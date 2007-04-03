Продуктовые рынки и не только в валютном контексте

Ой+ написав:А по безмитному ввозу автівок, то як на мене варто було таке дозволяти тільки певним категоріям, наприклад, тим хто втратив авто внаслідок війни, волонтерам, встановити певню верхню межу вартості і т.д.
Ой+ написав:Якщо би в нас був такий піхід до автівок як в Сінгапурі, то корків би не було
А в нас затори є?
Минулого тижня навіть в моєму райцентрі були максимальні з тих, що я коли небудь бачив. А зараз вже багато вимушених переселенців виїхало назад, з пальним теж не все гладко і вулиці суттєво розгрузились. На жаль забудова останніх років ніяк не передбачала покращення магістралей і місць для паркування. І загруженість постійно зростала прямо до непридатності для комфортного користування в багатьох містах.
Я вже 2 роки не бачив заторів (крім того коли кияни атакували Львів).
Ой+ написав:А по безмитному ввозу автівок, то як на мене варто було таке дозволяти тільки певним категоріям, наприклад, тим хто втратив авто внаслідок війни, волонтерам, встановити певню верхню межу вартості і т.д.
Давайте ділити людей і порождати нову корупцію. А в кого не було авто і хоче купити, тому що? Не жили добре, і не живіть?
pesikot написав:Воно то так, але б тоді це породило коррупцію
Маю сумніви, що зараз вона цілком відсутня.
Хто заїхав на ПП, того й розмитнюють https://wz.lviv.ua/economy/456778-khto- ... zmytniuiut замість пожвавити українську економіку, як це планувалося, цей закон вдарив по волонтерах, які перевозять в Україну гуманітарні вантажі та автомобілі для наших військових. Тобто «хотіли як краще, а вийшло як завжди». На прикордонні пункти «ламанулися» підприємливі українці, які ввозили машини у режимі «нульового розмитнення», часто навіть елітні. Ця лавина «закоркувала» усі прикордонні пункти пропуску, через що у чергах мали стояти численні волонтери, які везли в Україну гуманітарну допомогу. І черги на в’їзд в Україну досі довжелезні. Фактично бізнесмени не дотримуються нових правил, кожен їде на той прикордонний пункт, куди йому логістично зручніше. ...у пільговому режимі, який скасовує мита на ввезення низки товарів, в Україну вже ввезено 19 тисяч авто.