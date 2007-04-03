Продуктовые рынки и не только в валютном контексте

BIGor написав:Сами водители создают пробки и загазованность. Или это делает кто-то другой?
Сами водители создают. А теперь заново перечитываем всю цепочку сообщений -- глядишь и ответ на вопрос "В чем плюс для страны?" найдется...
Только тупые видят плюсы для страны - если люди пересядут на телеги и коней. Здравствуй 17 век.
Вы, похоже, как раз где-то в 17-м веке и застряли... -- все цивилизованные страны давно на ОТ ставку сделали. В качестве ликбеза рекомендую почитать что в Сингапуре с личными автомобилями происходит -- они там, наверное, тоже все поголовно тупые -- один BIGor -- д'Артаньян
budivelnik написав:Чому повинна була зменшитись ціна продажу моєї авто ,яку я виставив на продаж 6 квітня 2022, якщо купив її в салоні 23 грудня 2021 ? Чому повинна була змінитись ціна ще як мінімум пару сотень тисяч авто , які до сьогоднішньої нульової розтаможки не мають ніякого відношення? Для наполеонів в треуголках які не в стані відрізнити повідомлення в приватній скринці..від повідомлення на форумі... Що треба було донести до фантазера по цінам на авто - а-ля ти - я доніс тобі Що треба було донести фантазерам по гуманітарці..я через ПС ( постскриптум) довів їм...
При чім тут ваше авто до "нових" блях, що завозяться з Європи... Щось ви не годні зрозуміти математику. "Я вам поясню,...". Дивіться: якщо є ціна товару в Європі 1000 одиниць (без прив'язки до реальних цін, просто щоб вам дійсшов принцип), і є мито 0,5х від ціни, і є транспортування/переоформлення/постановка на облік - хай - 400 одиниць, і маржа спекулянта - 200 одиниць, то разом це скіко? Порахуєте? Я вам допоможу: 1000+0,5*1000+400+200=2100 одиниць. Тепер дивимось: мито зняли, а умовна ціна як була 2100, так і залишилась! Що сталося? Початкові ціни змінилися? Ні. Транспорт? - дещо. Але ми не говоримо про ті танкери з бляхами, які там десь в океанах застрягли - ми говоримо про сухопутне перевезення. Там тільки ціна бензіну впливає, ну хай +50 одиниць до транспортування. Яка ціна має бути? 1000+0+450+200=1850 одиниць. А ціна лишила та сама, 2100. Лишки пішли в маржу баризі. Задачка вирішена. Паразитам пора трошки приструнити руки загребущі.
1 Моя порада - заберіть з лексикону слово барига...це пережиток соціалізму... Ми всі щось купуємо і щось продаємо.. Навіть простий двірни продає свою працю... Тому Кожен хоче продати свою працю дорожче, а купити чужу - дешевше 2 Середня ціна на ринку - не визначається найдешевшим екземпляром... Тому Під час війни , 1500 осіб ризикнули своїми грошима і купили для себе 1500 авто , на покупці яких а - зенкономили 350 млн ( фантазії гетьманцева) б - переплатили за покупку/доставку.. Чого переплатили - а все дуже просто , станом на сьогодні виїзд чоловіків у віці 18-60 років - заборонено...Тому кожен хто хотів купити - повинен був замовити( і проплатити) огляд і покупку авто комусь..а не зробив це сам в - так само офіційні перекази у валюті - заборонені..але ж авто в Європі за гривні не продадуть..а вивести можна офіційно не більше 10000 доларів( це ще витрати) г - перетин кордону затягується на кілька днів у кожну сторону - також витрати...
Але це все дрібниця..бо я скорристаюсь вашими підрахунками Станом на сьогодні виставлено до продажу на аторіа -60 000 авто від 2010 року випуску На ціни цих авто , нульова розтаможка ,яка була введена місяць тому - не впливає... То давайте розглянемо - а як вплине ціна пригнаних 1500 авто без розтаможки на середню ціну цих 60 000 авто... Алгоритм простий (60 000 * середня ціна + 1500 *( середня ціна - 100 000грн економії на кожному авто від нульової розтаможки))/(60000+1500)=(60000середня ціна+1500середня ціна-1500000)/61500 =середня ціна - 1500000/61500=знижка 24грн 39 копійок. Тепер ясно... А якщо додати збільшений попит від тих хто втратив свої авто+врахувати що за 2 місяця не прибуло 20000 б/у авто з сша/кореї/китаю - то ціна не те що не впаде...ціна ще й виросте...
_hunter написав:все цивилизованные страны давно на ОТ ставку сделали. В качестве ликбеза рекомендую почитать что в Сингапуре с личными автомобилями происходит -- они там, наверное, тоже все поголовно тупые -- один BIGor -- д'Артаньян
Йома-йо.... Так для статистики Кількість авто на 1000 населення №___країна____кількість на 1000 населення 1 Сан-Марино ____ 1263 2 Монако ____ 899 3 США ____ 797 4 Лихтенштейн ____ 773 5 Исландия ____ 717 6 Австралия ____ 717 7 Новая Зеландия ____ 712 8 Гуам ____ 677 9 Люксембург ____ 662 10 Италия ____ 625 11 Канада ____ 618 12 Мальта ____ 615 13 Финляндия ____ 604 28 Чехия ____ 502 40 Дания ____ 429 63 Украина ____ 245 69 Сент-Винсент и Гренадины ____ 204 91 Молдавия ____ 149 108 Гондурас ____ 97 129 Ирак ____ 50 166 Малави ____ 9 185 Того ____ 2
То як, перша десятка - всі депресивні? Чи може все таки депресивні це останніх 100?
_hunter написав:все цивилизованные страны давно на ОТ ставку сделали. В качестве ликбеза рекомендую почитать что в Сингапуре с личными автомобилями происходит -- они там, наверное, тоже все поголовно тупые -- один BIGor -- д'Артаньян
Йома-йо.... Так для статистики Кількість авто на 1000 населення \\\ То як, перша десятка - всі депресивні? Чи може все таки депресивні це останніх 100?
Пан снова ничего не понял, но каких-то цифр на всякий случай накидал? Как слова "Сингапур" и "депресивні" вообще в один логический ряд поместить можно? -- как и "цивилизованные страны", впрочем... И как, вообще, "автомобилизация" населения должна появление тех же "экологических зон" в Германии опровергать? -- наоборот же: становится больше автомобилей -- власти задумываются как эту _проблему_ решать. В Берлине, вон, вообще жители петицию о деавтомобилизации центра города собрали... При этом "кое кто", похоже причину со следствием путает: да рост общего благосостояния страны _может_ увеличить уровень автомобилизации страны. Работает ли оно в обратную сторону? -- вопрос... Так же вопрос -- все ли машины, находящиеся во владении одновременно появляются на дорогах: потому как в том же Амстере всякие там вице-шефы крупных компаний по утрам бодренько крутят _педали велосипедов_ -- а на авто раз в неделю за покупками катаются...
_hunter написав:Так же вопрос -- все ли машины, находящиеся во владении одновременно появляются на дорогах: потому как в том же Амстере всякие там вице-шефы крупных компаний по утрам бодренько крутят _педали велосипедов_ -- а на авто раз в неделю за покупками катаются...
Ты реально тупой, половина города Шепетовки крутят педали велосипедов. Остальные пешие. Ну и есть 5% с авто. И тут начинается, Амстердам и Сингапур. Выезжай хоть иногда со своей Конча-Заспы.
_hunter написав:Так же вопрос -- все ли машины, находящиеся во владении одновременно появляются на дорогах: потому как в том же Амстере всякие там вице-шефы крупных компаний по утрам бодренько крутят _педали велосипедов_ -- а на авто раз в неделю за покупками катаются...
Ты реально тупой, половина города Шепетовки крутят педали велосипедов. Остальные пешие. Ну и есть 5% с авто. И тут начинается, Амстердам и Сингапур. Выезжай хоть иногда со своей Конча-Заспы.
Ну, пусть крутят: не так уж им автомобиль _необходим_ получается. Но! До того, как евро-ляхеров щимить начали -- в "моей" Конча-Заспе процентов "дофига"(+-) их было...
Якщо би в нас був такий піхід до автівок як в Сінгапурі, то корків би не було:
Число автомобілів в Сінгапурі штучно обмежується. Щоб завести собі автомобіль потрібно спочатку купити на спеціальному аукціоні дозвіл на автомобіль (дозвіл дається на термін у 10 років). Цей дозвіл обійдеться в кілька десятків тисяч доларів. Потім потрібно купити сам автомобіль, який обкладається ввізним митом в 41% від вартості. І, нарешті, потрібно заплатити збір за постановку на облік - 140% від вартості автомобіля. Таким чином покупка, наприклад, скромної Toyota Corolla виллється не менше ніж в 100 000 доларів. Кожен автомобіль забезпечується вбудованою сиреною, яка глушить водія, якщо той перевищує швидкість у 80 км / год. Після 18-00 заборонено їздити в автомобілі одному. Ви повинні підвозити колег по роботі або попутників. Їдете таки один? Штраф - 500 доларів. Кожен сінгапурський водій зобов'язаний розмістити спеціальний датчик під днищем автомобіля, щоб поліція завжди була в курсі всіх його пересувань. Поліція відстежує дорожній рух на спеціальних моніторах. Пішоходи ж, входячи в будинок, зобов'язані повідомляти своє прізвище охоронцеві, що постійно чергує біля дверей. https://firtka.if.ua/blog/view/cikavi-f ... foto-13984