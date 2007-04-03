Продуктовые рынки и не только в валютном контексте

042013 написав:
Як хапуги собі в карман клали кошти, які мали йти на податок, так і кладуть, нічо не змінилосі.
Черговий шукач того , що йому всі винні
Ще раз для чергового соціаліста/правдолюба
1 2000 машин пішло на війну
2 1500 машин ....хтось купив не для перепродажу - а собі
Чому повинна була зменшитись ціна продажу моєї авто ,яку я виставив на продаж 6 квітня 2022, якщо купив її в салоні 23 грудня 2021 ?
Чому повинна була змінитись ціна ще як мінімум пару сотень тисяч авто , які до сьогоднішньої нульової розтаможки не мають ніякого відношення?
Як повинні вплинути на ціну наступні параметри
а - офіціали авто не завозять
б - б/у авто які поступали в Україну з США ,Кореї, Китаю - сьогодні зависли в портах Туреччини,Греції,Іспанії..внаслідок блокування педераційниками Чорного моря ( як мінімум це десяток тисяч авто)
в - як вплине на кінцеву ціну авто - збільшення вартості доставки вже проплачених( я мав необережність 23-02-2022 року проплатити авто електро в Китаї), станом на сьогодні, мені погоджуються його доставити за умови що я ще доплачу 2500 доларів( я погоджуюсь доплатити 1000..але за 1000 ніхто не береться)
г - війна знищила тисячі приватних авто..тобто зменшила наявність товару і збільшила попит на цей товар
042013 написав:
Шта? Ви, той, перегрілись від перших променів тепла? Це вам щось приснилось, я з вами про гуманітарку не говорив. Я тільки висловив позицію по спекулянтам-здирникам.
Для наполеонів в треуголках які не в стані відрізнити повідомлення в приватній скринці..від повідомлення на форумі...
Що треба було донести до фантазера по цінам на авто - а-ля ти - я доніс тобі
Що треба було донести фантазерам по гуманітарці..я через
ПС ( постскриптум) довів їм...
Тому не навантажуй свою голову речами , які вона не в стані переварити.