачені податки пішли не на економію простим українцям, а в карман хапугам-шаромижникам пригонщикам. Шо не єсть гуд однозначно. Добре, що повернуть оподаткування назад.
А з якої фантастичної причини ціни повинні впасти?
1 Привезли приблизно 3500 авто ( 350 000 000 втрат/100 000 вартість митних платежів=3500)
2 З цих 3500 - мінімум 2000 пішли на фронт і на ринок продажу навіть не викидались
3 Тих 1500 що залишились не перекрили вже втрачену кількість приватних авто від бойових дій...Тобто кількість авто для використання населенням - стало менше
4 Курс долара виріс на 5 грн за 60 днів....
Висновок
Любий фантазер оправдає свою безпорадність наявністю міфічних бариг....
ПС
По гуманітарці...
Чи багато бачили гуманітарки під продаж ?
А якщо не бачили...то поясніть..
Малюю ланцюжок
Прийшла гуманітарка-перерозподілилась від одного посередника до другого - видана по призначенню...
Адже якщо вона не продається - то йде по призначенню
А якщо йде по призначенню - то яка різниця як отримувачас гуманітарки так і тим хто цю гуманітарку надає -через якого посередника гуманітарка добралась до кінцевого отримувача?