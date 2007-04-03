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Продуктовые рынки и не только в валютном контексте
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 151152153154
Повідомлення Додано: Чет 28 кві, 2022 17:16

  BIGor написав:
  _hunter написав:
  BIGor написав:Сами водители создают пробки и загазованность. Или это делает кто-то другой?

Сами водители создают. А теперь заново перечитываем всю цепочку сообщений :lol: -- глядишь и ответ на вопрос "В чем плюс для страны?" найдется...

Только тупые видят плюсы для страны - если люди пересядут на телеги и коней. Здравствуй 17 век.

Вы, похоже, как раз где-то в 17-м веке и застряли... :lol: -- все цивилизованные страны давно на ОТ ставку сделали. В качестве ликбеза рекомендую почитать что в Сингапуре с личными автомобилями происходит -- они там, наверное, тоже все поголовно тупые -- один BIGor -- д'Артаньян :lol:
_hunter
 
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Повідомлення Додано: Чет 28 кві, 2022 17:27

  042013 написав:
  budivelnik написав:Чому повинна була зменшитись ціна продажу моєї авто ,яку я виставив на продаж 6 квітня 2022, якщо купив її в салоні 23 грудня 2021 ?
Чому повинна була змінитись ціна ще як мінімум пару сотень тисяч авто , які до сьогоднішньої нульової розтаможки не мають ніякого відношення?
Для наполеонів в треуголках які не в стані відрізнити повідомлення в приватній скринці..від повідомлення на форумі...
Що треба було донести до фантазера по цінам на авто - а-ля ти - я доніс тобі
Що треба було донести фантазерам по гуманітарці..я через
ПС ( постскриптум) довів їм...

При чім тут ваше авто до "нових" блях, що завозяться з Європи...
Щось ви не годні зрозуміти математику. "Я вам поясню,...".
Дивіться: якщо є ціна товару в Європі 1000 одиниць (без прив'язки до реальних цін, просто щоб вам дійсшов принцип), і є мито 0,5х від ціни, і є транспортування/переоформлення/постановка на облік - хай - 400 одиниць, і маржа спекулянта - 200 одиниць, то разом це скіко? Порахуєте?
Я вам допоможу: 1000+0,5*1000+400+200=2100 одиниць.
Тепер дивимось: мито зняли, а умовна ціна як була 2100, так і залишилась! Що сталося?
Початкові ціни змінилися? Ні. Транспорт? - дещо. Але ми не говоримо про ті танкери з бляхами, які там десь в океанах застрягли - ми говоримо про сухопутне перевезення. Там тільки ціна бензіну впливає, ну хай +50 одиниць до транспортування.
Яка ціна має бути? 1000+0+450+200=1850 одиниць. А ціна лишила та сама, 2100.
Лишки пішли в маржу баризі.
Задачка вирішена. Паразитам пора трошки приструнити руки загребущі.
1 Моя порада - заберіть з лексикону слово барига...це пережиток соціалізму...
Ми всі щось купуємо і щось продаємо..
Навіть простий двірни продає свою працю...
Тому
Кожен хоче продати свою працю дорожче, а купити чужу - дешевше
2 Середня ціна на ринку - не визначається найдешевшим екземпляром...
Тому
Під час війни , 1500 осіб ризикнули своїми грошима і купили для себе 1500 авто , на покупці яких
а - зенкономили 350 млн ( фантазії гетьманцева)
б - переплатили за покупку/доставку..
Чого переплатили - а все дуже просто , станом на сьогодні виїзд чоловіків у віці 18-60 років - заборонено...Тому кожен хто хотів купити - повинен був замовити( і проплатити) огляд і покупку авто комусь..а не зробив це сам
в - так само офіційні перекази у валюті - заборонені..але ж авто в Європі за гривні не продадуть..а вивести можна офіційно не більше 10000 доларів( це ще витрати)
г - перетин кордону затягується на кілька днів у кожну сторону - також витрати...

Але це все дрібниця..бо я скорристаюсь вашими підрахунками
Станом на сьогодні виставлено до продажу на аторіа -60 000 авто від 2010 року випуску
На ціни цих авто , нульова розтаможка ,яка була введена місяць тому - не впливає...
То давайте розглянемо - а як вплине ціна пригнаних 1500 авто без розтаможки на середню ціну цих 60 000 авто...
Алгоритм простий
(60 000 * середня ціна + 1500 *( середня ціна - 100 000грн економії на кожному авто від нульової розтаможки))/(60000+1500)=(60000середня ціна+1500середня ціна-1500000)/61500 =середня ціна - 1500000/61500=знижка 24грн 39 копійок.
Тепер ясно...
А якщо додати збільшений попит від тих хто втратив свої авто+врахувати що за 2 місяця не прибуло 20000 б/у авто з сша/кореї/китаю - то ціна не те що не впаде...ціна ще й виросте...
  042013 написав:І вдруге: шта? Ви таки перегрілися. Ви все вивалили в пост на форумі, нічого в приватних повідомленнях не було надіслано.
Я ж попереджав
голова- то ваше слабке місце...
Пояснюю
Якби я своє повідомлення написав особисто вам на приватну скриньку - то ви б могли відбрикуватись заявляючи що гуманітаркою ви не цікавились...
Але я своє повідомлення виклав на ЗАГАЛЬНИХ сторінка доступних ДЛЯ УСІХ на форумі
Як для наполеонів..так і для тих , хто писав про гуманітарку.
budivelnik
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Повідомлення Додано: Чет 28 кві, 2022 17:36

_hunter Ты тупой, согласен.
BIGor
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Повідомлення Додано: Чет 28 кві, 2022 17:39

Re: Продуктовые рынки и не только в валютном контексте

  _hunter написав:все цивилизованные страны давно на ОТ ставку сделали. В качестве ликбеза рекомендую почитать что в Сингапуре с личными автомобилями происходит -- они там, наверное, тоже все поголовно тупые -- один BIGor -- д'Артаньян :lol:
Йома-йо....
Так для статистики
Кількість авто на 1000 населення
№___країна____кількість на 1000 населення
1  Сан-Марино ____ 1263
2  Монако ____ 899
3  США ____ 797
4  Лихтенштейн ____ 773
5  Исландия ____ 717
6  Австралия ____ 717
7  Новая Зеландия ____ 712
8  Гуам ____ 677
9  Люксембург ____ 662
10  Италия ____ 625
11  Канада ____ 618
12  Мальта ____ 615
13  Финляндия ____ 604
28  Чехия ____ 502
40  Дания ____ 429
63  Украина ____ 245
69  Сент-Винсент и Гренадины ____ 204
91  Молдавия ____ 149
108  Гондурас ____ 97
129  Ирак ____ 50
166  Малави ____ 9
185  Того ____ 2

То як, перша десятка - всі депресивні?
Чи може все таки депресивні це останніх 100?
budivelnik
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Повідомлення Додано: Чет 28 кві, 2022 18:03

Re: Продуктовые рынки и не только в валютном контексте

  042013 написав:Паразитам пора трошки приструнити руки загребущі.

Десь я вже це чув:
Василь-Рівне
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