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Продуктовые рынки и не только в валютном контексте
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 152153154155
Повідомлення Додано: П'ят 29 кві, 2022 11:10

  pesikot написав:Воно то так, але б тоді це породило коррупцію

Маю сумніви, що зараз вона цілком відсутня.
Хто заїхав на ПП, того й розмитнюють https://wz.lviv.ua/economy/456778-khto- ... zmytniuiut
замість пожвавити українську економіку, як це планувалося, цей закон вдарив по волонтерах, які перевозять в Україну гуманітарні вантажі та автомобілі для наших військових.
Тобто «хотіли як краще, а вийшло як завжди». На прикордонні пункти «ламанулися» підприємливі українці, які ввозили машини у режимі «нульового розмитнення», часто навіть елітні. Ця лавина «закоркувала» усі прикордонні пункти пропуску, через що у чергах мали стояти численні волонтери, які везли в Україну гуманітарну допомогу.
І черги на в’їзд в Україну досі довжелезні. Фактично бізнесмени не дотримуються нових правил, кожен їде на той прикордонний пункт, куди йому логістично зручніше.
...у пільговому режимі, який скасовує мита на ввезення низки товарів, в Україну вже ввезено 19 тисяч авто.
Ой+
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Повідомлення Додано: П'ят 29 кві, 2022 11:28

  Ой+ написав:
  pesikot написав:Воно то так, але б тоді це породило коррупцію

Маю сумніви, що зараз вона цілком відсутня

Деление людей на категории, когда кому-то можна, а другими низзя - всегда порождает коррупцию

А натягивать факты про очереди на коррупцию, ну такое себе
pesikot
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Повідомлення Додано: П'ят 29 кві, 2022 12:09

Re: Продуктовые рынки и не только в валютном контексте

  BIGor написав:Давайте ділити людей і порождати нову корупцію. А в кого не було авто і хоче купити, тому що? Не жили добре, і не живіть?

Поділ завжди іде навіть у найдемократичніших суспільствах, тільки часто там він реалізується через платоспроможність. Це то ж саме, коли платиновий клієнт обслуговується без черги і його садять в зручне кріселко, а звичайний на ногах. З машинами, а тепер і з електричними, які дорожчі, теж всілякі варіанти були. А зараз у війну навряд чи вдасться всім зробити добре, але точно вже ввезені дорогі машини на халяву, тарадайки поза всякими екологічними нормами, дирки в бюджеті ростуть, бо якась к-ть все одно би приганялась і по діючим податкам.
А так по машинам були якісь права на безмитний ввіз для певних категорій - можна було розширити.
І теж є поділ - чому одні везуть на халяву, а більшість заплатила чималі податки?
Ну і накінець трохи в тему на чому їздити:
Українські АЗС перестануть продавати бензин у роздріб - прогноз https://www.unian.ua/economics/transpor ... 05675.html
Востаннє редагувалось Ой+ в П'ят 29 кві, 2022 12:42, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: П'ят 29 кві, 2022 12:41

  pesikot написав:
  Ой+ написав:
  pesikot написав:Воно то так, але б тоді це породило коррупцію

Маю сумніви, що зараз вона цілком відсутня

Деление людей на категории, когда кому-то можна, а другими низзя - всегда порождает коррупцию

А натягивать факты про очереди на коррупцию, ну такое себе

При этом ни фискалы ни налоговая на коррупцию _в стране_ повлиять не могут, а вот на размеры пошлин -- могут...
_hunter
 
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Повідомлення Додано: П'ят 29 кві, 2022 16:02

Кожен судить в міру своєї розпущеності...
Ті хто найбільше кричить про корупцію...насправді сплять і мріють як до цієї корупції присмоктатись...
Є інші - просто роблять тихо і без зайвого піару...
Приклад сьогодні
Волонтерський автобус з Німеччини поламався під Рівне....З допомогою якоїсь матері, смекалки і жіночих панчох, в 24-00 його якось підшаманили небайдужі мешканці Рівного -йому вдалось доїхати у Львів...
У Львові автобус затягнули до найближчого сервісу дальнобійників, де все зробили по людськи , залишилось поміняти один з акамуляторів( він там специфічний 2*235Аг)
Знайшов у Львові 225...при чому три ціни
9800-для усіх
9400-для партнерів
9000-для віпів....
чухраю потилицю згадуючи кому б позвонити щоб отримати віпівську ціну
В той час, простий працівник магазину підійшов, поцікавився. я показав фотки того що треба, показав що знайшов в них-разом прийшли до висновку що в принципі підійде і хлопчина питає
Вам ці аккамулятори на фронт?
Кажу ні - волонтерам
Добре йдемо я зроблю знижку....
Продали по 8700.
Без папірців, без узгоджень з керівництвом...без пошуків знайомих...
Той хлопчина мене бачив перший раз..я його перший раз ....

А ви шукаєте гімно в задниці.
Повідомляю
Воно там є..тому той хто ретельно шукає - обовязково в ньому виваляється...
Але основна маса, місцезнаходження гімна прикриває трусами з штанами і зайвий раз пальці туди не пхає - того й спілкується з такими ж не пхаючими і добре пахнучими...

ПС
Я того хлопчину навіть не встиг попросити..Він сам запропонував
Адресу магазину свідомо не даю, щоб тутешні шукачі фекалій не прийшли до висновку що я піарю конкретну торгову компанію....
budivelnik
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Повідомлення Додано: П'ят 29 кві, 2022 17:06

  budivelnik написав:\\\
Без папірців, без узгоджень з керівництвом...без пошуків знайомих...
Той хлопчина мене бачив перший раз..я його перший раз ....
\\\

Не совсем понимаю, что этот _единичный_ случай _доказать_ должен :roll: Да, война многих заставляет несколько пересмотреть свои ценности -- продал человек товар в 0. Но это никак не отменяет того факта, что многие Львовские рантье (так, чисто к слову пришлось -- не ищите тут никакого двойного/тройного смысла) цены в разы подняли...
Так-то те же тепловизоры/квадрики магазины волонтерам не менее массово по закупочной цене отдают.
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Повідомлення Додано: П'ят 29 кві, 2022 17:32

  _hunter написав:Не совсем понимаю, что этот _единичный_ случай _доказать_ должен
Мені йде 57 рік....
Все моє життя складається з таких одиничних випадків...
Але чомусь цих одиничних випадків за 57 років в мене - тисячі...
А випадків сволочизму по відношенню до мене, чи людей які мене оточують - дійсно одиниці...
То може справа в тому що хтось живе по приказці
Свиня болото завжди знайде..
А хтось обходячи болото , проживає життя не замазавшись...

Я не бачу перепродажу гуманітарки....
Але бачу як люди масово віддають свою роботу безкоштовно...
Я бачу , як голова Бюджетного комітету Львівської міськради -днює і ночує на роботі...при цьому вона й до війни була не бідною людиною і її офіс за 100 м від Оперного мені дуже подобався і коли вона йшла в депутати - то ті хто її знав - дивувались - навіщо? корупцією займатись не буде.. а час депутатство забере...

Тому ще раз
Можна бути чесним...не будучи кристально чистим..
І в мене море вад...
Головне щоб обєм користі від діяльності - на порядок перевищував обєм поганого....

А так , знайшов хтось дуже поганий спосіб як переконати населення що гімно в задниці присутнє..
Населення перевірило і побачило що ТАК , присутнє..
І тепер навіть в тих хто робить море позитивного- вишукує гімно...
Знайти то знайде - тільки навіщо?
budivelnik
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