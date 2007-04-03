Продуктовые рынки и не только в валютном контексте

Додано: Чет 28 кві, 2022 17:27

042013 написав: budivelnik написав: Чому повинна була зменшитись ціна продажу моєї авто ,яку я виставив на продаж 6 квітня 2022, якщо купив її в салоні 23 грудня 2021 ?

Чому повинна була змінитись ціна ще як мінімум пару сотень тисяч авто , які до сьогоднішньої нульової розтаможки не мають ніякого відношення?

Для наполеонів в треуголках які не в стані відрізнити повідомлення в приватній скринці..від повідомлення на форумі...

Що треба було донести до фантазера по цінам на авто - а-ля ти - я доніс тобі

Що треба було донести фантазерам по гуманітарці..я через

ПС ( постскриптум) довів їм... Чому повинна була зменшитись ціна продажу моєї авто ,яку я виставив на продаж 6 квітня 2022, якщо купив її в салоні 23 грудня 2021 ?Чому повинна була змінитись ціна ще як мінімум пару сотень тисяч авто , які до сьогоднішньої нульової розтаможки не мають ніякого відношення?Для наполеонів в треуголках які не в стані відрізнити повідомлення в приватній скринці..від повідомлення на форумі...Що треба було донести до фантазера по цінам на авто - а-ля ти - я доніс тобіЩо треба було донести фантазерам по гуманітарці..я черезПС ( постскриптум) довів їм...

При чім тут ваше авто до "нових" блях, що завозяться з Європи...

Щось ви не годні зрозуміти математику. "Я вам поясню,...".

Дивіться: якщо є ціна товару в Європі 1000 одиниць (без прив'язки до реальних цін, просто щоб вам дійсшов принцип), і є мито 0,5х від ціни, і є транспортування/переоформлення/постановка на облік - хай - 400 одиниць, і маржа спекулянта - 200 одиниць, то разом це скіко? Порахуєте?

Я вам допоможу: 1000+0,5*1000+400+200=2100 одиниць.

Тепер дивимось: мито зняли, а умовна ціна як була 2100, так і залишилась! Що сталося?

Початкові ціни змінилися? Ні. Транспорт? - дещо. Але ми не говоримо про ті танкери з бляхами, які там десь в океанах застрягли - ми говоримо про сухопутне перевезення. Там тільки ціна бензіну впливає, ну хай +50 одиниць до транспортування.

Яка ціна має бути? 1000+0+450+200=1850 одиниць. А ціна лишила та сама, 2100.

Лишки пішли в маржу баризі.

Задачка вирішена. Паразитам пора трошки приструнити руки загребущі.

При чім тут ваше авто до "нових" блях, що завозяться з Європи...Щось ви не годні зрозуміти математику. "Я вам поясню,...".Дивіться: якщо є ціна товару в Європі 1000 одиниць (без прив'язки до реальних цін, просто щоб вам дійсшов принцип), і є мито 0,5х від ціни, і є транспортування/переоформлення/постановка на облік - хай - 400 одиниць, і маржа спекулянта - 200 одиниць, то разом це скіко? Порахуєте?Я вам допоможу: 1000+0,5*1000+400+200=2100 одиниць.Тепер дивимось: мито зняли, а умовна ціна як була 2100, так і залишилась! Що сталося?Початкові ціни змінилися? Ні. Транспорт? - дещо. Але ми не говоримо про ті танкери з бляхами, які там десь в океанах застрягли - ми говоримо про сухопутне перевезення. Там тільки ціна бензіну впливає, ну хай +50 одиниць до транспортування.Яка ціна має бути? 1000+0+450+200=1850 одиниць. А ціна лишила та сама, 2100.Лишки пішли в маржу баризі.Задачка вирішена. Паразитам пора трошки приструнити руки загребущі.

знижка 24грн 39 копійок.

1 Моя порада - заберіть з лексикону слово барига...це пережиток соціалізму...Ми всі щось купуємо і щось продаємо..Навіть простий двірни продає свою працю...ТомуКожен хоче продати свою працю дорожче, а купити чужу - дешевше2 Середня ціна на ринку - не визначається найдешевшим екземпляром...ТомуПід час війни , 1500 осіб ризикнули своїми грошима і купили для себе 1500 авто , на покупці якиха - зенкономили 350 млн ( фантазії гетьманцева)б - переплатили за покупку/доставку..Чого переплатили - а все дуже просто , станом на сьогодні виїзд чоловіків у віці 18-60 років - заборонено...Тому кожен хто хотів купити - повинен був замовити( і проплатити) огляд і покупку авто комусь..а не зробив це самв - так само офіційні перекази у валюті - заборонені..але ж авто в Європі за гривні не продадуть..а вивести можна офіційно не більше 10000 доларів( це ще витрати)г - перетин кордону затягується на кілька днів у кожну сторону - також витрати...Але це все дрібниця..бо я скорристаюсь вашими підрахункамиСтаном на сьогодні виставлено до продажу на аторіа -60 000 авто від 2010 року випускуНа ціни цих авто , нульова розтаможка ,яка була введена місяць тому - не впливає...То давайте розглянемо - а як вплине ціна пригнаних 1500 авто без розтаможки на середню ціну цих 60 000 авто...Алгоритм простий(60 000 * середня ціна + 1500 *( середня ціна - 100 000грн економії на кожному авто від нульової розтаможки))/(60000+1500)=(60000середня ціна+1500середня ціна-1500000)/61500 =середня ціна - 1500000/61500=Тепер ясно...А якщо додати збільшений попит від тих хто втратив свої авто+врахувати що за 2 місяця не прибуло 20000 б/у авто з сша/кореї/китаю - то ціна не те що не впаде...ціна ще й виросте...