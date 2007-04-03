RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Валюта
/
Валютний ринок
/
Продуктовые рынки и не
только в валютном контексте

Продуктовые рынки и не только в валютном контексте
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 152153154155>
Повідомлення Додано: Чет 28 кві, 2022 17:16

  BIGor написав:
  _hunter написав:
  BIGor написав:Сами водители создают пробки и загазованность. Или это делает кто-то другой?

Сами водители создают. А теперь заново перечитываем всю цепочку сообщений :lol: -- глядишь и ответ на вопрос "В чем плюс для страны?" найдется...

Только тупые видят плюсы для страны - если люди пересядут на телеги и коней. Здравствуй 17 век.

Вы, похоже, как раз где-то в 17-м веке и застряли... :lol: -- все цивилизованные страны давно на ОТ ставку сделали. В качестве ликбеза рекомендую почитать что в Сингапуре с личными автомобилями происходит -- они там, наверное, тоже все поголовно тупые -- один BIGor -- д'Артаньян :lol:
_hunter
 
Повідомлень: 6682
З нами з: 22.03.15
Подякував: 15 раз.
Подякували: 456 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Чет 28 кві, 2022 17:27

  042013 написав:
  budivelnik написав:Чому повинна була зменшитись ціна продажу моєї авто ,яку я виставив на продаж 6 квітня 2022, якщо купив її в салоні 23 грудня 2021 ?
Чому повинна була змінитись ціна ще як мінімум пару сотень тисяч авто , які до сьогоднішньої нульової розтаможки не мають ніякого відношення?
Для наполеонів в треуголках які не в стані відрізнити повідомлення в приватній скринці..від повідомлення на форумі...
Що треба було донести до фантазера по цінам на авто - а-ля ти - я доніс тобі
Що треба було донести фантазерам по гуманітарці..я через
ПС ( постскриптум) довів їм...

При чім тут ваше авто до "нових" блях, що завозяться з Європи...
Щось ви не годні зрозуміти математику. "Я вам поясню,...".
Дивіться: якщо є ціна товару в Європі 1000 одиниць (без прив'язки до реальних цін, просто щоб вам дійсшов принцип), і є мито 0,5х від ціни, і є транспортування/переоформлення/постановка на облік - хай - 400 одиниць, і маржа спекулянта - 200 одиниць, то разом це скіко? Порахуєте?
Я вам допоможу: 1000+0,5*1000+400+200=2100 одиниць.
Тепер дивимось: мито зняли, а умовна ціна як була 2100, так і залишилась! Що сталося?
Початкові ціни змінилися? Ні. Транспорт? - дещо. Але ми не говоримо про ті танкери з бляхами, які там десь в океанах застрягли - ми говоримо про сухопутне перевезення. Там тільки ціна бензіну впливає, ну хай +50 одиниць до транспортування.
Яка ціна має бути? 1000+0+450+200=1850 одиниць. А ціна лишила та сама, 2100.
Лишки пішли в маржу баризі.
Задачка вирішена. Паразитам пора трошки приструнити руки загребущі.
1 Моя порада - заберіть з лексикону слово барига...це пережиток соціалізму...
Ми всі щось купуємо і щось продаємо..
Навіть простий двірни продає свою працю...
Тому
Кожен хоче продати свою працю дорожче, а купити чужу - дешевше
2 Середня ціна на ринку - не визначається найдешевшим екземпляром...
Тому
Під час війни , 1500 осіб ризикнули своїми грошима і купили для себе 1500 авто , на покупці яких
а - зенкономили 350 млн ( фантазії гетьманцева)
б - переплатили за покупку/доставку..
Чого переплатили - а все дуже просто , станом на сьогодні виїзд чоловіків у віці 18-60 років - заборонено...Тому кожен хто хотів купити - повинен був замовити( і проплатити) огляд і покупку авто комусь..а не зробив це сам
в - так само офіційні перекази у валюті - заборонені..але ж авто в Європі за гривні не продадуть..а вивести можна офіційно не більше 10000 доларів( це ще витрати)
г - перетин кордону затягується на кілька днів у кожну сторону - також витрати...

Але це все дрібниця..бо я скорристаюсь вашими підрахунками
Станом на сьогодні виставлено до продажу на аторіа -60 000 авто від 2010 року випуску
На ціни цих авто , нульова розтаможка ,яка була введена місяць тому - не впливає...
То давайте розглянемо - а як вплине ціна пригнаних 1500 авто без розтаможки на середню ціну цих 60 000 авто...
Алгоритм простий
(60 000 * середня ціна + 1500 *( середня ціна - 100 000грн економії на кожному авто від нульової розтаможки))/(60000+1500)=(60000середня ціна+1500середня ціна-1500000)/61500 =середня ціна - 1500000/61500=знижка 24грн 39 копійок.
Тепер ясно...
А якщо додати збільшений попит від тих хто втратив свої авто+врахувати що за 2 місяця не прибуло 20000 б/у авто з сша/кореї/китаю - то ціна не те що не впаде...ціна ще й виросте...
budivelnik
Аватар користувача
 
Повідомлень: 25664
З нами з: 15.01.09
Подякував: 252 раз.
Подякували: 2896 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Чет 28 кві, 2022 17:39

Re: Продуктовые рынки и не только в валютном контексте

  _hunter написав:все цивилизованные страны давно на ОТ ставку сделали. В качестве ликбеза рекомендую почитать что в Сингапуре с личными автомобилями происходит -- они там, наверное, тоже все поголовно тупые -- один BIGor -- д'Артаньян :lol:
Йома-йо....
Так для статистики
Кількість авто на 1000 населення
№___країна____кількість на 1000 населення
1  Сан-Марино ____ 1263
2  Монако ____ 899
3  США ____ 797
4  Лихтенштейн ____ 773
5  Исландия ____ 717
6  Австралия ____ 717
7  Новая Зеландия ____ 712
8  Гуам ____ 677
9  Люксембург ____ 662
10  Италия ____ 625
11  Канада ____ 618
12  Мальта ____ 615
13  Финляндия ____ 604
28  Чехия ____ 502
40  Дания ____ 429
63  Украина ____ 245
69  Сент-Винсент и Гренадины ____ 204
91  Молдавия ____ 149
108  Гондурас ____ 97
129  Ирак ____ 50
166  Малави ____ 9
185  Того ____ 2

То як, перша десятка - всі депресивні?
Чи може все таки депресивні це останніх 100?
budivelnik
Аватар користувача
 
Повідомлень: 25664
З нами з: 15.01.09
Подякував: 252 раз.
Подякували: 2896 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Чет 28 кві, 2022 18:03

Re: Продуктовые рынки и не только в валютном контексте

  042013 написав:Паразитам пора трошки приструнити руки загребущі.

Десь я вже це чув:
Василь-Рівне
Аватар користувача
 
Повідомлень: 5575
З нами з: 07.04.12
Подякував: 6196 раз.
Подякували: 2763 раз.
 
Профіль
2
1
Повідомлення Додано: П'ят 29 кві, 2022 06:47

  budivelnik написав:
  _hunter написав:все цивилизованные страны давно на ОТ ставку сделали. В качестве ликбеза рекомендую почитать что в Сингапуре с личными автомобилями происходит -- они там, наверное, тоже все поголовно тупые -- один BIGor -- д'Артаньян :lol:
Йома-йо....
Так для статистики
Кількість авто на 1000 населення
\\\
То як, перша десятка - всі депресивні?
Чи може все таки депресивні це останніх 100?

Пан снова ничего не понял, но каких-то цифр на всякий случай накидал?
Как слова "Сингапур" и "депресивні" вообще в один логический ряд поместить можно? -- как и "цивилизованные страны", впрочем...
И как, вообще, "автомобилизация" населения должна появление тех же "экологических зон" в Германии опровергать? -- наоборот же: становится больше автомобилей -- власти задумываются как эту _проблему_ решать. В Берлине, вон, вообще жители петицию о деавтомобилизации центра города собрали...
При этом "кое кто", похоже причину со следствием путает: да рост общего благосостояния страны _может_ увеличить уровень автомобилизации страны. Работает ли оно в обратную сторону? -- вопрос... Так же вопрос -- все ли машины, находящиеся во владении одновременно появляются на дорогах: потому как в том же Амстере всякие там вице-шефы крупных компаний по утрам бодренько крутят _педали велосипедов_ -- а на авто раз в неделю за покупками катаются...
_hunter
 
Повідомлень: 6682
З нами з: 22.03.15
Подякував: 15 раз.
Подякували: 456 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: П'ят 29 кві, 2022 07:25

Re: Продуктовые рынки и не только в валютном контексте

  _hunter написав:Так же вопрос -- все ли машины, находящиеся во владении одновременно появляются на дорогах: потому как в том же Амстере всякие там вице-шефы крупных компаний по утрам бодренько крутят _педали велосипедов_ -- а на авто раз в неделю за покупками катаются...

Ты реально тупой, половина города Шепетовки крутят педали велосипедов. Остальные пешие. Ну и есть 5% с авто. И тут начинается, Амстердам и Сингапур. Выезжай хоть иногда со своей Конча-Заспы.
BIGor
Аватар користувача
 
Повідомлень: 6013
З нами з: 19.09.10
Подякував: 1006 раз.
Подякували: 1310 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: П'ят 29 кві, 2022 07:40

  BIGor написав:
  _hunter написав:Так же вопрос -- все ли машины, находящиеся во владении одновременно появляются на дорогах: потому как в том же Амстере всякие там вице-шефы крупных компаний по утрам бодренько крутят _педали велосипедов_ -- а на авто раз в неделю за покупками катаются...

Ты реально тупой, половина города Шепетовки крутят педали велосипедов. Остальные пешие. Ну и есть 5% с авто. И тут начинается, Амстердам и Сингапур. Выезжай хоть иногда со своей Конча-Заспы.

Ну, пусть крутят: не так уж им автомобиль _необходим_ получается. Но! До того, как евро-ляхеров щимить начали -- в "моей" Конча-Заспе процентов "дофига"(+-) их было...
_hunter
 
Повідомлень: 6682
З нами з: 22.03.15
Подякував: 15 раз.
Подякували: 456 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: П'ят 29 кві, 2022 07:54

Re: Продуктовые рынки и не только в валютном контексте

Якщо би в нас був такий піхід до автівок як в Сінгапурі, то корків би не було:
Число автомобілів в Сінгапурі штучно обмежується. Щоб завести собі автомобіль потрібно спочатку купити на спеціальному аукціоні дозвіл на автомобіль (дозвіл дається на термін у 10 років). Цей дозвіл обійдеться в кілька десятків тисяч доларів. Потім потрібно купити сам автомобіль, який обкладається ввізним митом в 41% від вартості. І, нарешті, потрібно заплатити збір за постановку на облік - 140% від вартості автомобіля. Таким чином покупка, наприклад, скромної Toyota Corolla виллється не менше ніж в 100 000 доларів.
Кожен автомобіль забезпечується вбудованою сиреною, яка глушить водія, якщо той перевищує швидкість у 80 км / год.
Після 18-00 заборонено їздити в автомобілі одному. Ви повинні підвозити колег по роботі або попутників. Їдете таки один? Штраф - 500 доларів.
Кожен сінгапурський водій зобов'язаний розмістити спеціальний датчик під днищем автомобіля, щоб поліція завжди була в курсі всіх його пересувань. Поліція відстежує дорожній рух на спеціальних моніторах. Пішоходи ж, входячи в будинок, зобов'язані повідомляти своє прізвище охоронцеві, що постійно чергує біля дверей. https://firtka.if.ua/blog/view/cikavi-f ... foto-13984
Ой+
Аватар користувача
 
Повідомлень: 5015
З нами з: 19.04.12
Подякував: 81 раз.
Подякували: 805 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 29 кві, 2022 07:57

Re: Продуктовые рынки и не только в валютном контексте

  Ой+ написав:Якщо би в нас був такий піхід до автівок як в Сінгапурі, то корків би не було

А в нас затори є?
BIGor
Аватар користувача
 
Повідомлень: 6013
З нами з: 19.09.10
Подякував: 1006 раз.
Подякували: 1310 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: П'ят 29 кві, 2022 10:30

  BIGor написав:
  Ой+ написав:Якщо би в нас був такий піхід до автівок як в Сінгапурі, то корків би не було

А в нас затори є?

Минулого тижня навіть в моєму райцентрі були максимальні з тих, що я коли небудь бачив. А зараз вже багато вимушених переселенців виїхало назад, з пальним теж не все гладко і вулиці суттєво розгрузились.
На жаль забудова останніх років ніяк не передбачала покращення магістралей і місць для паркування. І загруженість постійно зростала прямо до непридатності для комфортного користування в багатьох містах.
А по безмитному ввозу автівок, то як на мене варто було таке дозволяти тільки певним категоріям, наприклад, тим хто втратив авто внаслідок війни, волонтерам, встановити певню верхню межу вартості і т.д.
Ой+
Аватар користувача
 
Повідомлень: 5015
З нами з: 19.04.12
Подякував: 81 раз.
Подякували: 805 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 152153154155>
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 5 гостей
Модератори: Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Валютный рынок в контексте ДС 1 ... 9444, 9445, 9446
дядя Caша » Вів 03 кві, 2007 10:53
94450 232606569
Переглянути останнє повідомлення
П'ят 29 кві, 2022 10:48
Investor_K
История украинской экономики в валютном контексте 1, 2, 3, 4
vovan_prm » Чет 20 лют, 2020 12:58
31 8340
Переглянути останнє повідомлення
Чет 20 лют, 2020 19:05
sesk
В финансах Украины были только два честных человека
Eur-Usd » Чет 05 лют, 2015 22:50
0 3896
Переглянути останнє повідомлення
Чет 05 лют, 2015 22:50
Eur-Usd

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.