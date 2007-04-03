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Продуктовые рынки и не только в валютном контексте
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 151152153154>
Повідомлення Додано: Чет 28 кві, 2022 12:27

  budivelnik написав:
  _hunter написав:Втрати України від 0 оподаткування авто=350 000 000 ....
А я б сказав по іншому
Населення зекономило - 350 000 000
При цьому Держава не втратила..бо коли оподаткування було не нульовим - така кількість авто просто не завозилась...
Це ж елементарно...

Ви, майбуть, таки нині геть не цікавились темою привозних авто. Ціни для конєчніків (кінцевих покупців) АБСОЛЮТНО не впали. Тобто несплачені податки пішли не на економію простим українцям, а в карман хапугам-шаромижникам пригонщикам. Шо не єсть гуд однозначно. Добре, що повернуть оподаткування назад.
042013
 
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Повідомлення Додано: Чет 28 кві, 2022 14:02

  042013 написав:
  budivelnik написав:Втрати України від 0 оподаткування авто=350 000 000 ....
А я б сказав по іншому
Населення зекономило - 350 000 000
При цьому Держава не втратила..бо коли оподаткування було не нульовим - така кількість авто просто не завозилась...
Це ж елементарно...

Ви, майбуть, таки нині геть не цікавились темою привозних авто. Ціни для конєчніків (кінцевих покупців) АБСОЛЮТНО не впали. Тобто несплачені податки пішли не на економію простим українцям, а в карман хапугам-шаромижникам пригонщикам. Шо не єсть гуд однозначно. Добре, що повернуть оподаткування назад.
А з якої фантастичної причини ціни повинні впасти?
1 Привезли приблизно 3500 авто ( 350 000 000 втрат/100 000 вартість митних платежів=3500)
2 З цих 3500 - мінімум 2000 пішли на фронт і на ринок продажу навіть не викидались
3 Тих 1500 що залишились не перекрили вже втрачену кількість приватних авто від бойових дій...Тобто кількість авто для використання населенням - стало менше
4 Курс долара виріс на 5 грн за 60 днів....


Висновок
Любий фантазер оправдає свою безпорадність наявністю міфічних бариг....

ПС
По гуманітарці...
Чи багато бачили гуманітарки під продаж ?
А якщо не бачили...то поясніть..
Малюю ланцюжок
Прийшла гуманітарка-перерозподілилась від одного посередника до другого - видана по призначенню...
Адже якщо вона не продається - то йде по призначенню
А якщо йде по призначенню - то яка різниця як отримувачас гуманітарки так і тим хто цю гуманітарку надає -через якого посередника гуманітарка добралась до кінцевого отримувача?
budivelnik
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Повідомлення Додано: Чет 28 кві, 2022 15:08

  budivelnik написав:А з якої фантастичної причини ціни повинні впасти?


З тієї, що маржа в бариг-перекупок повинна лишатись такою ж, як і була, а вони її собі збільшують за рахунок податку, який зараз не треба платити. Але замість того, щоб фінальна ціна знизилась, податок перетікає в кармани хапуг. Тому хапугам саме час заткнути рота - і так вже нажерлися легкими грошима - і сидіти тихо. Притрушені ці євробляхери, це було зрозуміло ще з їхніх перших мітингів пару років тому.
(бо вуйку з Тернопільщини є два шляхи: або на Рівненщину бурштин копати, або за авто в Європу пертись під перепродаж - на більше в нього мізків з дитинства немає)

  budivelnik написав:3 Тих 1500 що залишились не перекрили вже втрачену кількість приватних авто від бойових дій...Тобто кількість авто для використання населенням - стало менше

І? Як це впливає на те, що баланс ціни не змінився? Як хапуги собі в карман клали кошти, які мали йти на податок, так і кладуть, нічо не змінилосі.

  budivelnik написав:По гуманітарці...
Чи багато бачили гуманітарки під продаж ?
А якщо не бачили...то поясніть..
Малюю ланцюжок
Прийшла гуманітарка-перерозподілилась від одного посередника до другого - видана по призначенню...
Адже якщо вона не продається - то йде по призначенню
А якщо йде по призначенню - то яка різниця як отримувачас гуманітарки так і тим хто цю гуманітарку надає -через якого посередника гуманітарка добралась до кінцевого отримувача?


Шта? Ви, той, перегрілись від перших променів тепла? Це вам щось приснилось, я з вами про гуманітарку не говорив. Я тільки висловив позицію по спекулянтам-здирникам.
042013
 
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Повідомлення Додано: Чет 28 кві, 2022 15:35

Re: Продуктовые рынки и не только в валютном контексте

  042013 написав:Як хапуги собі в карман клали кошти, які мали йти на податок, так і кладуть, нічо не змінилосі.
Черговий шукач того , що йому всі винні
Ще раз для чергового соціаліста/правдолюба
1 2000 машин пішло на війну
2 1500 машин ....хтось купив не для перепродажу - а собі

Чому повинна була зменшитись ціна продажу моєї авто ,яку я виставив на продаж 6 квітня 2022, якщо купив її в салоні 23 грудня 2021 ?
Чому повинна була змінитись ціна ще як мінімум пару сотень тисяч авто , які до сьогоднішньої нульової розтаможки не мають ніякого відношення?
Як повинні вплинути на ціну наступні параметри
а - офіціали авто не завозять
б - б/у авто які поступали в Україну з США ,Кореї, Китаю - сьогодні зависли в портах Туреччини,Греції,Іспанії..внаслідок блокування педераційниками Чорного моря ( як мінімум це десяток тисяч авто)
в - як вплине на кінцеву ціну авто - збільшення вартості доставки вже проплачених( я мав необережність 23-02-2022 року проплатити авто електро в Китаї), станом на сьогодні, мені погоджуються його доставити за умови що я ще доплачу 2500 доларів( я погоджуюсь доплатити 1000..але за 1000 ніхто не береться)
г - війна знищила тисячі приватних авто..тобто зменшила наявність товару і збільшила попит на цей товар
  042013 написав:Шта? Ви, той, перегрілись від перших променів тепла? Це вам щось приснилось, я з вами про гуманітарку не говорив. Я тільки висловив позицію по спекулянтам-здирникам.
Для наполеонів в треуголках які не в стані відрізнити повідомлення в приватній скринці..від повідомлення на форумі...
Що треба було донести до фантазера по цінам на авто - а-ля ти - я доніс тобі
Що треба було донести фантазерам по гуманітарці..я через
ПС ( постскриптум) довів їм...

Тому не навантажуй свою голову речами , які вона не в стані переварити.
budivelnik
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Повідомлення Додано: Чет 28 кві, 2022 15:58

  _hunter написав:
  budivelnik написав:\\\
При цьому Держава не втратила..бо коли оподаткування було не нульовим - така кількість авто просто не завозилась...
\\\

BTW: так и это просто огромный плюс для страны был -- на дорогах не было огромной кучи "лишних" машин :wink:

В чем плюс для страны? Меньше людей - тоже плюс? Так скоро все поуезжают, останутся только "талантливые" и на потоках.
BIGor
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Повідомлення Додано: Чет 28 кві, 2022 16:21

  BIGor написав:
  _hunter написав:
  budivelnik написав:\\\
При цьому Держава не втратила..бо коли оподаткування було не нульовим - така кількість авто просто не завозилась...
\\\

BTW: так и это просто огромный плюс для страны был -- на дорогах не было огромной кучи "лишних" машин :wink:

В чем плюс для страны? Меньше людей - тоже плюс? Так скоро все поуезжают, останутся только "талантливые" и на потоках.

Пробки/загазованность -- вот это все -- по слухам некоторым (редким) водителям это не сильно нравится :wink:
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Повідомлення Додано: Чет 28 кві, 2022 16:29

Re: Продуктовые рынки и не только в валютном контексте

  _hunter написав:Пробки/загазованность -- вот это все -- по слухам некоторым (редким) водителям это не сильно нравится

Сами водители создают пробки и загазованность. Или это делает кто-то другой?
BIGor
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Повідомлення Додано: Чет 28 кві, 2022 16:36

  BIGor написав:
  _hunter написав:Пробки/загазованность -- вот это все -- по слухам некоторым (редким) водителям это не сильно нравится

Сами водители создают пробки и загазованность. Или это делает кто-то другой?

Сами водители создают. А теперь заново перечитываем всю цепочку сообщений :lol: -- глядишь и ответ на вопрос "В чем плюс для страны?" найдется...
_hunter
 
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Повідомлення Додано: Чет 28 кві, 2022 17:06

  _hunter написав:
  BIGor написав:
  _hunter написав:Пробки/загазованность -- вот это все -- по слухам некоторым (редким) водителям это не сильно нравится

Сами водители создают пробки и загазованность. Или это делает кто-то другой?

Сами водители создают. А теперь заново перечитываем всю цепочку сообщений :lol: -- глядишь и ответ на вопрос "В чем плюс для страны?" найдется...

Только тупые видят плюсы для страны - если люди пересядут на телеги и коней. Здравствуй 17 век.
BIGor
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Повідомлення Додано: Чет 28 кві, 2022 17:10

  budivelnik написав:Чому повинна була зменшитись ціна продажу моєї авто ,яку я виставив на продаж 6 квітня 2022, якщо купив її в салоні 23 грудня 2021 ?
Чому повинна була змінитись ціна ще як мінімум пару сотень тисяч авто , які до сьогоднішньої нульової розтаможки не мають ніякого відношення?



Для наполеонів в треуголках які не в стані відрізнити повідомлення в приватній скринці..від повідомлення на форумі...
Що треба було донести до фантазера по цінам на авто - а-ля ти - я доніс тобі
Що треба було донести фантазерам по гуманітарці..я через
ПС ( постскриптум) довів їм...

При чім тут ваше авто до "нових" блях, що завозяться з Європи...

Щось ви не годні зрозуміти математику. "Я вам поясню,...".
Дивіться: якщо є ціна товару в Європі 1000 одиниць (без прив'язки до реальних цін, просто щоб вам дійсшов принцип), і є мито 0,5х від ціни, і є транспортування/переоформлення/постановка на облік - хай - 400 одиниць, і маржа спекулянта - 200 одиниць, то разом це скіко? Порахуєте?

Я вам допоможу: 1000+0,5*1000+400+200=2100 одиниць.

Тепер дивимось: мито зняли, а умовна ціна як була 2100, так і залишилась! Що сталося?
Початкові ціни змінилися? Ні. Транспорт? - дещо. Але ми не говоримо про ті танкери з бляхами, які там десь в океанах застрягли - ми говоримо про сухопутне перевезення. Там тільки ціна бензіну впливає, ну хай +50 одиниць до транспортування.

Яка ціна має бути? 1000+0+450+200=1850 одиниць. А ціна лишила та сама, 2100.

Лишки пішли в маржу баризі.

Задачка вирішена. Паразитам пора трошки приструнити руки загребущі.

І вдруге: шта? Ви таки перегрілися. Ви все вивалили в пост на форумі, нічого в приватних повідомленнях не було надіслано.
042013
 
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