Продуктовые рынки и не только в валютном контексте

Додано: Чет 28 кві, 2022 15:35

042013 написав: Як хапуги собі в карман клали кошти, які мали йти на податок, так і кладуть, нічо не змінилосі. Як хапуги собі в карман клали кошти, які мали йти на податок, так і кладуть, нічо не змінилосі.

042013 написав: Шта? Ви, той, перегрілись від перших променів тепла? Це вам щось приснилось, я з вами про гуманітарку не говорив. Я тільки висловив позицію по спекулянтам-здирникам. Шта? Ви, той, перегрілись від перших променів тепла? Це вам щось приснилось, я з вами про гуманітарку не говорив. Я тільки висловив позицію по спекулянтам-здирникам.

Черговий шукач того , що йому всі винніЩе раз для чергового соціаліста/правдолюба1 2000 машин пішло на війну2 1500 машин ....хтось купив не для перепродажу - а собіЧому повинна була зменшитись ціна продажу моєї авто ,яку я виставив на продаж 6 квітня 2022, якщо купив її в салоні 23 грудня 2021 ?Чому повинна була змінитись ціна ще як мінімум пару сотень тисяч авто , які до сьогоднішньої нульової розтаможки не мають ніякого відношення?Як повинні вплинути на ціну наступні параметриа - офіціали авто не завозятьб - б/у авто які поступали в Україну з США ,Кореї, Китаю - сьогодні зависли в портах Туреччини,Греції,Іспанії..внаслідок блокування педераційниками Чорного моря ( як мінімум це десяток тисяч авто)в - як вплине на кінцеву ціну авто - збільшення вартості доставки вже проплачених( я мав необережність 23-02-2022 року проплатити авто електро в Китаї), станом на сьогодні, мені погоджуються його доставити за умови що я ще доплачу 2500 доларів( я погоджуюсь доплатити 1000..але за 1000 ніхто не береться)г - війна знищила тисячі приватних авто..тобто зменшила наявність товару і збільшила попит на цей товарДля наполеонів в треуголках які не в стані відрізнити повідомлення в приватній скринці..від повідомлення на форумі...Що треба було донести до фантазера по цінам на авто - а-ля ти - я доніс тобіЩо треба було донести фантазерам по гуманітарці..я черезПС ( постскриптум) довів їм...Тому не навантажуй свою голову речами , які вона не в стані переварити.