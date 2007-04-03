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Продуктовые рынки и не только в валютном контексте
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 152153154155
Повідомлення Додано: П'ят 29 кві, 2022 10:57

  Ой+ написав:А по безмитному ввозу автівок, то як на мене варто було таке дозволяти тільки певним категоріям, наприклад, тим хто втратив авто внаслідок війни, волонтерам, встановити певню верхню межу вартості і т.д.

Воно то так, але б тоді це породило коррупцію
pesikot
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Повідомлення Додано: П'ят 29 кві, 2022 11:07

  Ой+ написав:
  BIGor написав:
  Ой+ написав:Якщо би в нас був такий піхід до автівок як в Сінгапурі, то корків би не було

А в нас затори є?

Минулого тижня навіть в моєму райцентрі були максимальні з тих, що я коли небудь бачив. А зараз вже багато вимушених переселенців виїхало назад, з пальним теж не все гладко і вулиці суттєво розгрузились.
На жаль забудова останніх років ніяк не передбачала покращення магістралей і місць для паркування. І загруженість постійно зростала прямо до непридатності для комфортного користування в багатьох містах.

Я вже 2 роки не бачив заторів (крім того коли кияни атакували Львів).
  Ой+ написав:А по безмитному ввозу автівок, то як на мене варто було таке дозволяти тільки певним категоріям, наприклад, тим хто втратив авто внаслідок війни, волонтерам, встановити певню верхню межу вартості і т.д.

Давайте ділити людей і порождати нову корупцію. А в кого не було авто і хоче купити, тому що? Не жили добре, і не живіть? :mrgreen:
BIGor
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Повідомлення Додано: П'ят 29 кві, 2022 11:10

  pesikot написав:Воно то так, але б тоді це породило коррупцію

Маю сумніви, що зараз вона цілком відсутня.
Хто заїхав на ПП, того й розмитнюють https://wz.lviv.ua/economy/456778-khto- ... zmytniuiut
замість пожвавити українську економіку, як це планувалося, цей закон вдарив по волонтерах, які перевозять в Україну гуманітарні вантажі та автомобілі для наших військових.
Тобто «хотіли як краще, а вийшло як завжди». На прикордонні пункти «ламанулися» підприємливі українці, які ввозили машини у режимі «нульового розмитнення», часто навіть елітні. Ця лавина «закоркувала» усі прикордонні пункти пропуску, через що у чергах мали стояти численні волонтери, які везли в Україну гуманітарну допомогу.
І черги на в’їзд в Україну досі довжелезні. Фактично бізнесмени не дотримуються нових правил, кожен їде на той прикордонний пункт, куди йому логістично зручніше.
...у пільговому режимі, який скасовує мита на ввезення низки товарів, в Україну вже ввезено 19 тисяч авто.
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Повідомлення Додано: П'ят 29 кві, 2022 11:28

  Ой+ написав:
  pesikot написав:Воно то так, але б тоді це породило коррупцію

Маю сумніви, що зараз вона цілком відсутня

Деление людей на категории, когда кому-то можна, а другими низзя - всегда порождает коррупцию

А натягивать факты про очереди на коррупцию, ну такое себе
pesikot
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Повідомлення Додано: П'ят 29 кві, 2022 12:09

Re: Продуктовые рынки и не только в валютном контексте

  BIGor написав:Давайте ділити людей і порождати нову корупцію. А в кого не було авто і хоче купити, тому що? Не жили добре, і не живіть?

Поділ завжди іде навіть у найдемократичніших суспільствах, тільки часто там він реалізується через платоспроможність. Це то ж саме, коли платиновий клієнт обслуговується без черги і його садять в зручне кріселко, а звичайний на ногах. З машинами, а тепер і з електричними, які дорожчі, теж всілякі варіанти були. А зараз у війну навряд чи вдасться всім зробити добре, але точно вже ввезені дорогі машини на халяву, тарадайки поза всякими екологічними нормами, дирки в бюджеті ростуть, бо якась к-ть все одно би приганялась і по діючим податкам.
А так по машинам були якісь права на безмитний ввіз для певних категорій - можна було розширити.
І теж є поділ - чому одні везуть на халяву, а більшість заплатила чималі податки?
Ну і накінець трохи в тему на чому їздити:
Українські АЗС перестануть продавати бензин у роздріб - прогноз https://www.unian.ua/economics/transpor ... 05675.html
Востаннє редагувалось Ой+ в П'ят 29 кві, 2022 12:42, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: П'ят 29 кві, 2022 12:41

  pesikot написав:
  Ой+ написав:
  pesikot написав:Воно то так, але б тоді це породило коррупцію

Маю сумніви, що зараз вона цілком відсутня

Деление людей на категории, когда кому-то можна, а другими низзя - всегда порождает коррупцию

А натягивать факты про очереди на коррупцию, ну такое себе

При этом ни фискалы ни налоговая на коррупцию _в стране_ повлиять не могут, а вот на размеры пошлин -- могут...
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