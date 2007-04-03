Продуктовые рынки и не только в валютном контексте

pesikot написав:Воно то так, але б тоді це породило коррупцію
Маю сумніви, що зараз вона цілком відсутня.
Хто заїхав на ПП, того й розмитнюють https://wz.lviv.ua/economy/456778-khto- ... zmytniuiut замість пожвавити українську економіку, як це планувалося, цей закон вдарив по волонтерах, які перевозять в Україну гуманітарні вантажі та автомобілі для наших військових. Тобто «хотіли як краще, а вийшло як завжди». На прикордонні пункти «ламанулися» підприємливі українці, які ввозили машини у режимі «нульового розмитнення», часто навіть елітні. Ця лавина «закоркувала» усі прикордонні пункти пропуску, через що у чергах мали стояти численні волонтери, які везли в Україну гуманітарну допомогу. І черги на в’їзд в Україну досі довжелезні. Фактично бізнесмени не дотримуються нових правил, кожен їде на той прикордонний пункт, куди йому логістично зручніше. ...у пільговому режимі, який скасовує мита на ввезення низки товарів, в Україну вже ввезено 19 тисяч авто.
BIGor написав:Давайте ділити людей і порождати нову корупцію. А в кого не було авто і хоче купити, тому що? Не жили добре, і не живіть?
Поділ завжди іде навіть у найдемократичніших суспільствах, тільки часто там він реалізується через платоспроможність. Це то ж саме, коли платиновий клієнт обслуговується без черги і його садять в зручне кріселко, а звичайний на ногах. З машинами, а тепер і з електричними, які дорожчі, теж всілякі варіанти були. А зараз у війну навряд чи вдасться всім зробити добре, але точно вже ввезені дорогі машини на халяву, тарадайки поза всякими екологічними нормами, дирки в бюджеті ростуть, бо якась к-ть все одно би приганялась і по діючим податкам. А так по машинам були якісь права на безмитний ввіз для певних категорій - можна було розширити. І теж є поділ - чому одні везуть на халяву, а більшість заплатила чималі податки? Ну і накінець трохи в тему на чому їздити:
Кожен судить в міру своєї розпущеності... Ті хто найбільше кричить про корупцію...насправді сплять і мріють як до цієї корупції присмоктатись... Є інші - просто роблять тихо і без зайвого піару... Приклад сьогодні Волонтерський автобус з Німеччини поламався під Рівне....З допомогою якоїсь матері, смекалки і жіночих панчох, в 24-00 його якось підшаманили небайдужі мешканці Рівного -йому вдалось доїхати у Львів... У Львові автобус затягнули до найближчого сервісу дальнобійників, де все зробили по людськи , залишилось поміняти один з акамуляторів( він там специфічний 2*235Аг) Знайшов у Львові 225...при чому три ціни 9800-для усіх 9400-для партнерів 9000-для віпів.... чухраю потилицю згадуючи кому б позвонити щоб отримати віпівську ціну В той час, простий працівник магазину підійшов, поцікавився. я показав фотки того що треба, показав що знайшов в них-разом прийшли до висновку що в принципі підійде і хлопчина питає Вам ці аккамулятори на фронт? Кажу ні - волонтерам Добре йдемо я зроблю знижку.... Продали по 8700. Без папірців, без узгоджень з керівництвом...без пошуків знайомих... Той хлопчина мене бачив перший раз..я його перший раз ....
А ви шукаєте гімно в задниці. Повідомляю Воно там є..тому той хто ретельно шукає - обовязково в ньому виваляється... Але основна маса, місцезнаходження гімна прикриває трусами з штанами і зайвий раз пальці туди не пхає - того й спілкується з такими ж не пхаючими і добре пахнучими...
ПС Я того хлопчину навіть не встиг попросити..Він сам запропонував Адресу магазину свідомо не даю, щоб тутешні шукачі фекалій не прийшли до висновку що я піарю конкретну торгову компанію....
budivelnik написав:\\\ Без папірців, без узгоджень з керівництвом...без пошуків знайомих... Той хлопчина мене бачив перший раз..я його перший раз .... \\\
Не совсем понимаю, что этот _единичный_ случай _доказать_ должен Да, война многих заставляет несколько пересмотреть свои ценности -- продал человек товар в 0. Но это никак не отменяет того факта, что многие Львовские рантье (так, чисто к слову пришлось -- не ищите тут никакого двойного/тройного смысла) цены в разы подняли... Так-то те же тепловизоры/квадрики магазины волонтерам не менее массово по закупочной цене отдают.
_hunter написав:Не совсем понимаю, что этот _единичный_ случай _доказать_ должен
Мені йде 57 рік.... Все моє життя складається з таких одиничних випадків... Але чомусь цих одиничних випадків за 57 років в мене - тисячі... А випадків сволочизму по відношенню до мене, чи людей які мене оточують - дійсно одиниці... То може справа в тому що хтось живе по приказці Свиня болото завжди знайде.. А хтось обходячи болото , проживає життя не замазавшись...
Я не бачу перепродажу гуманітарки.... Але бачу як люди масово віддають свою роботу безкоштовно... Я бачу , як голова Бюджетного комітету Львівської міськради -днює і ночує на роботі...при цьому вона й до війни була не бідною людиною і її офіс за 100 м від Оперного мені дуже подобався і коли вона йшла в депутати - то ті хто її знав - дивувались - навіщо? корупцією займатись не буде.. а час депутатство забере...
Тому ще раз Можна бути чесним...не будучи кристально чистим.. І в мене море вад... Головне щоб обєм користі від діяльності - на порядок перевищував обєм поганого....
А так , знайшов хтось дуже поганий спосіб як переконати населення що гімно в задниці присутнє.. Населення перевірило і побачило що ТАК , присутнє.. І тепер навіть в тих хто робить море позитивного- вишукує гімно... Знайти то знайде - тільки навіщо?